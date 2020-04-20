Белорусские волонтеры: «Когда врачи понимали, что мы им поможем, у них наворачивались слезы»

«30 - 40 человек приходят практически каждый день»

В открытой мастерской технического творчества «Хакерспейс» в обычное время заняты проектированием дронов и других современных устройств. В клубе около 60 человек: от инженеров и программистов до домохозяек, которые, например, занимаются варкой (речь не о борще). В условиях пандемии эти направления отошли на второй план. В «Хакерспейс» стали изготавливать маски и щитки для врачей, наладили изготовление комбинезонов. Мы уже рассказывали подробно о технологии изготовления масок.

«Спросили у медиков, чем помочь»: энтузиасты в минской мастерской бесплатно делают маски для врачей с помощью 3D-принтеров и лазера

- Мы слышали, что врачам не хватает средств защиты. 1 апреля собрали первый костяк команды и взялись за дело, - говорит участник «Хакерспейса» Антон Трифонов.

Антон Трифонов, один из участников "Хакерспейс".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один вид масок похож на компактный противогаз, сделанный из маски для снорклинга (подводное плавание), к ней присоединены два медицинских фильтра через переходник, который печатают в «Хакерспейсе» на 3D-принтере. Второй вид масок - щитки, которые защищают врачей от капель и брызг при осмотре пациентов. Вместе с ними эффективность обычной хирургической маски возрастает в разы. Их вырезают из листа пластика лазерным лучом на специальной установке. Дальше маску надо собрать руками из заготовок. Тут-то и потребовались волонтеры.

Материал для масок вырезают из листа пластика лазерным лучом на специальной установке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы начали писать об этом в соцсетях, мол, нам нужны рабочие руки, потом подтянулись СМИ, помогли фонд «Добра», «Имена». И пошла волна. Самому старшему волонтеру за 50 лет, самым юным - 17 - 18. Волонтеров мы распределяем кто где нужен. Если нужна помощь в резке - мы обучаем. В сборке щитков даже особо обучать не надо: один раз показал - и все понятно, - говорит Антон.

У «Хакерспейса» есть две локации: на улице Леонида Беды и на улице Алибегова. В Телеграмме есть чат «Работа руками» (в нем 300 участников), там пишут, например, надо столько-то людей на Беды собирать маски или нужны помощники, чтобы разгрузить рулоны с пластиком. Кто-то помогает днем, кто-то с 6 вечера до 3 часов ночи.

- 30 - 40 человек приходят практически каждый день, еще больше человек, которые приходят по мере возможностей - посчитать их нереально. Примерно 20 водителей заняты доставкой, - говорит Мария, которая курирует работу волонтеров.

На доске ведут учет, сколько масок отправили медикам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Еще 15 человек лазерщиков - ребят, у кого есть свои лазерные установки, они помогают резать материал для щитков, - добавляет Антон.

«Видим благодарность. Это мотивирует»

Заходим в «сборочный цех» на улице Беды. Работают около 20 человек. Эдакая мануфактура: кто-то режет материал, другие собирают, дальше сортируют и упаковывают.

- Я практикующий психолог, - говорит Алексей. - Когда узнал о проекте, стал планировать свои дни так, чтобы день - два вести консультации, один день работать здесь. Понимаю, что своим трудом могу помочь большему количеству людей. Эти защитные средства, которые мы собираем, помогут врачам сохранить их здоровье, соответственно, они помогут большему количеству людей. Знаю, что они благодарны. Тут я и собираю маски, и загружаю листы в лазерную установку. Сидеть дома - здоровою. Но, считаю, кому суждено заболеть - тот заболеет.

- Как психолог, что порекомендуете людям?

- Чем больше у человека панических настроений, тем больше у него ослабевает иммунитет. Полезно отвлекаться на что-то по хозяйству. Если дома все здоровы, надо больше общаться, заниматься тем, что отвлекает от мыслей.

Практикующий психолог: "Когда узнал о проекте, стал планировать свои дни так, чтобы день - два вести консультации, один день работать здесь. Понимаю, что своим трудом могу помочь большему количеству людей".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К беседе подключается Роман:

- Работаю рекламным фотографом, сейчас заказов мало, поэтому пришел сюда заниматься полезными делами. В Беларуси маски и респираторы быстро заканчиваются. Такие щитки - это то, что можно быстро изготовить и что в значительно степени помогает врачам себя обезопасить. В сети видим отзывы, мол, спасибо волонтерам за эти щитки. Все это мотивирует.

Роман (справа): "В сети видим отзывы, мол, спасибо волонтерам за эти щитки. Все это мотивирует".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помогать приходят семьями.

