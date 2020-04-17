Александр Лукашенко: Очень тяжелая и затратная работа - бороться очагово

17 апреля Александр Лукашенко приехал в Лидский район на «Стеклозавод «Неман»». Об пообщался с коллективом и рассказал о…

...ШКОЛАХ

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей?). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились».

«Поэтому, могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели, после Пасхи, в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс».

«Если ты пропустил - не наверстаешь потом, это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей (долгое отсутствие в школе. - Ред.). Они уже привыкли к большим каникулам, и им втянуться в учебу проблема. А тут еще короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы».

Президент Беларуси считает, что детям пора возвращаться в школы.ВИДЕО: Телеграм-канал ОНТ

…УДАЛЕНКЕ В ШКОЛАХ

Отвечая на вопросы рабочих завода, президент рассказал, что по его поручению в Минске и областных центрах со следующей недели будет постепенно возобновлен образовательный процесс в школах.

«Они эту неделю начнут, так сказать, с удаленки, индивидуально. Но к концу недели они должны войти в учебный процесс, как все. Им неделя на раскачку. И будем учиться в субботу, это будет учебный день. Не просто так - труды, факультативы и прочее, а полный учебный день, потому что мы немного отстали (неделю же прогуляли лишнюю). И первого числа (1 мая. - Ред.) тоже будем учиться, а второго и третьего (2 и 3 мая. - Ред.) будут выходные для детей в школах. Мы этих два дня возьмем, уплотнившись - и тогда нам, может, даже не понадобятся один - два дня в июне».

…ДЕТЯХ И НИКОЛАЕ

«Кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать. Что ж, я его заставить не могу. Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами».

Президент рассказал, что его младший сын учится в 9-м классе и готовится к экзаменам. И во время дополнительных каникул продолжил учиться.

«Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один».

…КОРОНАВИРУСЕ

«Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное - не допустили всплеска».

…БОРЬБЕ С ВИРУСОМ

Президент отметил, что за рубежом говорят о том, что в Беларуси не борются с коронавирусом так, как все.

«В то же время не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало». «Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают».

…БОРЬБЕ В ОЧАГАХ

«Это очень тяжелая и затратная работа - бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли».

…ЭКОНОМИКЕ

«Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство». «Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось».

…ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

По словам президента, сейчас важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Он пообещал направить финансовую поддержку из республиканского бюджета в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку.

«Самое главное сейчас, обратите внимание, пережить этот, как я говорю, психоз и сохранить трудовые коллективы, чего бы это ни стоило».

«Из Минска не так видно, что происходит в Гродно или Витебске. Губернаторы настаивают: «Мы знаем, кого поддержать. Если вы хотите нам помочь, дайте нам деньги, которые вы там делить будете». Я абсолютно поддерживаю эту позицию. Деньги мы отдадим вам, а вы уже здесь смотрите, кому помочь».

…ВАКАНСИЯХ

«Люди должны понимать, что эти непростые времена, которые нам достались (это наша беда, не наша вина), надо пережить». «Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться».

«Я смотрю: в Минске у нас много вакансий, водителей не хватает, курьеров не хватает, медицинских работников не хватает, причем разного уровня. Идите и работайте».

…ПОДДЕРЖКЕ

«Конечно, нам сложнее, чем России. Они на каникулах, а трубы работают. Хоть цена упала (на нефть. - Ред.), но тем не менее валюта поступает. У нас этого нет».

И предупредил, что благотворительности со стороны государства ждать не стоит.

«Денег лишних нет. Никто не раскроет мешок и высыпать деньги не станет».

«Люди должны позаботиться о своей семье, о том, где заработать небольшую копейку». «А где надо поддержать, конечно, поддержим, в зависимости от ценности, важности того или иного бизнеса и, главное, в зависимости от того, насколько они сами будут себя спасать».

По информации БелТА.

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