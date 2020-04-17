Представители ВОЗ о коронавирусе в Беларуси: «Время готовиться к худшим сценариям. Это забег на долгую дистанцию»

«Пик заболевания придется на конец апреля-начало мая»

Напомним, для оценки работы наших медиков по борьбе с коронавирусом 7 апреля в Беларусь приехали эксперты ВОЗ, а уже спустя пару дней глава миссии Патрик О’Коннор заявил:

- Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию… Надо быть готовым, что придется предпринимать ограничительные меры в течение 12 - 18 месяцев. Сейчас в Беларуси новая фаза эволюции вспышки – случаи передачи на уровне сообщества. Пик заболевания прогнозируется на конец апреля – начало мая.

Специалисты миссии рассказали, что во время работы в нашей стране им предоставляли доступ ко всей необходимой информации. С 8 по 10 апреля они побывали в медучреждениях Минска, Минской и Витебской области, пообщались с представителями Минздрава, МВД, а также Минтруда и соцзащиты.

О выводах работы миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор рассказал на итоговой пресс-конференции.

Для оценки работы наших медиков по борьбе с коронавирусом в Беларусь приехали эксперты ВОЗ. Глава миссии - Патрик О’Коннор.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По его мнению, чтобы сдержать распространение вируса в нашей стране, нужен комплексный подход. Речь идет о физическом дистанцировании, надлежащем тестировании, изоляции контактировавших с заболевшими. Специалист подчеркнул: говоря о физическом дистанцировании, он имеет в виду отказ от проведения всех спортивных и культурных мероприятий, переход на удаленное обучение, а также минимизацию перемещения пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

По мнению представителей ВОЗ, критически важно, чтобы люди ответственно отнеслись к рекомендациям Минздрава, не забывали тщательно мыть руки и уяснили, что ношение в общественных местах масок должно стать нормой социальной вежливости. Министерство здравоохранения, в свою очередь, должно постоянно информировать население о развитии ситуации и принимаемых властями мерах.

«Если каждый ограничит контакты на 50% - не перегрузим систему здравоохранения»

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, почему в Беларуси не вводят карантин:

- Крайние ограничительные меры в виде карантина вводятся, чтобы не перегрузить систему здравоохранения и замедлить распространение вируса. Основной критерий для ввода карантина – быстрые темпы прироста заболевания.

По словам министра, если каждый ограничит необязательные контакты на 50%, это поможет не перегрузить систему здравоохранения.

Привел министр здравоохранения и данные о количестве инфицированных COVID-19 медиков:

- Лабораторно подтверждено инфицирование 301 работника системы здравоохранения, - Больше всего зараженных медиков в Минске, на втором месте - Витебская область, на третьем - Минская.

Представители ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Беларуси: "Надо быть готовыми, что придется предпринимать ограничительные меры в течение 12 - 18 месяцев"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- От граждан нашей страны ничего не скрывается, - подытожила работу миссии ВОЗ в Беларуси председатель Совета Республики Национального собрания РБ Наталья Кочанова в эфире телеканала «Беларусь-1». - Информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная.

По ее словам, эксперты миссии ВОЗ были восхищены мерами, которые приняты в Беларуси.

За нарушение самоизоляции – штраф, контактным – больничные

Постановлением № 208 Совмин ввел режим самоизоляции для иностранцев, белорусов с COVID-19, а также контактов первого и второго уровней. По правилам, контакты первого уровня обязаны быть в самоизоляции 14 дней со времени последнего контакта с заболевшим, контакты второго уровня, если у них есть симптомы болезни - до момента выздоровления. Срок самоизоляции могут продлить медики. За нарушение требований - штраф до 50 базовых величин (до 1350 руб. – Ред.) либо административный арест, либо привлечение к уголовной ответственности.

Всем контактным и инфицированным COVID-19 выдается больничный на время самоизоляции. Правила самоизоляции такие: не покидать свое жилье и никуда не выходить. Исключение - посещение ближайшего магазина, аптеки и вынос мусора. Но даже в это время находящемуся в самоизоляции запрещено с кем-либо контактировать, и он обязан быть в медицинской маске.

Родителям детей в возрасте до 10 лет, которые стали контактами по коронавирусу, больничный не положен. Но им выдадут справки о временной нетрудоспособности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь попала в лидеры по распространению коронавируса

Число инфицированных COVID-19 во всем мире уже превысило 2 миллиона. На первом месте по числу выявленных случаев - США, на втором – Испания, на третьем – Италия. Китай теперь на седьмом месте.

По данным Worldometers – сервиса, который прогнозирует состояния различных показателей - число заражений коронавирусом на миллион человек в Беларуси выше, чем в среднем по миру. Среднемировой показатель - 238 случаев на миллион человек. В Беларуси этот показатель 273 случая на миллион человек. Для сравнения: в России он - 108, в Украине – 63, в Литве - 390, в Латвии 345.

КСТАТИ

В легкой форме «короной» уже переболел сын королевы Елизаветы II принц Чарльз. Сейчас он сохраняет самоизоляцию. Куда хуже 55-летнему премьер-министру Британии Борису Джонсону. У него у коронавирус диагностировали еще в марте. 6 апреля ему стало хуже, пару дней он даже провел в палате для интенсивной терапии. Но потом пошел на поправку и выписался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-инфекционист: Впереди - тяжелый месяц. Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси еще не наступил

О том, какой путь борьбы с пандемией выбрала наша страна, а также о том, какая сегодня в Беларуси эпидемиологическая ситуация, мы поговорили с заместителем главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святославом Вельгиным [ПОДРОБНЕЕ]

«Обрабатывать телефон от коронавируса нужно так же часто, как и руки»: врач и химик - о том, как обеззаразить мобильный

Медик подтвердил: если мыть руки, но не обрабатывать мобильный телефон, который мы постоянно держим в руках, смысла в мерах против коронавируса будет мало [ПОДРОБНЕЕ]

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59 (принимаем только текстовые сообщения).