Президент сказал начать занятия в школах с 20 апреля, родителям рассылают задания. Что будет с четвертой четвертью?

Каникулы после третьей четверти длятся уже три недели – к неделе с 30 марта добавляли дважды еще по такому же сроку. К концу текущей недели, с 13 апреля, на сайтах некоторых школ начали появляться разделы, посвященные дистанционному обучению: приводятся перечни доступных сервисов от Google Classroom до платформ Moodle, Effor и популярных соцсетей. А родителям в Viber и соцсети педагоги уже вовсю сбрасывают задания на понедельник. Также классные руководители рассылают мамам и папам своих классов приглашения зарегистрироваться на сервисе электронных дневников и журналов Schools.by.

Тем временем утром 17 апреля президент Александр Лукашенко уже сказал, что занятия в школах пора начинать с 20 апреля.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились, - цитирует президента БелТА. - Поэтому могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Надо раскручивать этот процесс».

Тем не менее, пока учителя не озвучивают точно, начнется ли четвертая четверть 20 апреля и в каком формате. На онлайн-конференции БелТА 16 апреля начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова говорила:

- Минобразования готово к различным вариантам, исходя из сложившейся ситуации, поэтому решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава.

По словам чиновницы, примерно 40% школьников готовы отправить за парты в IV четверти. Для них образовательный процесс госорган готов проводить в традиционном режиме. Но 75% учащихся, согласно опросам родителей, готовы к онлайн-занятиям. С теми, кто по заявлению родителей не придет в школы, с технической точки зрения могут заниматься 85% школ.

Министерство предлагает перевести тех, кто выберет дистанционный вариант, на индивидуальный учебный план. Прежде по нему дети обучались дома, а затем приходили в школу аттестовываться. Но теперь индивидуальных план рассматривают с сопровождением учителя.

По мнению чиновников сфер образования, учителя и администрация школ сами определят удобный им механизм - нужно ли вести онлайн-трансляцию уроков или достаточно обмена заданиями и их решениями. Специалисты рекомендуют применять соцсети и вайбер-чаты, которые есть во всех классах.

Кстати, Минобразования рассматривает вариант доплат, если учителям придется вести занятия и офлайн, и онлайн.

Вместе с тем Директор Национального института образования Валентина Гинчук констатировала:

- Мы прекрасно понимаем, что дистанционная работа в общем среднем образовании не является полноценной заменой существующей формы обучения.

КСТАТИ

Как поставят отметки за IV четверть?

Ситуацию разъяснила Ирина Каржова:

- С учетом тех отметок, которые ребенок получит за выполненные задания, будет выставлена четвертная отметка. По итогам уже всех четвертей будет выставлена годовая отметка.

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