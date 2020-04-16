2020-04-16T17:43:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район»: на въезде в Пинск будут измерять температуру

Власти рекомендуют не контактировать с жителями других районов
Оксана БРОВАЧ
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Пинчанам рекомендуют на праздники не выезжать в другие районы.Пинчанам рекомендуют на праздники не выезжать в другие районы.Фото: Оксана БРОВАЧ
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На такие меры местные власти идут для предотвращения распространения коронавируса. Об этом 16 апреля сообщил Пинский горисполком. На въезде в город поставят патрули - ГАИ и медики будут измерять температуру и выявлять тех, кто не соблюдает карантин.

- Их целью будет проверка состояния здоровья у пассажиров и предотвращение передвижения контактов 1-го и 2-го уровней, которые должны находиться на самоизоляции, - сказано в официальном сообщении.

Также рекомендуются не контактировать с жителями из других регионов.

- Государственные органы санитарного контроля просят не посещать без крайней необходимости места массового пребывания людей, в предпраздничные и праздничные дни не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район, - просят в Пинском горисполкоме.

На сайте Лунинецкого райисполкома о санитарном контроле на выезде из города ничего не говорится. Есть только личное обращение председателя горисполкома к жителям Лунинца.

- Обратиться к вам в канун великих православных праздников подтолкнули события последнего времени. Это – угроза распространения COVID-19. Хочу сразу заметить: ситуация на Лунинетчине стабильная и контролируемая. Мы готовы во всеоружии встретить эту угрозу. Предусмотрены койки для возможного увеличения количества больных пневмонией, есть нужный запас лекарств, а для медиков – средства индивидуальной защиты, - пишет председатель райисполкома Александр Пачко.

В канун православной Пасхи он просит пожилых людей остаться дома и не посещать храмы.

- Если же по собственным убеждениям это невозможно, обязательно соблюдайте требования безопасности. Верю, что никакая неожиданность не омрачит свет приближающейся Пасхи, а вместе мы сумеем преодолеть все трудности, - подбадривает жителей Лунинетчины председатель Александр Пачко.

Точных данных о числе заразившихся коронавирусом в Лунинецком районе нет. Председатель облисполкома Анатолий Лис 9 апреля сообщал о 26 случаях коронавируса в Лунинце, в Пинске заразившихся не было. По информации Минздрава на 14 апреля во всей Брестской области зафиксировано 73 случая COVID-19.

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