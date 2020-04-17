2020-04-17T13:18:42+03:00
Минск
КП Беларусь

Спектакли и экскурсии ушли в онлайн, артисты дают концерты из дома: онлайн-афиша Беларуси на апрель

«Комсомолка» узнала, что интересного можно посмотреть и узнать через сеть, пока закрыты театры, концертные залы, а в музеях – немноголюдно
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Сегодня любителям культурных событий лучше оставаться дома, благо театрально-зрелищные учреждения пока закрыты.Сегодня любителям культурных событий лучше оставаться дома, благо театрально-зрелищные учреждения пока закрыты.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
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Театр белорусской драматургии показывает записи своих хитовых постановок. Чтобы не пропустить их (а спектакли доступны всего несколько часов), лучше подписаться на соцсети труппы – расписание выкладывают там.

Купаловский, показав за пару недель архив спектаклей, запустил очередной онлайн-проект – «Чытаць я хацеў». Артисты в определенные дни в Инстаграме и YouTube запускают в формате видеотрансляции читают любимые книги. Скажем, на днях Павел Харланчук напомнил о белорусском сатирическом романе 1920-х «Запіскі Самсона Самасуя», а Марта Голубева прочла фрагменты поэмы «Дзяды» нашего современника - поэта Андрея Хадановича.

Нынешнее время – шанс посмотреть репертуар не только столичных, но и областных трупп. Так, Могилевский (первый в Беларуси досрочно закрывший сезон из-за эпидемиологической обстановки) и Минский областные драмтеатры также выставляют на несколько часов видеозаписи своих постановок. За расписанием лучше всего следить в соцсетях этих трупп. А вот фильмы и анимацию «Беларусьфильма» в YouTube-канале национальной киностудии можно смотреть постоянно.

Продолжают онлайн-активности и музеи. В Фейсбуке Национального исторического о древних белорусских иконах из коллекции рассказывает искусствовед Галина Фликоп-Свита. В Национальном художественном в начале недели объявляют расписание прямых Фейсбук-эфиров на неделю в рамках программы «Мастацкі пра мастацтва». Подключиться к таким почти персональным лекциям можно в 13.20.

Музей народной архитектуры и быта в Строчице выставляет онлайн-экскурсии. Так, на прошлой неделе появилась 30-минутное видео о музейном секторе «Поднепровье» - в том числе и о церкви 1704 года из деревни Барань, самом древнем памятнике в наше скансене. А в Музее истории белорусской литературы уже неделю читают роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім».

В соцсетях Белгосфилармонии, ушедшей на две недели в отпуск с сохранением 80% зарплаты из-за обнаружения у одного из артистов коронавируса, буквально каждый вечер публикуют записи концертов. Это и выступления коллективов из-под крыла учреждения (например, симфонического и камерного оркестров, ансамблей «Классик-Авангард» и «Свята», хоровой капеллы и виртуозов-солистов), и ссылки на прямые трансляции с престижных сцен мира.

Стоит заглянуть и на личные странички медийных персон. Скажем, актер-купаловец Игорь Сигов в эфирах своего Инстаграма уже устраивал концерт по заявкам, отвечал на вопросы поклонников и даже разыграл сковородку. Артист из Горьковского театра Игорь Андреев читает в своем Фейсбуке любимые стихи. А рок-музыкант Лявон Вольский, только выпустив альбом «Амэрыка», навеянный музыкой кантри и эстетикой 1960-х, запустил свой мировой онлайн-тур «Акустыка на карантыне». Артист даст девять живых концерты, каждый из которых доступен лишь в одной стране мира. Белорусский состоится 30 апреля.

Также в Беларуси запустили платформу онлайн-концертов Artist Gives. В период пандемии модные артисты из разных стран там выступят бесплатно, а желающие помочь будут знать: их пожертвования пойдут, к примеру, на закупку средств защиты для медиков и соцработников или создающему пластиковые защитные экраны для врачей минскому «Хакерспейсу».

Конечно, артисты ненавязчиво просят поддерживать их начинания. РТБД придумал билеты на youtube-показы по цене 2-10 рублей: их покупка – дело добровольное. Филармония предлагает купить в кассах билеты с открытой даты на свои концерты. У Современного художественного театра есть сертификат на будущий билет. А тот же Вольский предлагает желающих поддержать его онлайн-концерты.

КСТАТИ

В соцсетях «Комсомолки» и на сайте kp.by можно посмотреть два свежих ролика из редакционного проекта «Пока что дома». В одном знаменитые белорусские артисты читают любимые стихи, а во втором более двух десятков литераторов сняли ролики, на которых читают фрагменты своих стихов, прозы и пьес.

А КАК У НИХ

- Певец Леонид Агутин (частенько с супругой Анжеликой Варум) регулярно устраивает на своей страничке домашние видеовключения – поет звездный дуэт свои любимые песни.

- На сайте петербургского Мариинского театра есть не только онлайн-трансляции, которые запускают по расписанию, но и большой видеоархив с фрагментами спектаклей и концертов.

- Метрополитен-опера 25 апреля собирается устроить гала-концерт мировых оперных звезд онлайн. Главный дирижер Янник Незе-Сеген сейчас на карантине в Монреале, и к нему в видеоформате подключится около 40 артистов, среди них, к примеру, Анна Нетребко.

- Уделите время и виртуальным прогулкам по самым впечатляющим мировым музеям. Галерея Гугенхайма и музей естественной истории в Нью-Йорке, Лувр и музей Ван Гога, Третьяковка и Эрмитаж, галереи Прада и Уфицци сейчас открыли туры по своим залам.

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