«В некоторых домах-интернатах есть случаи заражения коронавирусом»: активисты собирают деньги на средства защиты и продукты

Белорусским медикам, которые сейчас лечат пациентов с COVID-19, сейчас активно помогают добровольные организации и волонтерские движения. Но сейчас в помощи нуждаются и дома-интернаты. На платформе molamola активисты открыли срочный сбор на их помощь.

- В этих домах-интернатах живут слабые и уязвимые люди - это дети с особенностями психофизического развития, престарелые и люди с инвалидностью. И в некоторых домах-интернатах, как взрослых, так и детских, уже есть случаи заражения коронавирусом, - рассказала «Комсомолке» сотрудница общественной организации «Есть дело» Татьяна Герасимова. - Мы уже отвезли помощь в Червенский дом-интернат - дезсредства для обработки поверхностей, антисептики для рук, респираторы, чай, кофе, сахар, сухари, сушки, а также мешки для мусора, чтобы в них утилизировать использованные средства защиты. В Витебскую область для шести интернатов мы уже тоже передали дезсредства, антисептики и средства защиты.

Активисты оказали помощь и столбцовскому дому-интернату, где есть подтвержденный очаг заражения COVID-19. Там болеют и проживающие, и персонал. Из собранных средств они закупили антисептик, концентрат дезинфицирующего средства, перчатки, бесконтактный термометр, мешки для мусора.

По словам Татьяны, в интернаты нужны пульсоксиметры и инфракрасные термометры, но это дефицитный товар.

- Чтобы не вынести инфекцию за пределы домов-интернатов, и для того, чтобы не занести ее в учреждение, сотрудники работают вахтовым методом. Это значит, что персонал не покидает учреждение две недели. У них организовано ежедневное питание, но мы привозим им печенье, чай, кофе. Это не будет лишним, - говорит Татьяна. - Руководство интернатов с радостью принимают от нас помощь. Как они говорят, если чего-то окажется больше, чем надо, они это передадут другим интернатам.

К слову, помощь интернатам оказывают совершенно разные люди. Недавно служащие воинской части №3214 передали собранную ими помощь в Минский детский дом-интернат в Новинки.

Помощь домам-интернатам оказывают и известные люди. Так, телеведущий Денис Курьян передал для сотрудников дома-интерната посылку, в которой были чай, кофе, печенье, антисептик для рук, мешки для мусора.

Бесконтактный термометр передан столбцовскому дому-интернату, где есть подтвержденный очаг заражения COVID-19. Фото: facebook.com/ngoestdelo

- Почему вы решили оказывать помощь домам-интернатам?

- До пандемии я и мои коллеги сотрудничали с детскими домами-интернатами. Мы устраивали ребятам фестивали, творческие акции, организовывали обучение сотрудников учреждений и волонтеров. Но когда к нам пришел коронавирус, интернаты стали закрываться на карантин. А потом стало известно, что там начинают болеть сотрудники.

Стало понятно, что персоналу интернатов нужна помощь в виде противоэпидемических костюмов, респираторов, защитных очков, средств гигиены, продуктов. Мы будем рады, если кто-то захочет присоединиться и тоже оказать помощь интернатам в это непростое время.

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