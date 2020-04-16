2020-04-16T19:37:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Замминистра ЖКХ: Из-за коронавируса майские отключения воды перенесут на сентябрь

А подъезды, где живут зараженные вирусом, дезинфицирует центр гигиены и эпидемиологии
Геннадий МОЖЕЙКО
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Из-за коронавируса майские отключения воды перенесут на сентябрь.Из-за коронавируса майские отключения воды перенесут на сентябрь.
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Традицию Министерства здравоохранения по проведению прямых эфиров поддержали и другие ведомства. 16 апреля на вопросы зрителей отвечали и представители Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения и Министерства ЖКХ.

Так, с 11 мая в Минске по графику коммунальников начинается плановое отключение горячей воды. Многие жители считают, что этого делать не стоит - ведь Минздрав говорит, что как раз на это время придется пик пандемии коронавируса в Беларуси, а без горячей воды будет сложно соблюдать правила личной гигиены.

- Действительно, в сложившейся ситуации есть такая проблема, и по решению местных исполнительных и распорядительных органов мы будем рекомендовать отключать горячу воду не с 11 мая, а перенести майские отключения на более поздний срок - например, на сентябрь, - рассказал первый замминистра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило. - Все равно профилактические мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны проводиться, это будет являться залогом безопасности в зимний период.

У специалистов поинтересовались, кто должен дезинфицировать подъезд, из которого забрали зараженного человека.

- Мы пытались добиться от ЖЭСа, чтобы обработали подъезд - везде один и тот же ответ: «Мы не делаем», - пожаловался зритель.

- В местах общего пользования дезинфекция поверхностей проводится по рекомендации раз в день, - ответил Геннадий Трубило: - Что касается дезмероприятий, то в случае выявления возбудителей инфекционного заболевания такая обработка входит в компетенцию Центров гигиены и эпидемиологии. Поэтому необходимо общаться туда - они проведут профессиональную обработку.

Еще специалисты рассказали, как обрабатывают улицы.

- Это делают в каждом крупном городе. Улично-дорожная сеть обрабатывается один раз в сутки дезсредствами с последующей промывкой технической водой, - сказал Геннадий Трубило. - Также один раз в сутки проводится дезинфекция остановочных пунктов. Дезинфекция подземных и надземных переходов и платформ проводится дезрастворами два раза в сутки. Для примера: в Минске для проведения таких работ на улично-дорожной сети ежесуточно задействовано более 500 единиц техники, из них поливочных машин - 180 штук.

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