«Если всем, кто потеряет работу, выплачивать прожиточный минимум, денег хватит на 4 месяца»: на какую господдержку могут рассчитывать белорусы

Бизнес в условиях начинающегося кризиса страдает и морально, и материально. Официального карантина в Беларуси нет, но 14,5% уже столкнулись с карантинными мерами на своем предприятии, отмечают эксперты Центра экономических исследований Beroc. Прибыль предприятий при сокращении спроса теряется, при этом все расходы остались по-прежнему большими – аренда, налоги. У бизнеса возникает три варианта выхода из тяжелого положения. Первый - это сокращение расходов, в т.ч. за счет урезания зарплат и увольнения сотрудников, второй – ликвидация или остановка деятельности до лучших времен, третий – поиск новых решений. Первые два способа – это крайние меры, а вот для третьего бизнесу необходимо понимание, что новые решения имеют смысл и все деньги не будут потрачены впустую. Меры по поддержке экономики и обеспечению рабочих мест должны быть очень быстрыми, а ведь до сих пор правительство даже не озвучило, собирается ли что-то делать.

- По данным опроса, который мы провели среди руководителей и собственников бизнеса, 7% опрошенных смогут продержаться без поддержки и без приостановки деятельности менее недели, еще порядка 7% без поддержки продержатся 1-2 недели, - приводит цифры старший научный сотрудник Beroc Родион Морозов. - То есть, если говорить о краткосрочных мерах непрямой поддержки в условиях пандемии, то решение должно быть принято быстро. Это в том числе сигнал бизнесу использовать свою небольшую кубышку в этих целях, лучше оценивать свои перспективы. Чем больше бизнес ждет, тем меньше понимая, что государство будет что-то делать, и меньше желания что-то искать. Проще приостановить деятельность и ждать лучших времен.

Эксперты также отметили, что государству в условиях коронакризиса и нехватки средств бюджета придется решать, кого поддерживать в первую очередь: людей напрямую или предприятия, которые сохранят своим работникам заработок. И в длительной перспективе лучше направлять деньги в бизнес. Но если государство все же выберет поддерживать людей, занятых в частном секторе и оставшихся без заработка, напрямую, то денег хватит всего на 4 месяца.

- Если исходить из тех средств, что были у государства на счетах 1 февраля (это 6 млрд белорусских рублей без учета золото-валютного резерва, за март цифра еще сократилась), то этого достаточно, чтобы выплачивать размер прожиточного минимума где-то 4 месяца четырем с половиной миллионам человек, - подсчитал Родион Морозов.

Эксперты сошлись во мнениях на счет того, что поддержка убыточных госпредприятий, которую у нас часто практикуют, в теперешних условиях тем более не приведет ни к чему хорошему. Выделенные деньги создадут нездоровую конкуренцию с частным бизнесом и в итоге просто вылетят в трубу, сократив занятость.

- Бизнес нужно поддерживать, но не «живыми» деньгами, - считает экономический эксперт Дмитрий Крук. - Подушка финансовой безопасности на счетах у бизнеса очень скромная, этим мы отличаемся от развитых стран. Поэтому позволить себе инфляцию мы не можем, или же ценой дефолта на очень долгий период. Поэтому поддержку бизнеса можно ограничить косвенными мерами и через дополнительный «фэйсконтроль» - поддерживать нужно только эффективный бизнес, по крайней мере тот, который был рентабельным в одни из лучших годов для нашей экономики – 2018 и 2019-й. Если фирма давно находится в плачевном состоянии, то кредитные каникулы ни к чему не приведут. К косвенным мерам можно отнести арендные каникулы или кредитные каникулы банков, которые и будут проводить этот «фэйсконтроль».