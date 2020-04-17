2020-04-17T15:19:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Президент сказал начать занятия в школах с 20 апреля, родителям рассылают задания. Что будет с четвертой четвертью?

Весенние каникулы 2020 года у школьников медленно заканчиваются. Но не ясно, в каком формате будут проводить занятия, как онлайн обучение, традиционные занятия за партой или сразу в двух форматах
Сергей ТРЕФИЛОВ
Поделиться:
Какими будут занятия в школе, еще не ясно.Какими будут занятия в школе, еще не ясно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Каникулы после третьей четверти длятся уже три недели – к неделе с 30 марта добавляли дважды еще по такому же сроку. К концу текущей недели, с 13 апреля, на сайтах некоторых школ начали появляться разделы, посвященные дистанционному обучению: приводятся перечни доступных сервисов от Google Classroom до платформ Moodle, Effor и популярных соцсетей. А родителям в Viber и соцсети педагоги уже вовсю сбрасывают задания на понедельник. Также классные руководители рассылают мамам и папам своих классов приглашения зарегистрироваться на сервисе электронных дневников и журналов Schools.by.

Тем временем утром 17 апреля президент Александр Лукашенко уже сказал, что занятия в школах пора начинать с 20 апреля.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились, - цитирует президента БелТА. - Поэтому могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Надо раскручивать этот процесс».

Тем не менее, пока учителя не озвучивают точно, начнется ли четвертая четверть 20 апреля и в каком формате. На онлайн-конференции БелТА 16 апреля начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова говорила:

- Минобразования готово к различным вариантам, исходя из сложившейся ситуации, поэтому решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава.

По словам чиновницы, примерно 40% школьников готовы отправить за парты в IV четверти. Для них образовательный процесс госорган готов проводить в традиционном режиме. Но 75% учащихся, согласно опросам родителей, готовы к онлайн-занятиям. С теми, кто по заявлению родителей не придет в школы, с технической точки зрения могут заниматься 85% школ.

Министерство предлагает перевести тех, кто выберет дистанционный вариант, на индивидуальный учебный план. Прежде по нему дети обучались дома, а затем приходили в школу аттестовываться. Но теперь индивидуальных план рассматривают с сопровождением учителя.

По мнению чиновников сфер образования, учителя и администрация школ сами определят удобный им механизм - нужно ли вести онлайн-трансляцию уроков или достаточно обмена заданиями и их решениями. Специалисты рекомендуют применять соцсети и вайбер-чаты, которые есть во всех классах.

Кстати, Минобразования рассматривает вариант доплат, если учителям придется вести занятия и офлайн, и онлайн.

Вместе с тем Директор Национального института образования Валентина Гинчук констатировала:

- Мы прекрасно понимаем, что дистанционная работа в общем среднем образовании не является полноценной заменой существующей формы обучения.

КСТАТИ

Как поставят отметки за IV четверть?

Ситуацию разъяснила Ирина Каржова:

- С учетом тех отметок, которые ребенок получит за выполненные задания, будет выставлена четвертная отметка. По итогам уже всех четвертей будет выставлена годовая отметка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Только 40% учеников готовы прийти в школы в четвертой четверти, но когда она начнется - не ясно: Минобразования отвечает на вопросы

Дистанционное обучение, зарплаты учителей, наличие компьютеров в семьях. Собрали актуальные темы в образовании, накопившиеся в связи с коронавирусом и затянувшимися каникулами (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Образование и работа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Медсестра из Беларуси работает с больными коронавирусом в Израиле: «У врачей расходятся мнения, как лечить тяжелых пациентов»
По ее словам, больных много среди тех, кто игнорирует карантин и ходит на совместные молитвы. Средств защиты для медиков в Израиле хватает, а вот тестов – недостаточно
Президент сказал начать занятия в школах с 20 апреля, родителям рассылают задания. Что будет с четвертой четвертью?
Весенние каникулы 2020 года у школьников медленно заканчиваются. Но не ясно, в каком формате будут проводить занятия, как онлайн обучение, традиционные занятия за партой или сразу в двух форматах
«Лихорадка встречается у 20 - 80% заболевших, а озноб - у 40%»: медики назвали симптомы коронавируса и их разницу болезни у взрослых и детей
Представители Минздрава Беларуси ответили на вопросы граждан во время онлайн-трансляции, главными были темы тестов, заболевания у детей и больничных
Новости 24
Минздрав: «У 419 медработников диагностировали коронавирус»
В Беларуси на 90 дней ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу, мыло и некоторые продукты
От 300 до 4000 рублей в месяц. Стало известно, сколько заплатят медикам за работу в условиях коронавируса
Глава Минздрава: «Видим связь: после Вербного воскресенья идет рост инфицированных коронавирусом»
Минздрав: "Сейчас используется менее 10% имеющегося оборудования для ИВЛ"
На минской станции метро «Площадь Ленина» заработал тепловизор
У болеющих ОРВИ на дому будут проверять насыщение крови кислородом. На всякий случай
В службе скорой помощи Минска заражены коронавирусом 90 человек. Только 23 из них работали на выезде
«Покупал за 3 рубля, продавал за 15». СК рассказал подробности дела о мошенничестве с масками
Минздрав: «Максимальная сумма штрафа за нарушение самоизоляции - 810 рублей»
В Осиповичах и Мядельском районах тяжелых пациентов нет. В Минздраве прокомментировали вспышки коронавируса в этих районах
«В Беларуси уже заготовлены первые дозы плазмы». При тяжелом течении коронавируса больным будут вводить компоненты крови переболевших
Меньше всего зараженных коронавирусом - в Гродненской области. Минздрав назвал количество инфицированных по областям Беларуси
В Беларуси скоро можно будет пройти экспресс-тест на коронавирус и антитела к нему
«Не то что друзей - сочувствующих очень мало». Лукашенко - о реакции других стран на белорусский метод борьбы с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в Беларуси на 17 апреля 2020 года: общее число выросло до 4779, за сутки - плюс 575
«Первого числа будут учиться, второго и третьего - выходной». Президент считает, что детям пора возвращаться в школы
Погода в Беларуси 18 апреля: от минус 4 ночью до плюс 13 днем
Лукашенко о коронавирусе: «Самое главное - не допустили всплеска»
«Надо начинать учиться». Лукашенко заявил, что дети должны пойти в школу со следующей недели
«Нарушили режим самоизоляции». На двух мужчин из Гомельской области составили протоколы
«Обязаны будут возместить бюджетные деньги». Как белорусов будут эвакуировать из других стран
У солдата-срочника в Печах нашли коронавирус
«Завышали показатели работы и получали за это премии». В Хойниках осудили администрацию кинотеатра
Видеофакт. Гомель накрыла небывалая песчаная буря
Лукашенко поручил «Белавиа» организовать эвакуационные рейсы для застрявших за границей белорусов
В Минске мамы с коронавирусом родили здоровых младенцев
Видеофакт. В Минске на повороте Kia выбила с дороги Range Rover
Не только коронавирус, в целом - инфекции. Лукашенко подписал указ о доплатах медработникам