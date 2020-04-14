2020-04-17T20:01:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Состояние удовлетворительное». У двух солдат в Бобруйске подтвердился коронавирус

Сослуживцы молодых людей находятся в изоляции в палаточном городке
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Военнослужащие находятся в Бобруйской центральной больнице.Военнослужащие находятся в Бобруйской центральной больнице.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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- В Бобруйске у двух солдат-срочников подтвердился коронавирус. Они находятся в Бобруйской центральной больнице. Состояние их удовлетворительное. Необходимости в поддержке легочной деятельности нет, то есть они не на ИВЛ, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. - Контактные лица - это около 50 человек - тоже изолированы и находятся в палаточном городке, который оборудован на аэродроме.

По словам Гаврусик, военнослужащие там могут автономно проживать.

- В палаточном городке работают медики, развернута полевая кухня. Палатки обогреваются. У всех изолированных взят мазок на коронавирус. Результата ждем. Выехал туда передвижной рентген на случай необходимости.

К слову, заболевшие молодые люди в учебном центре в Печах, где коронавирус подтвердился у одного солдата, не были.

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