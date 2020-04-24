В Вилейке из окна дома выпал 9-месячный мальчик: «Мать уложила ребенка спать и ушла в другую комнату к старшему сыну»

- Говорят, там квартиранты... Я видела, как приехала милиция. Вышли из машины милиционеры и побежали в соседний подъезд. И слышала сигнал скорой помощи, - говорит жительница одного из домов по улице Независимости.

Несчастный случай произошел 22 апреля в Вилейке. Из второго этажа пятиэтажного дома выпал грудничок - мальчик. Чудом он остался жив. Малышу через пару дней исполнится девять месяцев.

- Мать приоткрыла окно и положила малыша в люльку, поставив ее на стол, расположенный вплотную к подоконнику. При этом окно в комнате было приоткрыто, - рассказал «Комсомолке» замначальника Вилейского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Николай Мягков. - Уложив ребенка спать, женщина ушла в другую комнату, где помогала старшему сыну с уроками. Когда же малыш проснулся, он выпал с люльки на стол. Потом ребенок взобрался на подоконник, после чего упал из окна. По объяснениям мамы, примерно в 11.30 она уложила ребенка спать, а в 12.50 он выпал.

К счастью, мальчик остался жив, но он получил серьезные травмы. Есть и переломы.

- Первоначально наши врачи, когда его осматривали, сказали, что должно быть все хорошо, - говорит Николай Мягков. - Ребенка перевезли в одну из минских больниц.