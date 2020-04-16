Влад Бумага отметил вступление в Парк высоких технологий покупкой Lamborghini за $200 тысяч

Самый популярный блогер-белорус - у 23-летнего Влада Бумаги 17,4 миллиона подписчиков – поделился серией фотографий на фоне Lamborghini Huracán ярко оранжевого цвета.

- Купил, - скромно подписал фото Влад и поставил сердечко в тон гиперкару.

Подписчики, конечно, обалдели. Ведь буквально две недели назад Бумага хвастался новеньким Mercedes AMG G 93, цена которого стартует в Беларуси от 234 тысяч евро. А тут итальянский эксклюзив – Lamborghini Huracán модификации Performante. Таких гиперкаров всего пару на всю страну. Под капотом автомобиля 640 лошадиных сил, а разгоняется от автомобиль до 100 километров за 2,9 секунды. Стоимость нового Lamborghini Huracán от 210 тысяч долларов.

Еще два года назад Влад Бумага мог позволить себе Ford Mustang шестого поколения. Такие выпускались с 2014 до 2017 года. Цена - от 30 до 40 тысяч долларов. Но тогда и подписчиков в YouTube у него было всего 3 миллиона.

А буквально пару дней назад компания «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» популярного блогера стала резидентом Парка высоких технологий. А это значит, что налоговые отчисления Влада Бумаги заметно снизятся. Компания блогера займется разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.