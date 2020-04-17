«Халаты на складе караулили с утра, чтобы не перехватили спекулянты»: как волонтеры помогают медикам защититься от коронавируса

Для централизации и оптимизации процессов они сделали сайт bycovid19.com. Там медики могут оставлять заявки, сообщая, что им необходимо. Дальше с ними связывается участник проекта и все согласовывает. Там же информация, как сделать благотворительное пожертвование, оказать спонсорскую помощь, и памятки, как это все грамотно оформить юридически. Среди кураторов этого волонтерского движения в Минске фитнес-тренер Андрей Ткачев и Александр Войцеховский, работающий в сфере IT.

Галерея современно искусства «Ў» предоставила #ByCovid19 свое помещение под штаб и склад. Мы туда приезжаем днем. Андрей и Александр как раз вернулись из БСМП, куда отвозили маски-респираторы. Через час со склада отправится машина со средствами защиты в Барановичи.

Галерея современно искусства «Ў» предоставила #ByCovid19 свое помещение под штаб и склад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Потребность в средствах защиты очень большая»

- Я работаю фитнес-тренером, в начале марта ушел на самоизоляцию, - говорит Андрей. - Но потом мне прислали скриншот сообщения врача в соцсетях: медикам не хватает средств защиты. Я это дальше опубликовал в Инстаграме. Саша написал, что возле строительного рынка купил очки, комбинезоны и передал врачам. На мое сообщение стали отзываться другие врачи. Мы поняли, что потребность в средствах защиты очень большая. На molamola.by (сайт для быстрого сбора средств на благотворительность. - Ред.) объявили кампанию. Дальше все закрутилось. За две недели мы объединились с другими инициативами («Имена», «Хакерспейс»), чтобы действовать сообща и не дублировать друг друга. Взаимодействуем с Минздравом, обмениваемся информацией.

- Сколько заявок вам поступило от медиков?

- За все время (это где-то две недели) более 800. Основной запрос - средства индивидуальной защиты. Это респираторы, комбинезоны, противочумные костюмы, халаты, бахилы и прочее. Есть вторичный запрос: бесконтактные термометры, пульсоксиметры - приборы для измерения уровня насыщения кислородом крови, они помогают врачам понимать, надо пациента переводить на ИВЛ или он способен дышать самостоятельно. Мы все это и многое другое стараемся находить и поставлять в больницы, разве что до ИВЛ не дошли. Это очень дорого и сейчас сложно найти, плюс есть вопрос сертификации.

Андрей Ткачев один из кураторов этого волонтерского движения #ByCovid19 в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- То есть средства с благотворительных счетов вы направляете на закупку?

- Да. Пока удается делать точечные закупки, выйти на крупный опт сложно, мы ограничены в выборе. Но стараемся.

«Респиратор месяц назад стоил 5 рублей, а сейчас 40»

- Запасы тех же респираторов заканчиваются, остались только промышленные?

- По сути, они такие же, как медицинские. Отличаются по степени фильтрации. На мне сейчас FFP3 - самая высокая степень защиты. У FFP2 - степень ниже. Тройку можно носить 8 часов, двойку надо менять чаще в зависимости от нагрузки.

- Вы закупаете средства защиты, может показаться, что вы берете на себя функцию Минздрава.

- Тут нет какого-то противопоставления, мы работаем вместе, постоянно на связи. Мы как отряд быстрого реагирования - оперативно и точечно помогаем там, где не успевает Минздрав. В Минздраве очень адекватные и профессиональные люди, - добавляет Александр. - Они работают на другом уровне, они договариваются о поставках на миллионы. А мы закрываем дыры и оперативно реагируем. Если мы по своей линии договоримся о поставках из России или Китая, Минздрав готов помочь с растаможкой, транспортом (вплоть до самолета). У нас есть общий враг - вирус. И надо с ним бороться сообща. Важно защищать медиков, ведь среди них много людей в возрасте, а это группа риска.

Александр отмечает, что волонтеры и Минздрав работают вместе и друг друга дополняют.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сколько суммарно собрали средств?

- У нас все открыто, мы постоянно публикуем отчеты. К четвергу было собрано около 137 тысяч долларов, - говорит Андрей. - Подключился бизнес: магазин бытовой техники поставил стиральные машины, порошки для больниц. Кафе, рестораны готовят обеды и ужины для врачей. На нас вышел поставщик воды, мы помогли ему связаться с больницами, юристы безвозмездно подсказывают, как это все правильно оформить.

- Слышал историю, как вы с утра караулили на складе халаты, чтобы первым забрать.

- Да, приехал в 8.00 на склад частного предприятия. Надо было максимально оперативно выкупить халаты, чтобы никто не перехватил. Дело в том, что появились спекулянты, которые задирают цены в 5 - 10 раз. Например, респиратор месяц назад стоил 5 рублей, а сейчас 40. Но есть другие примеры. До нас пришел директор строительной компании, оставил 30 респираторов.

- На нас тоже выходят со спекулятивными предложениями, желая на этом нажиться, - добавляет Александр. - Это некрасиво, но это их дело. Просто у нас это отнимает время и силы. Еще проблема в том, что средств защиты остается мало в стране. И это не чья-то недоработка. Никто не рассчитывал, что они понадобятся в таком количестве. Вроде деньги есть, а закупить негде. Но мы ищем и находим. Что-то даже начинают изготавливать. Мы скоординировали более 500 швей со всей Беларуси, которые изготавливают обычные маски из спанбонда, халаты, комбинезоны. Кто находит материал - отшивают. Если нет, мы в этом помогаем.

Кто-то продает респираторы по спекулятивным ценам, а кто-то отдает безвозмездно для медиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сколько в вашей базе волонтеров?

- Сейчас уже больше тысячи. Мы их координируем и распределяем: кто-то помогает транспортом, кто-то руками и так далее. В каждом регионе свой куратор и склад. Свою помощь можно предложить через сайт.

- Сколько за все время передали респираторов, халатов?

- Суммарно всех средств защиты около 50 тысяч. Например, 30 тысяч респираторов, больше 7 тысяч халатов. Как только у нас что-то появляется на складе, мы это тут же распределяем - по времени занимает от часа до 24 часов (максимум).

Волонтеры инициативы #ByCovid19 сообща помогают медикам по всей Беларуси. Регионам особое внимание. Фото: Личный архив героев публикации

«Медсестры плакали, когда слышали, что мы им поможем»

- Почему решили этим заняться, взять на себя столько дел?

- Это активная жизненная позиция, - говорят Александр. - Простой пример: идешь по улице, видишь - валяется бутылка. Вроде бы есть специальные люди, чтобы убирать мусор, дворники, ты платишь налоги, чтобы они получали зарплату. Но тебе же несложно поднять бутылку и выбросить в мусорку. Если так будут делать все, то мы будем жить в другом обществе. Можно было бы сидеть дома, быть частью «диванных войск», писать: а где Минздрав, а почему?.. Если можешь что-то сделать - возьми и сделай.

- Греет душу осознание того, что делаете?

- Приятно, когда слышишь добрые слова от врачей. В первую неделю нашей работы перезванивал медиками, чтобы дать им обратную связь после их запроса через сайт. Медсестры из регионов плакали, когда слышали, что мы им поможем. Хотя, казалось бы, люди многое повидали. Но у нас никто не пытается прославиться, просто люди хотят помочь, приходят и делают.