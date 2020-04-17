Как выживают спортивные объекты Минска: бассейны подешевели, тренажерные залы сдают гири напрокат

Карантин в Беларуси, как известно, не объявлен, рекомендации остаются простыми: социальная дистанция, ношение масок, систематическая дезинфекция рук и укрепление иммунитета. Один из способов это сделать - занятия спортом, двигательная активность, походы в тренажерные залы, бассейны и сауны. Мы решили посмотреть, где сегодня можно поплавать в бассейне, попариться в баньке или потягать железо.

Спортклуб: гири напрокат

Многие небольшие тренажерные залы, особенно расположенные в спальных районах Минска, временно закрылись. Но некоторые - сражаются.

Столичный спортивный клуб «Йож» находится недалеко от метро «Площадь Победы» в брутальном месте - переоборудованы бывшие производственные помещения одного из заводов. В зале достаточно многолюдно. На видном месте стоит антисептик, его используют и клиенты для обработки рук, и тренеры для обработки инвентаря.

- На самом деле количество занимающихся упало. По моим подсчетам, примерно на 70%, - говорит владелец заведения Евгений. - Да, сегодня в зале немало людей, но надо сказать, что здесь сегодня занимаются и наши постоянные клиенты, и клиенты клуба «Стая». Мы с ним в хороших отношениях, они не потянули аренду, и теперь те, кто занимался у них, временно перешли на нашу базу. Нам аренду снизили примерно на 20%. Но в нынешних условиях - это только компенсация роста курса валют. Объективно этого недостаточно.

Чтобы выжить в сложное время, в клубе ищут разные способы. Во-первых, тут стали развивать онлайн-направление: тренеры проводят занятия через Zoom (приложение, позволяющее проводить видеоконференции. - Авт.), то есть человек занимается дома, но под руководством тренера. Еще один вариант удаленных занятий - онлайн-чат в Telegram. Стоимость - в зависимости от пакета услуг - от 40 до 60 рублей в месяц.

- Эти возможности есть, но пользуются ими около 2% всех наших клиентов, - приводит статистику Евгений. - А еще мы начали сдавать спортивный инвентарь в аренду. Заключаем с человеком договор на конкретный тренажер, передаем ему, он имеет возможность заниматься, как теперь модно говорить, на удаленке. Спорт, здоровый образ жизни для меня и моих коллег - это необходимость, без этого никак.

Аквапарки закрыты, в бассейне - скидки

Самый большой в Беларуси аквапарк «Лебяжий» закрылся еще 6 апреля - информация об этом размещена на его официальном сайте. Официальная причина - профилактические работы, которые, как сообщается, будут проводить по 30 апреля включительно.

Столичный спортивно-оздоровительный центр «Олимп» на площади Якуба Коласа всегда был востребованным: удобная локация, два шага от метро. Но сейчас на двери объявление: СОЦ «Олимп» не работает с 11 апреля и закрыт будет вплоть до 31 мая. Администрация приносит свои извинения и предлагает воспользоваться услугами Дворца водного спорта.

Популярный "Олимп" не работает до 31 маяФото: Виктор ПАЖИТОК

Отправляемся туда. Действительно, в ДВС работает все: в бассейне можно поплавать с 7.15 утра до 21.15 вечера, открыта сауна, можно заглянуть в тренажерный или батутный зал. Народ есть, на дорожке в среднем 6 - 7 человек. Обычно в это время около 10 пловцов. То есть посещаемость упала, но не в разы. Может быть, влияет гибкая ценовая политика: разовое посещение бассейна сейчас стоит 9 рублей 50 копеек вместо 12 рублей, как было раньше. Пенсионерам и студентам предлагают дополнительные скидки: в зависимости от времени суток разовый билет обойдется им от 6,7 до 8,6 рубля. Сеанс продолжительностью 45 минут для детей до 14 лет обойдется в любое время по расписанию бассейна в 6 рублей 70 копеек.

Во Дворце водного спорта есть предложения со скидками. Посетителям всегда рады, дезинфекцию усилилиФото: Виктор ПАЖИТОК

Одни продолжают ходить в бассейн по многолетней привычке, другие - по необходимости: купленные раньше абонементы сейчас заморозить нельзя. Тут или посещаешь сеансы, или они сгорают.

По соседству с Дворцом водного спорта стоит аквапарк «Фристайл». В объявлении на дверях сказано: с 14 апреля взрослая и детская аквазоны закрыты, не работают СПА, фитнес-зал. Открыта только тренажерка, а по пятницам и выходным можно поиграть в боулинг.

