«Каждому – личное полотенце и никаких кафешек в обед». Медики рассказали, как эффективно обезопасить себя от коронавируса

Мы собрали для вас самые актуальные советы: от министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, представителей ВОЗ, а также пообщались с заместителем главврача по медчасти Городской клинической инфекционной больницы Святославом Вельгиным.

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ: сокращаем контакты, держим дистанцию и следим за самочувствием

- Максимально сократите свои контакты и посещения мест массового скопления людей. Почему это важно, пояснил министр здравоохранения Беларуси.

- Если ограничить свои необязательные контакты наполовину, страна сможет пройти этот период без перегрузки системы здравоохранения, - сказал Владимир Караник.

- Мойте руки с мылом не менее 20 секунд либо обрабатывайте их антисептиком. Чем больше в нем содержания спирта, тем лучше.

- Не трогайте грязными руками лицо и глаза. Руки - самый распространенный переносчик коронавируса на лицо и слизистую человека.

- Старайтесь держать дистанцию с людьми не менее 1 - 1,5 метра.

- Открывайте двери локтем или плечом. Если коснулись ручки, обязательно помойте руки. Старайтесь не касаться лестничных перил, чужих гаджетов и личных вещей. Свой личный телефон обеззараживайте антисептиком так же часто, как и руки.

- Носите маски в общественных местах. В условиях пандемии переносчиком инфекции может быть даже человек, у которого нет явных признаков заболевания. Многоразовую маску можно носить не более нескольких часов, снимать аккуратно за петельки, постирать с мылом, термически обработать утюгом - и только после этого использовать снова.

- Чихая, прикрывайте рот платком или локтем.

- Избегайте переохлаждения. При первых признаках заболевания - потере обоняния, ломоте, ознобе, температуре - оставайтесь дома и вызывайте врача.

Носить маску в местах массового скопления людей - не только мера безопасности, но и норма социальной вежливости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДОМА: в магазин по интернету, персональные полотенца и особый уход за больными

- Вернувшись домой, первым делом снимите верхнюю одежду, начисто вымойте руки и только потом контактируйте с детьми, другими близкими и домашними животными - на одежде, шерсти и даже на ваших часах и гаджетах вирус может жить нескольких часов, - говорит Святослав Вельгин.

- У каждого члена семьи должно быть персональное полотенце, стирать их нужно дважды в неделю и хорошо просушивать.

- Как можно чаще проветривайте помещения. То же самое проделывайте и на работе.

- Если дома вам приходится ухаживать за больным, носите плотно облегающую медицинскую маску,- рекомендует Всемирная организация здравоохранения. - Тщательно мойте посуду и предметы, с которыми контактировал больной. Средства его личной гигиены после использования сначала положите в пакет, завяжите его и только потом выбросьте в мусорное ведро. В идеале изолировать больного в отдельной комнате.

- Как можно чаще делайте влажную уборку. Вирус может жить на поверхностях несколько дней.

- Если у вас есть пожилые родственники, на время сократите с ними контакты - они в зоне риска. Если родные постоянно принимают лекарства и им срочно нужен рецепт, напомните, что идти за рецептом в поликлинику не нужно. Достаточно сообщить по телефону в поликлинику - и рецепт принесут на дом.

- Ограничьте выходы в магазины и на улицу. В идеале заказывать доставку продуктов на дом. При этом старайтесь, чтобы передача заказа была бесконтактной. Если ходите в магазин сами, то не в час пик. Если выходите с ребенком на детскую площадку, старайтесь максимально сократить его контакты с другими детьми.

Обрабатывать антисептиком поверхность телефона нужно практически так же часто, как и свои руки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ОФИСЕ: никаких рукопожатий, а совещания - через онлайн-трансляцию

- Все совещания желательно проводить в режим онлайн-трансляций.

- В рабочем кабинете по возможности дистанцируйтесь от коллег на максимальное расстояние.

- Старайтесь обходиться без рукопожатий и объятий.

- Заведите привычку брать на работу ссобойки и термос с горячим кофе. То есть от походов на обед в кафе или «кофе с собой» лучше отказаться.

- Не заходите в лифт, если там уже есть другие люди, чтобы избежать лишних контактов.

Старайтесь по минимуму касаться контактных поверхностей руками. К примеру, открывать дверь или нажимать на санитайзер можно локтем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что не спасет от коронавируса?

Хоть лечение пациентов и симптоматическое, медики напоминают: далеко не все рецепты от ОРВИ подходят людям с подтвержденным коронавирусом. Так, например:

- Отпаривание ног способно только временно облегчить симптомы, но не ускоряет выздоровление, а наоборот - может привести еще и к неблагоприятным побочным эффектам.

- Алкоголь не укрепляет, а только ослабляет защитную реакцию организма.

- БАДы и усилители иммунитета в борьбе с вирусами не имеют доказанной эффективности.

- Витамин C не оказывает существенного влияния на реакцию организма на вирус.

Беларусь приближается к своему пику пандемии коронавирусной инфекции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВАЖНО!

Беларусь подбирается к пику вспышки коронавируса

По состоянию на 17 апреля, в Беларуси зарегистрировано 4779 случаев коронавируса. По сравнению с данными на 16 апреля, прирост составил 575 новых случаев. И это рекордная цифра. Судя по всему, прогнозы Минздрава и ВОЗа сбываются - в конце апреля - начале мая Беларусь подберется к пику заболеваемости. Количество смертей с подтвержденной коронавирусной инфекцией тоже растет. По данным Минздрава, летальных случаев с COVID-19 у нас уже 42. Как уточняют в ведомстве, у всех умерших помимо подтвержденного коронавируса был ряд других хронических заболеваний.

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