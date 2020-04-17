2020-04-17T20:01:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Некоторые уже отказались от эвакуации - денег нет»: вылет из Индии обойдется каждому белорусу минимум в $750

Многие наши соотечественники, застрявшие Индии из-за карантина и отмены рейсов, говорят, что не в состоянии заплатить такие деньги за билет
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Карантин в Индии ввели еще 22 марта, и с тех пор несколько раз продляли.Карантин в Индии ввели еще 22 марта, и с тех пор несколько раз продляли.Фото: REUTERS
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Карантин в Индии ввели еще 22 марта, и с тех пор несколько раз продляли. Наши соотечественники, которые отдыхали в Индии, что называется, попали. Рейсы отменили, и они не смогли улететь на родину. Начались проблемы с самыми элементарными вещами - приобретением продуктов (они подорожали в 2 -3 раза, а местные власти не позволяют иностранцам выходить в магазины).

6 апреля один самолет «Белавиа» доставил в Минск туристов, которых забрал из Дели. На борту было 105 пассажиров, из которых 57 - белорусские граждане. Кроме того, самолет «Белавиа» вывез граждан России, Украины и Таджикистана. Как сказал позже министр здравоохранения Владимир Караник, у одного из них обнаружился коронавирус.

Андрей Жалевич, взявший на себя функции координатора по эвакуации белорусов и информационной поддержке русскоговорящих граждан, сказал, что в Индии осталось еще более 200 наших соотечественников. Многие из них общаются напрямую с ним. К сожалению, у многих уже закончились деньги и провизия, они с нетерпением ждут второго рейса, который должен прилететь в Даболим (штат Гоа), где собрались белорусы.

Эвакуация прорабатывается на самом высоком уровне. Так, президент Беларуси поручил правительству и компании «Белавиа» оказать помощь попавшим в трудную ситуацию белорусам за рубежом, но при этом проработать план возмещения связанных с перелетом затрат. При полной заполняемости рейса цена билета окажется $750, причем выплатить эту сумму нужно будет до 2021 года. А если в семье четыре человека, сумма оказывается и вовсе внушительной. На этот раз приоритет будет у белорусских граждан и членов их семей, и только потом будут предлагать эвакуацию иностранцам. После того как распоряжение пройдет одобрение в Совмине, останется лишь получить разрешение на посадку самолета у индийских властей. Говорят, что борт должен прилететь в течение недели. Больше самолетов не будет, и непонятно, когда небо откроется снова.

Говорят, что Украина эвакуировала своих граждан из Индии за сумму в два раза ниже. Из Шри-Ланки вывозили в Украину за $550. Немцев вывозили из Индии за 400 евро, хотя расстояние больше, чем до Беларуси.

К сожалению, далеко не все застрявшие в Индии в состоянии заплатить такие деньги за билеты. Семья Александр и Наталья Осипенко записали видеообращение, в котором рассказывают, что обратные билеты у них аннулировали, а финансовой возможности купить новые у них нет:

- У меня родители оба инвалиды I группы, они лежачие, - говорит Наталья. - У мужа только мать, которая получает пенсию. Богатых родственников, которые могут помочь и одолжить деньги, у нас нет. Помимо того что здесь сейчас сложно морально и материально, сложно становится и физически. Меняется климат (приближается сезон экваториальных дождей и ураганов), а наши люди вынуждены сидеть закрытыми в помещении и выполнять условия карантина. Поэтому просим оказать нам помощь по возврату на родину в рамках гуманитарного рейса.

Такая ситуация довольно распространенная - многие туристы выбирали Индию не только из-за экзотики, но и потому, что это очень бюджетный отдых.

Туристка Елена Коваленко рассказывает о такой же сложной ситуации - деньги за аннулированные билеты ей не вернули, а сбережений, чтобы купить другой за $750 у нее нет.

Есть и такие, кто, взвесив все за и против, написал в своих соцсетях, что отказывается от эвакуации и просит их не вносить в списки. Видимо, они решили переждать карантин в Индии и в спокойном режиме вернуться домой.

КСТАТИ

В Индии на прошлой неделе умер наш соотечественник Дмитрий Романчик. От чего он умер, так до конца и неясно, но в официальных документах написано «от остановки сердца». Точно известно, что это не коронавирус.

Согласно идеям кашмирского шиваизма, который он исповедовал, его тело было кремировано, а прах будет развеян над рекой Ганг.

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В закрытой на карантин Индии умер 45-летний белорус, который ждал эвакуации на родину (читать далее)

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