«Лихорадка встречается у 20 - 80% заболевших, а озноб - у 40%»: медики назвали симптомы коронавируса и их разницу болезни у взрослых и детей

- По данным на 8 утра 16 апреля, в Беларуси зарегистрировано 116 детей с COVID-инфекцией, - привел цифры начальник Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев. - Практически все дети переносят заболевание в бессимптомной или легкой форме. Все дети c COVID-19, дети-контакты 1-го и 2-го уровней с респираторными симптомами находятся в стационарах. Детей в тяжелом состоянии и на ИВЛ в стране нет.

Александр Пацеев во время онлайн-трансляции рассказал, как коронавирус переносят дети садовского и школьного возраста - не только в Беларуси.

- Заболевание у детей редко протекает в среднетяжелой форме. Если вирусная инфекция протекает с катаральными явлениями, то они типичны: слабость, вялость, отказ от еды, боли в животе, насморк, кашель, повышение температуры, рвота, лихорадка.

Медики рассказали и о первых симптомах коронавирусной инфекции детей и взрослых.

- Наиболее частый симптом - это лихорадка. Встречается он у 20 - 80%, озноб - у 40%, - отметил Пацеев. - Также это одышка, кашель, насморк, заложенность носа, дискомфорт в грудной клетке, боль в горле. Диарея или боль в животе. Как и при гриппе, может быть боль в мышцах. И общий симптом для всех вирусных инфекций - это недомогание.

Вопрос, который давно волнует многих белорусов: почему тест на коронавирус не может сделать любой желающий?

- Думаю, благодаря этому можно было бы избежать такого массового заражения людей и немного пополнить бюджет, - предположил зритель трансляции.

- Есть четкие показания - клинические и эпидемиологические - и мы будем выполнять исследования по показаниям, - ответил Пацеев.

Затронули и тему экспресс-тестов на антитела, о которых несколько дней назад говорил и министр здравоохранения Владимир Караник.

- На этой неделе мы ожидаем пробную партию и сможем отработать алгоритм, как работать дальше. Массовое использование тестов не планируем, пока не получим положительные результаты апробации, потому что тесты не зарегистрированы в Беларуси, - сказал Александр Пацеев.

Вопрос о свободной продаже тестов специалисты собираются рассмотреть позже.

- Будем рассматривать после того, как будет насыщен рынок и тест-системы пройдут апробацию.

- Зачем вы хотите ограничить срок самоизоляции до 3 - 5 дней контактам 1-го уровня, если инкубационный период длится в среднем две недели, - задали вопрос Минздраву

- Это неправда, - ответил Александр Пацеев. - Мы не ограничиваем срок самоизоляции, он составляет 14 дней с момента последнего контакта, все это определено в постановлении Совета министров по самоизоляции, поэтому никто не ограничивает.

С частным вопросом обратился зритель, у которого в мае истекает срок действия удостоверения по инвалидности.

- Что делать с продлением? Планируется ли автоматически продлевать инвалидность или надо идти в поликлинику и собирать все справки?

- Мы не планируем автоматическое продление группы инвалидности. Эти вопросы определены законодательно. С течением времени состояние пациента может меняться, поэтому для определения группы инвалидности необходимо проходить медосмотр и освидетельствование. В настоящее время менять процедуру мы не планируем, - ответил Александр Пацеев.