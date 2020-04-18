2020-04-18T14:02:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Лечение больных с коронавирусом на дому в Беларуси: кому можно, как проходит и кто контролирует

При бессимптомном COVID-19 лекарственная терапия не нужна, а изоляция обязательна
Раиса ЮДИНА
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Если коронавирус протекает в легкой форме или бессимптомно, помощь пациенту будут оказывать на дому.Если коронавирус протекает в легкой форме или бессимптомно, помощь пациенту будут оказывать на дому.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Если коронавирус протекает в легкой форме или бессимптомно, помощь пациенту будут оказывать на дому. Точно так же будут лечить нетяжелые пневмонии. На этот счет есть приказ №433 Министерства здравоохранения Беларуси.

Что теперь закреплено официально?

Условия для лечения на дому

Пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19, протекающей в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно, медицинская помощь оказывается амбулаторно. Изолируются они по месту проживания, а если такой возможности нет - в выделенных для этого организациях здравоохранения.

Осматривать пациентов с подтвержденным COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, будут в 1-й, 7-й и 14-й день с момента первого лабораторного исследования на коронавирус.

Кто оказывает помощь

Для обеспечения медпомощи на дому в амбулаторно-поликлинических организациях создаются медицинские бригады, в составе которой врач общей практики или участковый терапевт, медицинская сестра, помощник врача по амбулаторно-поликлинической части.

Медицинская бригада осматривает пациента, делает необходимую диагностику (берут комбинированный назофарингельный мазок, пульсоксиметрию, электрокардиограмму и др.), назначают лечение, при необходимости выдают больничный (или справку о временной нетрудоспособности) и лист-форму требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции (ее подписывают пациент и врач). Пациенту объясняют, что делать в случае ухудшения самочувствия, а результаты обследования передают участковому терапевту «для дальнейшего дистанционного наблюдения».

Врач медицинской бригады, который назначает и контролирует лечение, должен получить принципиальное согласие пациента на проведение амбулаторного лечения инфекции COVID-19.

Кому не надо лечение

Пациенты с бессимптомным течением в медикаментозном лечении не нуждаются. Парацетамол назначается при повышении температура выше 38,5С. При подозрении на бактериальную инфекцию назначаются антибиотики.

Кого отвезут в больницу

Если есть подозрение, что у пациента с COVID-19 пневмония, медицинская бригада вызывает скорую помощь, которая должна доставить его в территориально закрепленную организацию здравоохранения для компьютерной томографии. Нет пневмонии - пациента отправляют домой. Есть пневмония - пациента госпитализируют.

Амбулаторно могут лечить и человека с коронавирусом и пневмонией - нетяжелой внебольничной, если он не нуждается в круглосуточном наблюдении в стационаре.

КСТАТИ

ПНЕВМОНИЮ ТОЖЕ МОГУТ ЛЕЧИТЬ НА ДОМУ

На дому будут оказывать помощь и пациентам с внебольничной пневмонией, не связанной с коронавирусом, если она легкая или среднетяжелая, а человек моложе 55 лет, без сопутствующих заболеваний, или старше 55 лет с клинически незначимой сопутствующей патологией без признаков декомпенсации заболевания. И еще нюанс: оставят лечиться дома тех, у кого удовлетворительные бытовые условия и есть кому ухаживать за больным. Осматривать дома врач должен пациента не реже одного раза в три дня. Если состояние пациента ухудшится (появится лихорадка, одышка, боль в груди, изменится цвет мокроты, будет прогрессировать слабость, а эффект от лечения окажется незаметным), его должны доставить в больницу.

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