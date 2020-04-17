Школьные каникулы в Беларуси закончатся 20 апреля 2020 года: как будут учиться школьники в период коронавируса

Каникулы после третьей четверти длились три недели – их дважды продлевали. Причина очевидна – эпидемиологическая обстановка в стране из-за заболеваемости коронавирусом. Но с 20 апреля по 30 мая школьники все-таки сядут за парты. Правда, некоторые не придут в классы, а будут учиться дома.

Уже к концу этой недели на сайтах некоторых школ начали появляться разделы, посвященные дистанционному обучению, а родителям в Viber и соцсети педагоги уже вовсю сбрасывали задания на понедельник. Еще 16 апреля в Министерстве образования говорили, что школы готовы к любому развитию событий: будут учить и по старинке в классах, и на дистанционке (причем даже физкультуре!).

Тем более, только 40% детей, говорят имеющиеся в госоргане данные опросов родителей, могут точно сесть за парты в понедельник 20 апреля. Эти цифры подтвердил 17 апреля и министр образования Игорь Карпенко. При этом 75% детей готовы обучаться онлайн, говорят в министерстве. Интересно, что учителя (а 85% из них готовы преподавать онлайн), по словам чиновников, готовы сочетать оба способа.

«Надо постепенно начинать. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет...»

Однако точной информацией чиновники сферы не обладали. Ясность внес 17 апреля президент Александр Лукашенко. Он заявил, посещая Гродненскую область, что занятия в школах пора начинать с 20 апреля:

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились».

«Могут где-то заниматься - пусть занимаются», - такое мнение президента цитирует БелТА. И объяснил государственную стратегию:

- Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс, - считает Лукашенко.

Президент рассказал о том, какой видит четвертую четверть, посещая стеклозавод "Неман". Фото: Телеграм-канал "Пул первого"

Особенно это коснется Минска и областных центров: «Они эту неделю начнут, так сказать, с удаленки, индивидуально. Но к концу недели они должны войти в учебный процесс, как все. Им неделя на раскачку».

Позицию по обучению в сельской местности и дистанционно дополнил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник:

- Если район эпидемиологически спокойный, а в сельской местности и нет возможности дистанционного обучения, то часть школ будет возвращена к обычному режиму. В части школ из эпидемически неблагоприятных районов, Минобразования рассматривает вопросы дистанционного обучения. Это вопрос к Минобразования. Мы даем информацию по эпидобстановке по в целом по стране и с разбивной по регионам. Те школы, где отрабатываются контакты первого уровня, там работает санитарно-эпидемиологическая служба. Там принимаются решения однозначно. Все работают на то, чтобы обеспечить безопасное пребывание и при этом сохранить непрерывность учебного процесса.

Кстати, говоря о начале занятий в школах, Александр Лукашенко высказал обеспокоенность по поводу преподавателей старшего возраста. В этой связи руководство учебных заведений должно принимать индивидуальные решения на местах, считает президент.

«Будем учиться в субботу, это будет учебный день»

Лукашенко объяснил, как будут наверстывать образовавшееся за лишние две недели каникул отставание в программе. Уже известно, что Минобразования с Национальным институтом образования скорректировали календарно-тематическое планирование, чтобы завершить учебный год 30 мая, как и планировалось. Сделать это, сообщало БелТА, планировалось «за счет поддерживающих и стимулирующих занятий». «Мы готовы приступать к работе», - отметил министр образования Игорь Карпенко после слов президента.

Но этих мер, судя по всему. И Александр Лукашенко уже говорит о занятиях в начале июня:

- Будем учиться в субботу, это будет учебный день. Не просто так - труды, факультативы и прочее, а полный учебный день, потому что мы немного отстали (неделю же прогуляли лишнюю). И первого числа (1 мая. – Ред.) тоже будем учиться, а второго и третьего (2 и 3 мая. – Ред.) будут выходные для детей в школах. Мы этих два дня возьмем, уплотнившись - и тогда нам, может, даже не понадобятся один-два дня в июне.

«Я заставить не могу… Вы смотрите сами».

Пояснил Александр Лукашенко и свое отношение к тому, что не все родители готовы отправить своего ребенка в школу в нынешней ситуации:

«Что ж, я его заставить не могу. Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами».

Прокомментировал БелТА эту ситуацию и министр образования Игорь Карпенко: «Многие задаются вопросом: если я родитель и не пущу своего ребенка в школу? Это его право. Конечно, никого мы заставлять не будем. Но родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил задания. Потому что знания получать надо, как и выстраивать образовательный процесс».

Причем Игорь Карпенко рассказал, что на республиканском уровне и в каждой школе есть хорошая методическая база для дистанционной работы с учеником – речь, у примеру, об учебно-методических комплексах, видеоуроках.

Напомним, по мнению чиновников сфер образования, высказанному во время онлайн-конференции БелТА 16 апреля, учителя и администрация школ сами определят удобный им механизм - нужно ли вести онлайн-трансляцию уроков или достаточно обмена заданиями и их решениями. Специалисты рекомендуют применять соцсети и вайбер-чаты, которые есть во всех классах.

Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова рассказала, что госорган предлагает перевести тех, кто выберет дистанционный вариант, на индивидуальный учебный план. Прежде по нему дети обучались дома, а затем приходили в школу аттестовываться. Но теперь индивидуальных план рассматривают с сопровождением учителя.

Вместе с тем Директор Национального института образования Валентина Гинчук накануне констатировала:

- Мы прекрасно понимаем, что дистанционная работа в общем среднем образовании не является полноценной заменой существующей формы обучения.

«Если ты пропустил - не наверстаешь потом, это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей»

Во время поездки на Гродненщину Лукашенко заметил, что негатива от долгого перерыва в учебе хватает. Это касается и освоения учебного материала, и поведения детей.

«Если ты пропустил - не наверстаешь потом, это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей. Они уже привыкли к большим каникулам, и им втянуться в учебу проблема. А тут еще короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы».

А еще президент рассказал, что его младший сын, девятиклассник Николай, продолжил даже во время затянувшихся каникул готовиться к экзаменам.

«Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один», - сказал Александр Лукашенко.

КСТАТИ

Минобразования рассматривает вариант доплат, если учителям придется вести занятия и офлайн, и онлайн. В госоргане говорят, что есть договоренности с Министерством финансов, но пока не принято никаких нормативно-правовых актов, чтобы обсуждать суммы и сроки выплат.

НА ЗАМЕТКУ

Как поставят отметки за IV четверть?

- С учетом тех отметок, которые ребенок получит за выполненные задания, будет выставлена четвертная отметка. По итогам уже всех четвертей будет выставлена годовая отметка, - рассказала Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Минобразования.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

- Мне уже надоело третью неделю решать: на этих каникулах я давала и давала ответы сразу в двух классных чатах, идут мои дети в школу или нет. Выходит, дважды это делала впустую. Зачем, спрашивается? Кто давал такой приказ в школы собрать данные? Читала потом ответ Министерства образования, что это инициатива с мест, самих школ. Мол, чтобы знать, на сколько детей рассчитывать питание. Но выходит, что правая нога не знала, что делает левая: какое питание, если в школу детей из-за ситуации с заболеваемостью опасно было собирать? – задается вопросами маркетологом Ирина из Минска. Она говорит, что у нее не было возможности отправить ребенка к родителям в другой город, потому то ей, то мужу приходилось постоянно отпрашиваться с работу к своему третьекласснику, которого все-таки страшилась оставлять дома больше, чем на полдня.

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