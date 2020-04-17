Коронавирус в Бресте 17 апреля 2020: в городе 18 зараженных, под самоизоляцию хотят отдать гостиницу

На брифинге 16 апреля председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал о ситуации с коронавирусом в Бресте.

В областном центре COVID-19 подтвержден у 18 человек. Один из них приехал из Гомельской области, остальные - брестчане. Также проходят лечение 107 человек с пневмонией. У 10 из них тяжелое течение болезни, 4 нужна поддержка аппарата искусственной вентиляции легких.

Госпитализированы с подозрением на вирус 37 человек, на самоизоляции находятся 1597 человек.

– В основном, это дальнобойщики и приехавшие из-за рубежа, меньшая часть - контакты 1-го и 2-го уровней, - расшифровал цифру Александр Рогачук.

ПРО САМОИЗОЛЯЦИЮ ВРАЧЕЙ И ГОРОЖАН

– На базе ЦГБ созданы условия для медицинских работников, которые хотят на этот период изолироваться от семьи. Выделены специальные палаты, там же они получают питание, - добавляет Рогачук.

Для брестчан на самоизоляции, которые живут в стесненных условиях вместе с семьей, городские власти хотят отдать этаж гостиницы в центре города.

– В настоящий момент мы ищем вариант, и он уже есть, размещения горожан, которые исходя из ответственности перед семьей, перед окружающими, желают самоизолироваться. Рассматриваем варианты, включая нашу городскую гостиницу «Интурист». Один из этажей можно спокойно отдавать. Никаких проблем в этом направлении нет, учитывая то, что все гостиницы города практически пустые, - предложил мэр.

ПРО ВОЗМОЖНОСТИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

В Бресте пациентами с пневмониями и коронавирусом занимается Центральная городская больница. Там есть еще 400 свободных коек. Пациентов из области доставляют в областную клиническая больницу.

В городе Бресте 36 стационарных аппаратов ИВЛ, 33 передвижных. Также при необходимости могут быть задействованы 27 наркозно-дыхательных аппаратов и 24 кислородных концентратора.

Для диагностики в областном центре есть 6 компьютерных томографов и 4 аппарата МРТ.

ПРО ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ

По словам председателя горисполкома, Брест в пошиве защитных масок передовик. Масками занимаются 26 швейных фирм города. В день удается выпускать от 180 до 200 тысяч масок.

В день в аптеках города покупают около 8000 масок. Еще 50-70 тысяч масок закупают предприятия для своих сотрудников.

– Никакого самоуспокоения нет, что уже нашили масок достаточно. Стоит задача переходить на пошив специализированной защитной одежды, эту работу тоже будем развивать, - резюмировал Александр Рогачук.

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