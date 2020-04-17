Минское «Динамо» вышло на матч в майках «Дзякуй дактарам»

Несмотря ни на что, идет пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. В первый игровой день в Минске «Энергетик-БГУ» играл с «Городеей» (0:1). Следом минское «Динамо» принимало гродненский «Неман». «Динамо» после четыре туров победило лишь однажды и три раза потерпело поражение - это оказывало большое давление на главного тренера Сергея Гуренко. В итоге минчане выиграли - 2:0. Больше фото с матча тут.

На матч динамовцы вышли в майках (надели поверх игровой формы) с надписями «Дзякуй дактарам».

Тем временем стартуют турниры в Первой и Второй лигах. Матч «Ивацевичи» - «Островец» пройдет без зрителей - так решили городские власти. Изначально билеты на игру продавались по 2 рубля.

Минспорта на основании рекомендаций Минздрава, направленных на противодействие распространения COVID-19, рекомендовало продлить паузу спортивных мероприятий для детей и подростков до особого распоряжения. 14 марта были приостановлены подобного рода соревнования до 6 апреля, затем - до 20 апреля. В Минспорта особое внимание уделяют объектам и базам, на которых проходят учебно-тренировочные сборы. Во взаимодействии с Минздравом организовано медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, вернувшимся из-за границы.