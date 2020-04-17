В Минске продолжают подготовку к Параду Победы, а в Москве его решили перенести. Фоторепортаж с репетиции

В Минске продолжается подготовка к проведению Парада Победы - он проводится по юбилейным датам - каждый пятый год. В этом году - 75-летие Победы. Пока основные репетиции проходят в трех разных местах. Тренировки с участием военной техники проходят на территории аэродрома МЧС в Липках - это в нескольких километрах от МКАДа. Колонна техники тренируется там уже несколько недель. По вторникам, рано утром, колонна выезжает из Уручья и Колодищей, и по внешнему кольцу МКАДа проезжает к Липкам. Обратно техника уезжает по четвергам - в вечернее время. На время прохождения техники по кольцевой дороге движение на внешнем кольце перекрывают, но все происходит довольно быстро - в течение буквально 20 минут.

У роты почетного караула запланировано 8 вечерних тренировок непосредственно на месте проведения парада.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пешие расчеты тренируются на территории Военной комендатуры в Уручье. Там же тренируется и рота почетного караула. Но кроме таких тренировок у роты запланировано 8 вечерних тренировок непосредственно на месте проведения парада - на проспекте Машерова, у стелы «Минск - город-герой». Три такие тренировки уже позади.

В Минске подготовка к параду Победы продолжается без оглядки на российских коллег.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Накануне очередной тренировки пришла новость из России: Владимир Путин объявил о том, что Парад Победы в Москве переносится:

- Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, - заявил Путин. - И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади.

В Минске подготовка к Параду Победы продолжается без оглядки на российских коллег. Вечером в четверг, 16 апреля, возле стелы «Минск - город-герой» прошла очередная тренировка роты почетного караула.

Репетиция заняла менее часа. За это время сделали три прогона.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Офицеры приехали на четырех служебных автобусах, которыми после разгрузки перегородили проспект с обеих сторон - это уже традиционная для Беларуси мера безопасности на массовых мероприятиях. Территорию оцепила милиция. Все - и офицеры, и командиры, и милиционеры - без масок. Репетиция заняла менее часа. За это время сделали три прогона. Все слаженно, все четко. За репетицией наблюдали немногочисленные минчане - буквально полтора десятка человек. По окончании репетиции офицеры быстро погрузились в автобусы и уехали, а сотрудники ГАИ вновь открыли движение по проспекту Машерова. И уже через несколько минут ничто не напоминало о том, что тут ведется подготовка к масштабному параду - за исключением, разве что, металлических конструкций, из которых совсем скоро соберут vip-трибуны. Кстати, на параде в прошлом году самая главная трибуна была с кондиционером.

Офицеры приехали на четырех служебных автобусах, которыми после разгрузки перегородили проспект с обеих сторон.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Следующая репетиция выступления роты почетного караула пройдет 20 апреля. Затем - 23, 27 и 30 апреля. А 5 и 7 мая пройдут две генеральных репетиции - с военной техникой и всеми парадными расчетами. На вторую из них приедут россияне - привезут два расчета «Искандеров» и новых БТРов, которые примут участие в параде.

За репетицией наблюдали немногочисленные минчане – буквально полтора десятка человек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

БУДЬ В КУРСЕ!

Что мы увидим на параде в Минске?

В составе пешей колонны парада пройдут 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному - от России и Китая.

В составе механизированной колонны в параде примут участие 18 парадных расчетов: 16 от Беларуси, в том числе парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, и два парадных расчета из России. Всего будет 185 единиц техники. Возглавит колонну танк Т-34. Обещают только новые и модернизированные образцы военной техники, парадный расчет легкобронированных автомобилей «Лис» от внутренних войск МВД, парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, представленный двадцатью семью новейшими образцами вооружения и военной техники.

Следующая репетиция выступления роты почетного караула пройдет 20 апреля.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

От России примет участие расчет БТР-82А - такие уже приезжали на парад в Минск в прошлом году. А еще будут «Инскандеры» - такие были в Минске в 2014 и в 2019 годах. Кстати, комплексы построены на шасси производства Минского завода колесных тягачей.

В составе воздушного эшелона над городом пролетит 42 воздушных судна: 34 от Беларуси и 8 от России. Какие точно будут самолеты, пока не сообщается. Например, в прошлом году россияне прилетали на самом тяжелом боевом самолете в мире - сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160 «Белый лебедь».

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