Международный конкурс искусств Star Flowers переходит в интернет

Организаторы V Международного конкурса искусств Star Flowers меняют формат проведения мероприятия и переводят его в режим онлайн. Благодаря современным технологиям будет сохранена прозрачность оценки номеров и создан эффект присутствия как для участников, так и зрителей. Решение обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой в стране и мире.

Впервые конкурс искусств будет проходить в интернет. Новый формат подразумевает прямые трансляции конкурсных номеров на канале YouTube, онлайн представление номеров ведущими конкурса, прямые включения с участниками из разных стран мира. Жюри будет оценивать работы онлайн. Завершится интернет конкурс онлайн гала-концертом с лучшими номерами участников и церемонией награждения.

В конкурсе Star Flowers пять номинаций: вокал, авторская песня, инструментальная музыка, хореография и конкурс рисунков. Главный приз – денежная премия в 1 000 евро.

Интернет формат позволил добавить новую номинацию – это конкурс детских рисунков. Организаторы предлагают ребятам пофантазировать на тему «Мир глазами детей» и с помощью рисунков рассказать о своем видении мира. Работа может быть выполнена в любой технике. Подробности на сайте конкурса www.konkursstarflowers.by.

Все конкурсанты смогут поучаствовать в практических вебинарах с членами жюри, в ходе которых они смогут задать вопросы и получить рекомендации от международных экспертов.

«Как и многие сегодня мы ищем пути сохранить и развивать наше дело. Сначала мы перенесли даты конкурса, но стало понятно, что в прежнем формате конкурс не состоится: запрещены массовые мероприятия, страны закрыли границы и отменено авиасообщение, что препятствует участию в конкурсе ребят из других стран. Решение сложное, но необходимое. С другой стороны, интернет формат открывает новые возможности: юные артисты смогут участвовать, не выходя из дома. Не имеют значения расстояния. Можно сэкономить время и средства на приезд и проживание. Мы также рассчитываем расширить аудиторию зрителей конкурса, который будет транслироваться в свободном доступе на канале YouTube. Надеемся, что это новый этап в развитии конкурса Star Flowers: благодаря интернет он станет более популярным и доступным для талантливых ребят из разных стран», - прокомментировала Наталья Скопец, директор конкурса Star Flowers.

Стать участником V Международного конкурса искусств Star Flowers может любой желающий в возрасте от 3-х лет и старше. Для этого необходимо оставить заявку на сайте конкурса www.konkursstarflowers.by и подготовить два видео номера до 7 мая 2020 года.

Конкурс Star Flowers основан в 2016 году при поддержке одноименного Центра творческого развития. Этот проект дает возможность талантливым детям найти призвание и получить стимул для дальнейшего роста. За 5 лет на конкурсе зажглись новые имена: лауреаты побеждали в престижных мировых соревнованиях, становились участниками телепроектов и завоевывали популярность у публики. Жюри конкурса – это эксперты, организаторы международных фестивалей, конкурсов и телепроектов, продюсеры и артисты.