- Пришла сюда с мамой, - говорит Полина, шустро собирая маски. - Приходим почти каждый день. Сейчас каникулы, поэтому тут с полудня до самого вечера. Процесс несложный, быстро втягиваешься, правда, со временем начинают болеть пальцы: немного отдохнешь и дальше работать. Зато все делаешь почти на автомате, думаешь о чем-то своем. Мотивирует, что помогаешь врачам. Недавно сюда приходила медсестра, чтобы отблагодарить, сама помогала.

Полина пришла собирать маски вместе с мамой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Замечаем флаг Италии. Это из солидарности? Или, может, футбольные болельщики повесили? Как он появился, так и не вспомнили, но самый разговорчивый волонтер шутит, что он итальянец.

- У меня есть 4 - 5 свободных часов в день. Мама инвалид I группы, я ухаживаю за ней, - говорит «итальянец» Андрей. - Увидел в Facebook об инициативе «Хакерспейс», понял, что это реальное дело. Приехал, рассказал что умею. Я ведь костоправ, психолог, инженер-электрик - специальностей хватает. Начал собирать маски, но увидел, что часть уходит в брак. Начал это чинить. Условно говоря, это ушло бы в мусорку, а так у санитарки будет не только марлевая маска, но и щиток. Сам несколько щитков занес в детскую поликлинику, которая возле моего дома, были рады, просили еще, рассказал, что заявку можно оставить на сайте.

Каждый собирает маски, где ему удобнее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Все объединяются»

После сборки щитки надо развезти. В основном это тоже делают волонтеры. В другом чате в Телеграме кураторы сообщают, куда надо отправить комплекты. Водители откликаются быстро.

- Моя подруга из Москвы прислала сообщение, мол, ее приятель в «Хакерспейс», материалов много, а людей не хватает. Я откликнулась, добавилась в чаты в Телеграме, - рассказывает Анастасия, днем она работает в отделе закупок крупной розничной сети. - В первый вечер помогала собирать щитки на улице Алибегова. На следующий день завезла щитки в Марьину Горку. В больнице были в курсе, что я приеду, мне оставалось только предварительно позвонить. Потом еще пару раз приезжала собирать щитки, развозила их по Минску. Реакция врачей очень искренняя, особенно в регионах. У всех волонтеров свои работы, каждый помогает по мере возможности. Есть ребята, которые развозят по регионам сразу в несколько точек, например в Ельск, Хойники. В чате так мило переписываются, чуть ли не дерутся за эти поездки: «Дайте мне куда-нибудь подальше поехать». Потом присылают фото, как по пути видели косуль, что-то еще интересное. Приятно осознавать, что помогаешь врачам. Иду на этот осознанно. Времени свободного немного, но после работы и личных дел 2 - 3 часа найти можно.

Печать переходников для масок-"противогазов".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зная, как «Хакерспейс» помогает врачам, многие стали помогать «Хакерспейсу».

- Вот кафе «Грай» привез обеды, - показывает Антон на большие пакеты. - Можете взять салат, все равно не съедят до ночи. Клининговая компания провела у нас уборку. Кто-то привез кофе-машину - все объединяются.

Процесс сборки масок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цель проекта - изготовить и доставить в больницы по всей стране максимальное количество щитков. Медучреждения могут делать заявки через сайт. Порой обратная реакция врачей очень эмоциональная - некоторые плачут.

- Врачи по телефону говорят, что им нужны средства защиты и так далее. Когда мы объясняем ситуацию и говорим, что поможем, некоторые начинают плакать. Я слышал их голос, у самого чуть слезы не наворачивались. Это было начало апреля, тогда врачам еще почти никто не помогал, - рассказывает Антон Трифонов.

На утро 17 апреля «Хакерспейс» отправил в медучреждения 13 680 щитков, 2153 комбинезона.

КАК ПОМОЧЬ

- Если у вас есть 3D-принтеры, вы можете печатать заготовки.

- Если у вас есть лазеры, вы можете вырезать заготовки из пластика.

- Если у вас есть машина, вы можете помочь с доставкой.

- Перечислить деньги можно через ЕРИП > Благотворительность, общественные объединения > Научные, Технические, Профессиональные > Мастерская ИТТ -hackerspace.by > Благотворительный взнос > Номер проекта 42

- Еще проекту можно помочь через USSD-запрос при поддержке фонда «Добра»:

Подробности - на странице проекта: covid19.hackerspace.by

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Адреса, счета, контакты: как можно помочь белорусским медикам деньгами или делом

Во время коронавируса врачам приходится тяжело, и тысячи неравнодушных людей помогают им. Мы собрала основные варианты для тех, кто хотел присоединиться к помощи, но не знал, как (подробнее)

«Халаты на складе караулили с утра, чтобы не перехватили спекулянты»: как волонтеры помогают медикам защититься от коронавируса

Когда в Беларуси начался рост COVID-19, оказалось, что врачам не хватает респираторов, комбинезонов, бахил... Чтобы помочь, активизировались волонтеры. Мы посмотрели, как это работает (подробнее)