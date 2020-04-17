2020-04-17T10:58:26+03:00
Минск
КП Беларусь

Борьба с коронавирусом в Минске: в ресторанах - без свадеб, к парикмахеру – только по записи

В столице заработали правила профилактики острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19
Ольга ИВАШЕНКО
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В Минске утвердили правила профилактики острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.В Минске утвердили правила профилактики острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Официальный карантин в стране не объявлен, но 7 апреля Мингорисполком принял ограничительные меры для столицы. Кстати, Витебским горисполкомом почти идентичные меры профилактики были утверждены 27 марта.

В столице отменили все массовые мероприятия. Школьники всей страны сейчас на продленных каникулах, а вот дошкольников из Минска родителям разрешили не водить в сад, при этом плату за пропущенные дни взимать не будут, а место сохранят. Что касается школ и гимназий, то родителям предоставляется право самим принимать решение о непосещении детьми уроков. Вузам и ссузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

Особое внимание - пожилым людям: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов ввели запрет на посещения.

В кафе и ресторанах посетителей рассаживают на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга - как и в кинотеатрах. Свадьбы, поминки и банкеты в кафе и ресторанах под запретом.

Все сотрудники магазинов должны быть в масках, с перчатками и антисептиками, а в парикмахерские можно приходить строго по записи и с интервалом между клиентами не менее 5 минут. Персонал при этом должен работать в масках.

Все предприятия должны принять меры по недопущению к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций, совещания – в режиме аудио- и видеоконференций, а командировки под запретом.

Чиновники подчеркивают, что соблюдение мер обязательно для всех минских организаций. Однако об ответственности за нарушение ораничений в документе не говорится.

КСТАТИ

Стоматологи будут принимать только с острой болью

По приказу Минздрава по всей стране приостановлена плановая стоматологическая помощь - профосмотры, диспансеризация, рентген-исследования и т.д. Экстренная стоматологическая помощь будет оказываться в полном объеме.

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