Что говорят специалисты о питьевом режиме в сезон вирусных заболеваний

Сфера ее интересов: эпидемиология инфекционных и неинфекционных заболеваний, доказательная медицина, инфекционная безопасность медицинских работников, информационно-образовательная работа и формирование эффективных моделей профилактического поведения, психология здоровья и врачебной деятельности. Сегодня она рассказала о том, какой питьевой режим необходимо соблюдать белорусам во время сезона вирусных заболеваний.

Питьевая норма дня - это сколько в литрах?

- Во Всемирной организации здравоохранения рассчитали, что необходимое количество воды для человека - 30 мл на один килограмм веса. Реальная цифра зависит от множества факторов, которые невозможно просчитать. Насколько вы активны в течение дня, сколько времени вы проводите на солнце, сколько весите, из какого количества калорий состоит ваш ежедневный рацион.

Полтора литра воды в день - стандартное необходимое количество воды для того, чтобы организм функционировал нормально. Чтобы не мучиться со сложными подсчетами, можно воспользоваться калькулятором «Святого Источника», который наверняка рассчитает необходимую именно вам норму воды.

Почему при простуде количество питьевой воды нужно увеличить?

- В сезон простуд вопрос соблюдения питьевого режима становится наиболее актуальным. Вирусы - это всегда интоксикация организма, эту интоксикацию нужно вымывать. При простудных заболеваниях необходимо в достаточном количестве пить чистую воду - без газов, без добавок, чтобы «буквально вымыть последствия борьбы с инфекцией, токсины из организма». Поэтому начинать пить больше жидкости можно с самых первых признаков недомогания. Если вы, будучи здоровым, выпивали в день три пол-литровых бутылочки воды, то когда вы болеете, увеличьте эту норму до 4 - 5*0,5 литра чистой воды в день. Этого будет достаточно, чтобы помочь организму справляться с инфекцией. Однако этот совет подходит только тем, у кого нет проблем с работой сердца, сосудов, почек. Если, например, у человека артериальная гипертензия или хронический гломерулонефрит, обильное питье при простуде может вызвать отеки, подъем артериального давления, а порой и тяжелый гипертонический криз.

Достаточное количество воды помогает иммунной системе функционировать адекватно. Вода необходима для работы для так называемого гуморального (лат. Humor - жидкость) иммунитета. Часть плазмы крови проходит через стенки сосудов в ткани, омывает их, собирая токсины и поставляя в ткани противовирусные антитела и иммуноглобулины, и собирается обратно в капилляры. Таким образом жидкая часть крови, плазма, буквально омывает все клетки. Если систематически пить мало, система может давать сбои.

Вода нужна для производства достаточного количества слюны, слезной жидкости, слизи в носу: в них содержится большое количество секреторных иммуноглобулинов, защищающих организм от попадания в него микробов и инфекций. H2O является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме.

Вода играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и COVID-19. Она обеспечивает выведение токсинов, регулирует температуру тела, а также густоту крови. В противном случае токсины накапливаются в крови. В итоге у человека может развиться мочекаменная болезнь или почечная недостаточность.

Не забывайте сами выпивать 1,5 литра воды в день и напоминайте об этом своим близким. Особенно если замечаете, что они слегка простужены. При простуде лучше пить теплую воду, можно делать теплые морсы с клюквой, малиной, лимоном, медом, имбирем.

Как недостаток воды влияет на организм в сезон вирусов?

- Есть очень интересные цифры: если уровень воды в организме снизился всего лишь на 2% - ухудшается самочувствие, появляется тошнота, сонливость; снижение на 6 - 10% - головная боль, одышка, нарушение мышления, потеря концентрации внимания; потеря 11 - 20% вызывает ухудшение слуха и зрения и влечет необратимые последствия для организма.

Вода, а главное, ее процентное соотношение в органах и тканях является важным условием для нормальной жизнедеятельности человека, а значение воды огромно.

Что будет, если пить воды достаточно?

- Во-первых, в непростой вирусной обстановке вода поможет вашему организму быстрее очищаться от вредных токсинов. Во-вторых, вода способствует похудению: если мы правильно и достаточно пьем, ускоряются все обменные процессы, в том числе сжигание жиров, и мы чувствуем себя бодрее и энергичнее.

Поэтому мои рекомендации достаточно простые. Подружитесь с водой, заведите себе любимую бутылочку, например, «Святого Источника», которая в течение дня будет у вас перед глазами. Так вы не будете забывать выпивать свои 1,5 литра ежедневно. Главное - пить надо воду, обыкновенную питьевую воду. Другие напитки: чай, кофе, кока-кола, травяные чаи - обладают мочегонным эффектом. То есть только усиливают дефицит H2O в организме. Кофе, компоты, молоко, лимонады, соки - это жидкая еда, а не вода. Они не обладают свойствами обычной питьевой воды, не забывайте об этом.

Щелочные воды боржомского типа тоже оказывают положительное влияние на правильную работу иммунной системы. Если в организме повышается уровень кислотности, то его защитные функции ощутимо понижаются. Он начинает вытягивать минералы из важнейших систем и органов, что ведет к повышенной восприимчивости к вирусам. Употребление в питье щелочной воды значительно повышает сопротивляемость организма инфекциям при эпидемиях ОРВИ, гриппа.

Отличная мера профилактики в условиях риска заражения вирусами - натуральные витаминные коктейли на основе воды. Чтобы приготовить такой напиток, добавьте в воду дольку апельсина, лимона, немного меда или имбиря: коктейль поможет не только поддержать иммунитет, но и быстро взбодриться, - подводит итог Алина Волченко.

Алина подготовила рекомендации, как правильно пить воду в сезон вирусных заболеваний:

1. Ежедневно выпивайте не менее 1,5 литра бутилированной питьевой воды: в сезон ОРВИ важно не пересушивать слизистые. Они наш барьер против инфекций.

2. Помните: вода вымывает токсины из организма.

3. Клюква, малина, имбирь и лимон повышают противовирусные свойства H2O.

4. При первых признаках простуды пейте в 2 раза больше обычного. Вода должна быть теплой.