Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 апреля 2020 года: медики уточнили симптомы заражения, мамы с COVID-19 родили здоровых детей

По свежим данным, число зараженных COVID-19 во всем мире превысило 2 миллиона. На первом месте по количеству выявленных случаев находятся США, на втором – Испания, а на третьем – Италия. Китай, который некогда был эпицентром распространения вируса, теперь на седьмом месте.

В Беларуси по последним официальным опубликованным на данный момент данным зарегистрировано 4 204 случая коронавирусной инфекции. 65 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 40 пациентов умерли – это люди с рядом хронических заболеваний, отягощенных COVID-2019. Эти цифры Минздрав озвучил 15 апреля. На сегодня статистики от ведомства не было, но как только она появится, мы сразу обновим информацию в этой статье.

Как дети переносят коронавирус?

В четверг, 16 апреля, Минздрав сообщил о 116 детях с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Практически у всех заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. В стационарах находятся все дети с COVID-19, дети-контакты 1-го и 2-го уровней с симптомами респираторной инфекции. Детей в тяжелом состоянии или подключенных к аппарату ИВЛ в Беларуси нет.

Начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев рассказал, что у детей заболевание редко протекает в средней или тяжелой форме. Типичные симптомы: отказ от еды, слабость, вялость, боль в животе, насморк, кашель, повышенная температура и лихорадка.

Кроме того, как стало известно, 15 апреля, две заболевшие коронавирусом беременные в Минске стали мамами, 16 апреля ребенка родила еще одна женщина.

– На данный момент в Минске три пациентки с COVID-19 родили клинически здоровых младенцев. Мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо, ждут результатов ПЦР-диагностики, – процитировал tvr.by слова Дмитрия Никитина, заведующего отделением 6 городской клинической больницы.

Почему нельзя платно пройти тест на COVID-2019?

За все время в Беларуси проведено более 80 тысяч тестов на коронавирус, в исследованиях задействованы 24 лаборатории. Но просто по желанию пройти тестирование пока нельзя – только по показаниям.

- На этой неделе мы ожидаем пробную партию (экспресс-тестов – Ред.) и сможем отработать алгоритм, как работать дальше. Массовое использование тестов не планируем, пока не получим положительные результаты апробации, потому что тесты не зарегистрированы в Беларуси, - объяснил ситуацию Александр Пацеев.

Вопрос о свободной продаже тестов специалисты будут рассматривать только после того, как рынок будет насыщен и все тесты пройдут апробацию. На данный момент показания для проведения тестирования разделяются на две группы: клинические и эпидемиологические.

Наиболее распространенный симптом COVID-2019 - это лихорадкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Плановое отключение горячей воды в Беларуси перенесли на осень

С 11 мая в столице должно было начаться плановое отключение горячей воды. Многие жители недоумевали: Минздрав говорил, что именно на это время придется пик пандемии коронавируса в стране. А без горячей воды сложно соблюдать правила личной гигиены.

И власти учли ситуацию.

Первый замминистра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило рассказал, что по решению местных исполнительных и распорядительных органов майское отключение горячей воды будет рекомендовано к переносу. «Например, на сентябрь», - уточнил он и отметил, что профилактические мероприятия все равно должны проводиться, так как это залог безопасности в зимний период.

Минздрав назвал начальные симптомы коронавируса

О начальных симптомах COVID-2019 рассказал начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.

- Наиболее частый симптом - это лихорадка. Встречается он у 20 - 80%, озноб - у 40%, - отметил специалист. - Так же это одышка, кашель, насморк, заложенность носа, дискомфорт в грудной клетке, боль в горле.

Также специалист отметил, что общий симптом для всех вирусных заболеваний – это недомогание. Как и при гриппе, люди могут чувствовать боль в мышцах. А иногда о коронавирусе может просигнализировать ЖКТ: диареей или болью в животе.

Какие меры безопасности предпринимаются в белорусских санаториях?

Чтобы не допустить распространения COVID-2019, здравницы Беларуси приняли профилактические меры. Например, отменены массовые мероприятия – экскурсии, концерты и дискотеки. Во время питания гости находятся на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга. А режим питания проводится в несколько смен. Ни один санаторий не закрыт на карантин.

- Сегодня загрузка санаторно-курортных учреждений невелика, поэтому меры социального дистанцирования применяются в полном объеме, - заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Куда обращаться, если соседа по подъезду забрали с подозрением на коронавирус?

На этот вопрос ответил первый заместитель министра ЖКХ Геннадий Трубило. По его словам, дезинфекция поверхностей в местах общего пользования проводится раз в сутки. В случае выявления возбудителей инфекционного заболевания требуются дезмероприятия, которые входят в компетенцию Центров гигиены и эпидемиологии.

- Поэтому необходимо общаться туда - они проведут профессиональную обработку, - заключил специалист.

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