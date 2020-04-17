2020-04-17T19:43:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Застройщики ждали большего». Ипотеку в Беларуси будут давать только на построенное жилье

Застройщики считают, что новый указ об ипотеке не будет стимулировать строительство в стране, хотя изначально он задумывался именно для этих целей
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Под какой процент будут давать ипотечные кредиты, станет известно позже.Под какой процент будут давать ипотечные кредиты, станет известно позже.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Указ «Об ипотечном жилищном кредитовании» Александр Лукашенко подписал 16 апреля. Согласно документу, взять ипотеку можно только на готовое жилье, а вот на квартиры и дома, которые находятся только на стадии строительства, ипотека распространяться не будет. Получить ипотеку белорусы смогут под залог квартиры, офиса и другой недвижимости. Взять ипотечный кредит будет проще, чем получить кредит на жилье, так как для получения ипотеки не нужны поручители, которых не так и легко найти в случае получения кредита на длительный срок.

- Ипотека в стране существует на моей памяти 20 лет. Ведь ипотека - это кредит под залог недвижимости. Но у нас она активно не работает из-за высоких процентных ставок, - считает Николай Простолупов, директор риелторской компании «БелЦТН». - Еще недавно они были 20 - 30%. Если брать накопительный процент, то за пять лет нужно выплатить 100% от суммы. Взял $20 000, а через пять лет выплатил $40 000. Более активно ипотека сможет заработать при низких ставках ипотечных кредитов.

Банки, впрочем, несмотря на высокие проценты ипотечных кредитов, неохотно их давали - слишком сложной была процедура взыскания долгов по ипотеке. Указ ее упростил. И если человек не будет исполнять условия договора, то он может остаться и без нового жилья, и без старого - банк имеет полное право запустить процесс лишения права имущества, как только будут нарушены одновременно два условия: задолженность по основной сумме долга превысит 10% от суммы предоставленного кредита, а кредитополучатель просрочит платежи больше чем на 90 дней (в случае смерти кредитополучателя - больше 9 месяцев).

Предусмотрена и отсрочка погашения задолженности. Ее предоставляют тем, кто проходит срочную или альтернативную военную службу, на период самой службы.

«Указ подстегнет вторичный рынок»

Застройщики ждали от указа большего.

- Рынок ждал, что указ будет распространяться на долевое строительство, потому что первоначальная цель его как раз была именно поддержка строительной отрасли. Но, к сожалению, он вышел в таком виде, в котором вышел, - сказал «Комсомолке» Вадим Тачкин, управляющий «Вива Капитал Инвест», член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Республики Беларусь.

По его словам, в таком виде документ не сможет стимулировать развитие отрасли, так как он не распространяется на участников долевого строительства.

- Ипотека предполагала финансирование приобретения любой недвижимости - как построенной, так и строящейся. Хотя, конечно, указ подстегнет вторичный рынок. Будет удобнее тем, кто на вторичном рынке продает и покупает квартиры, и, конечно, тем, кто построил эти квартиры - как физлицам, так и инвесторам.

Плюс ипотеки - в длинном сроке

Под какой процент будут давать ипотечные кредиты, станет известно позже.

- Плюс ипотеки в длинном сроке, из-за чего платежи получаются относительно небольшими. Ведь понятно, что платить кредит на 20 лет гораздо дороже, чем кредит на 40 лет. Ипотека приближает платеж по кредиту к ставке арендной платы за квартиру. Следовательно, больше людей будет выбирать ипотеку вместо аренды жилья. Сейчас, к сожалению, ежемесячный платеж по кредиту гораздо выше платы за аренду жилья, - объясняет Вадим Тачкин.

Выдавать ипотечные кредиты начнут, когда появятся документы, которые объясняют банкам механизм работы ипотеки. Именно из-за отсутствия подобных уточняющих документов и четких гарантий так и не заработал предыдущий закон об ипотеке.

- Плюс планируется создание агентства ипотечного кредитования, которое будет обеспечивать гарантии банкам и кредитополучателям. Например, регулировать ситуации, когда банк, который выдал ипотеку, лопнул, - поясняет собеседник.

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