Водная часть аквапарка "Фристайл"временно не работаетФото: Виктор ПАЖИТОК

В спорткомплексе «Лазурный» сократился график работы.

- У нас есть бассейн 25 метров и есть парилки, которые мы предлагаем совместить с плаванием. Эта услуга у нас сейчас сократилась: раньше у нас было 6 сеансов в неделю, сейчас осталось только 2 - по средам и пятницам. График работы бассейна тоже изменился: вместо 7 дней в неделю работаем только 5, по будням, и не целый день, а с 14.00 до 22.00. Причина совершенно понятна: количество посещений упало на 80%, - рассказали в «Лазурном». - Как мы выплывем в этой ситуации - неизвестно. Содержать бассейн - это очень дорогое удовольствие, а когда нет клиентов, делать это приходится в убыток. Мы все понимаем, осознаем, что люди опасаются, и это небеспочвенно. Для нас было бы хорошим решением официальное закрытие, скажем, на месяц. Стараемся оптимизироваться, а пока ждем, как говорится, с моря погоды.

Школа танцев: ушли в онлайн

Школа танцев «Этаж Larry» находится в центре Минска, площади - арендные. В зале - один педагог и две ученицы. Что и говорить - уникальная возможность заниматься по индивидуальной программе.

- Посещаемость упала на 60 - 70%. Большинство из тех, кто у нас занимается, - дети. Соответственно, родители переживают, стараются детей не водить, что вполне логично, - рассказал «Комсомолке» директор школы Сергей Малышко. - Подростки и взрослые иногда приходят позаниматься. Всем, кто хочет переждать пандемию коронавируса, пересидеть ее дома, мы идем навстречу, замораживаем абоненты. Это форс-мажор - и никак иначе, мы это осознаем и больше тяготеем к тому, чтобы поддерживать друг друга. И со стороны многих наших партнеров, подрядчиков, которые с нами работают, например, в плане маркетинга, мы встречаем понимание. Многие говорят: да, не вопрос, рассчитаетесь позже. Когда видишь такое со стороны, хочется поступать так же.

В школе танцев мечтают об арендных каникулахФото: Виктор ПАЖИТОК

С оплатой аренды вопрос решается. Сперва мы думали закрыться в конце марта, но нам сказали, что даже если мы это сделаем и не будем работать, от арендных платежей нас никто не освободит, платить придется в любом случае. Сейчас ситуация по аренде меняется, вроде бы мы с арендодателем нашли компромиссное решение. Мы попросили арендные каникулы, и если нам их дадут, то мы временно закроемся и какое-то время будем работать только онлайн. Мы уже сделали упор на онлайн-тренировки и мастер-классы. Посредством Zoom проводим занятия, педагоги работают в индивидуальном порядке. Отсняли обучающие мастер-классы, выложили их на платную платформу, их можно смотреть и продолжать эффективно заниматься. Многие наши клиенты говорят, что это их отдушина и возможность не подвергать себя дополнительному риску, ограничив посещение общественных мест.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бани ждут сезона отключений горячей воды

В общественных банях перешли на летний график работы, а в этот период посетителей традиционно становится меньше.

В "Лазне" надеются, что с сезоном отключения горячей воды количество их клиентов увеличитсяФото: Виктор ПАЖИТОК

- В этом сезоне спрос на наши услуги, безусловно, снизился, а затраты остаются прежними: один человек к нами придет в день или сто один - печь должна прогреваться постоянно, температуру надо поддерживать, - говорит заведующий банно-оздоровительным комплексом «Лазня» Джамбул Чкоидзе. - Ждем, что в Минске начнется плановое отключение горячей воды, тогда народа у нас, конечно, станет существенно больше. Будет ли так в этом году - пока непонятно. Я так думаю: если у тебя простуда, ОРВИ или коронавирус, ты заразный, только пока дойдешь до парной. Выходишь оттуда совершенно здоровым. Понимаете, общественная баня - это особый объект, санитарные требования здесь соблюдаются всегда. Сейчас они, безусловно, усилены: если раньше мы использовали хлорный раствор, то сейчас нам централизованно поступает специальное средство для дезинфекции. Обработку проходит все - тазы, шкафчики, поручни, дверные ручки. Мы делаем абсолютно все, что требуется, и даже больше.