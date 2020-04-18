Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 апреля 2020 года: 45 умерших, статистика по регионам и угроза от праздников

Число случаев COVID-2019 во всем мире превысило 2 миллиона. Больше всего инфицированных выявлено в США: свыше 670 тысяч случаев. Затем с большим отрывом идут Испания (свыше 184 тысяч) и Италия (свыше 168 тысяч).

В Беларуси по последним данным Минздрава на стационарном лечении находится 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациента. Кроме того, еще у 510 человек проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Больше всего заразившихся – в Минске, а меньше всего – в Гродненской области

Министр здравоохранения на брифинге отметил, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему оценивается как контролируемая. И те цифры, которые он озвучивает, не должны стать поводом для самоуспокоения.

Итак, по количеству случаев COVID-2019 лидирует Минск: 2 308. Затем идет Витебская область (1 282) и Минская (588). По остальным областям республики цифры существенно ниже:

- Могилевская область - 217

- Гомельская - 193

- Брестская - 112

- Гродненская – 79 человек.

Медики – о сопутствующих заболеваниях, приведших к смерти людей с коронавирусом

У большинства погибших пациентов, инфицированных COVID-2019, были серьезные хронические заболевания.

- Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, состояние после инфаркта миокарда (после хирургического вмешательства). Это болезни бронхолегочной системы (бронхиальная астма, эмфизема легких), онкологические заболевания, любые иммунодефицитные состояния и аутоиммунные заболевания, - рассказал Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава. Также он отметил, что курение негативно сказывается на прогнозе.

Минздрав – о распространении COVID-2019: «Пик по некоторым регионам позади»

Владимир Караник рассказал, что этиология коронавируса не до конца изучена. Какой процент восприимчив, а какой имеет природную устойчивость пока доподлинно не известно, но ответы на эти вопросы появятся тогда, когда все эти проблемы останутся позади.

По словам министра здравоохранения, «По некоторым регионам видим, что вышли на плато, пик прошли и дальше наблюдается снижение. По некоторым видим подъем, и это закономерно. Главное, что не видим лавинообразного роста».

Коронавирус выявили у 419 медицинских работников

Многие заразились коронавирусом не на работе, а в быту. В Минске смертельных случаев среди врачей и медсестер не выявлено. «Что касалось Витебской области, там проводится расследование. Мы эти случаи знаем, они на контроле. Случаи по скорой помощи (умер 38-летний водитель. - Ред.). По предварительным данным, эта ситуация не связана с коронавирусной инфекцией. Больше без согласия родственников сказать не могу», - прокомментировал Владимир Караник.

Президент: «Коек освободилось больше, чем мы госпитализировали»

Во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране:

- Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное - не допустили всплеска.

Скоро в Беларуси можно будет сделать экспресс-тест на COVID-2019 и антитела к нему

Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, почему с бессимптомной формой коронавируса больше не госпитализируют:

- Мы не экономим коечный фонд, а избегаем риска перекрестного инфицирования.

Также он рассказал, что в Беларусь уже прибыли первые 5 000 экспресс-тестов на антитела к COVID-2019. По словам министра, это лабораторная диагностика, которая выявляет не сам вирус, а реакцию к нему. То есть если развилось заболевание, а не бессимптомное носительство, то через 5-7 дней в крови появляются антитела, которые и выявляются с помощью теста за 15-20 минут. Исследование покажет наличие активного иммуноглобулина (если человек болен) и антител памяти (в случае, если он уже переболел).

Экспресс-тесты будут использоваться в приемных отделениях стационаров для того, чтобы разделить группы пациентов: с обычной бактериальной пневмонией и пневмонией, обусловленной иной вирусной инфекцией и с осложнениями COVID-2019.

Уже на следующей неделе все люди с пневмонией будут проверяться на наличие или отсутствие антител прямо в приемном покое. Когда методика работы будет внедрена, гражданам представится возможность пройти тест платно.

У 419 медицинских работников диагностирован COVID-2019Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При тяжелой форме COVID-2019 больным будут вводить компоненты крови переболевших людей

Беларусь начинала с выполнения 300 тестов на коронавирус в сутки, а за прошедшие сутки их количество превысило 5,5 тысяч.

- В республике уже заготовлены первые дозы иммунной плазмы - плазмы пациентов, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию и благополучно выздоровели. Мы подтвердили экспресс-тестами, что у них есть антитела к данному вирусу. По литературным данным плазма может оказывать терапевтический эффект у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, - сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

За нарушение самоизоляции – штраф до 810 рублей и уголовная ответственность

Лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом людьми, должны соблюдать режим самоизоляции. По последним данным, в Беларуси порядка 30 тысяч человек (за весь период) – это контакты 1-го уровня и 23 700 – контакты 2-го. Но не все люди ответственно подходят к ситуации: уже зафиксировано 701 нарушение. В пределах двух-трех часов людей, которые должны были находиться дома, там не оказалось. Эта информация направилась в соответствующие органы. Двух нарушителей уже оштрафовали.

В Минздраве отметили, что наказание рублем эффективно. Максимальный штраф составляет 30 базовых величин (1 БВ - 27 рублей). Если же нарушение самоизоляции привело к заражению или смерти другого человека, но на этот случай предусмотрена уголовная ответственность.

Минздрав – о зараженных коронавирусом сотрудниках скорой помощи

Из-за сложившейся обстановки медработники входят в группу риска и процент заражения среди них достаточно высок.

На данный момент в службе скорой помощи Минска выявлено 90 случаев COVID-2019. Выездного состава касаются только 23 случая – это люди, которые выезжают на вызовы и оказывают медицинскую помощь. Все остальные – это административно-хозяйственный персонал, аппарат управления и сопутствующие службы.

Министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что уход медиков на больничный не скажется ни на интенсивности работы всей службы, ни на обслуживании вызовов.

Тем, кто болеет ОРВИ дома, будут проверять насыщение крови кислородом

Среди помощи, которую оказали Беларуси, есть портативные пульсоксиметры, которые определяют насыщение крови кислородом. Теперь им будут проверять всех пациентов, которые болеют ОРВИ дома. На всякий случай.

- По городу Минску сформированы мобильные бригады, которые будут контролировать лечение на дому пациентов с респираторно-вирусной инфекцией. И это будет не просто опрос «Как вы себя чувствуете?», а нормальная лабораторная диагностика, при необходимости с экспресс-тестом и обязательной оксиметрией для того, что оценить, что насыщение крови кислородом достаточное. Это также позволит разделить движением потоков пациентов и оставлять пациента в привычных ему условиях, если это не несет риска для него и окружающих, - рассказал Владимир Караник.

Минздрав: «Используется менее 10% имеющегося оборудования для ИВЛ»

Владимир Караник рассказал о готовности больниц к приему коронавирусных пациентов. По его словам, на сегодня запас по коечному фонду и количеству аппаратов ИВЛ есть во всех регионах. На данный момент используется менее 10% имеющегося парка оборудования для искусственной вентиляции легких.

После Вербного воскресения идет рост инфицированных COVID-2019

Владимир Караник сообщил, что прослеживается четкая связь между празднованием Вербного воскресенья, а через 7 дней - увеличением числа инфицированных среди посетителей.

- Или компания, в которой были люди из разных городов, съездила на шашлыки, а потом мы по всем этим городам выясняем участников, контакты первого уровня, - дополнил министр.

В связи с этим Владимир Караник от лица Минздрава попросил всех оставаться дома и максимально ограничить контакты с людьми. А по поводу предстоящей Радуницы сказал, что и в католичестве, и в православии, хватает других дней, когда можно навестить могилы умерших родственников.

Стало известно, сколько заплатят медикам за работу в условиях коронавируса

Медицинским работникам установлена ежемесячная надбавка за работу в условиях, связанных с инфекциям. Ее размер будет варьироваться в зависимости от многих факторов. А получат надбавку не только работники реанимаций и инфекционных отделений, но и работники рентгенкабинетов, патологоанатомы и другие медработники, чья деятельность напрямую не связана с зараженными людьми. Минимальная сумма выплат начинается от 300 рублей и достигает 4000 в месяц. Подробнее о надбавках читайте здесь.

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