Всех пациентов с диагнозом «пневмония» будут прямо в приемном покое проверять на антитела к коронавирусу. Минздрав ответил на вопросы

- На сегодняшний момент мы по-прежнему оцениваем ситуацию как контролируемую, - рассказал на брифинге 17 апреля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

- По некоторым регионам видим, что вышли на плато, пик прошли - и дальше наблюдается снижение. По некоторым видим подъем, и это закономерно. Главное, что не видим лавинообразного роста, - рассказал Владимир Караник. - Вот это наша работа с контактами, изоляция контактов позволяет обеспечить сдерживание процесса в рамках возможностей системы. Что касается прогнозов, это дело неблагодарное. Этиология вируса не до конца изучена. Неизвестно, какой процент восприимчив, а кто имеет природную устойчивость. На эти вопросы можно будет ответить позже, когда все эти проблемы останутся позади.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр привел статистику по регионам:

- Сегодня на утро в Беларуси зарегистрировано 4779 новых случаев лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции (плюс 575 за сутки. - Ред.). Наибольшее количество случаев наблюдается в Минске - 2308. На втором месте идет Витебская область - 1282 случая. Затем - Минская область, где зарегистрировано 588 случаев.

В остальных областях случаев существенно меньше: Могилевская - 217, Гомельская - 193, Брестская - 112, Гродненская - 79.

По словам министра, из стационара выписано 342 пациента. Часть контактов первого уровня наблюдается на дому. Умерло 42 человека.

- Это пациенты, как правило, имевшие выраженную сопутствующую патологию, где коронавирусная инфекция осложнила течение заболевания, - отметил Владимир Караник.

Инфицированы 419 медработников

По данным на 16 апреля, зафиксировано 419 случаев заболеваний среди медработников.

- Летальных случаев среди врачей и медсестер в Минске не выявлено. Что касалось Витебской области, там проводится расследование. Мы эти случаи знаем, они на контроле. Случаи по скорой помощи (умер 38-летний водитель. - Ред.). По предварительным данным, эта ситуация не связана с коронавирусной инфекцией. Больше без согласия родственников сказать не могу.

Владимир Караник прокомментировал ситуацию, которая сложилась в службе скорой помощи Минска.

- На сегодняшний момент мы имеем 90 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, но только 23 случая касаются выездного состава. Это составы тех работников, которые выезжают на вызовы и оказывают медицинскую помощь. Остальные случаи - это, к сожалению, аппарат управления, административно-хозяйственный персонал, сопутствующие службы.

Количество и прирост зараженных COVID-19 в Беларуси. Фото: ПЕТРОЧЕНКО Виктория

«После Вербного воскресенья идет рост инфицированных»

Владимир Караник поблагодарил граждан, которые минимизировали свои появления в общественных местах.

- Нам хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранялась и дальше. Мы оцениваем риски, чтобы выработать рекомендации. Сейчас риск - четыре выходных дня (25 - 28 апреля. - KP.BY).

По его словам, и в православии, и в католичестве есть другие дни, когда можно без нынешнего риска вспомнить усопших и привести в порядок могилы:

- По некоторым регионам мы видим четкую связь: Вербное воскресенье - а через 7 дней среди посетителей (этих мероприятий. - Ред.) мы регистрируем увеличение количества инфицированных. Или компания, в которой были люди из разных городов, съездила на шашлыки, а потом мы по всем этим городам выясняем участников, контакты первого уровня.

Замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан рассказала, сколько в Беларуси контактов первого уровня:

- По данным на 16 апреля, контактов первого уровня порядка 30 тысяч человек (за весь период. - Ред.), контактов второго уровня - 23 700 человек. Нарушителей достаточно много. Было выявлено 701 нарушение. Их не нашли дома в пределах двух-трех часов. Эта информация была направлена в МВД и прокуратуру. В отношении семи лиц начат административный процесс. (…) Максимальная сумма штрафа - 810 рублей. Также есть уголовная ответственность, если нарушение самоизоляции привело к заражению или смерти.

«Мобильные бригады будут контролировать лечение пациентов с ОРВИ на дому»

Министр отметил, что в Беларусь пришло много помощи, в т. ч. портативные пульсоксиметры, которые помогают определять насыщение крови кислородом. Теперь ими будут проверять всех пациентов (по крайней мере, в Минске), болеющих ОРВИ.

- По городу Минску сформированы мобильные бригады, которые будут контролировать лечение на дому пациентов с респираторно-вирусной инфекцией. И это будет не просто опрос «Как вы себя чувствуете?», а нормальная лабораторная диагностика, при необходимости с экспресс-тестом и обязательной оксиметрией для того, что оценить, что насыщение крови кислородом достаточное, - пообещал Владимир Караник.

Легкие и бессимптомные формы теперь лечат на дому, но только если есть возможность изолироваться от других членов семьи.

- Поясняем по нетяжелым пневмониям: мы не экономим коечный фонд, а избегаем риска перекрестного инфицирования. Чтобы в стационаре не произошло утяжеления состояния, связанного с перекрестным инфицированием, - сообщил он.

По городу Минску сформированы мобильные бригады, которые будут контролировать лечение на дому пациентов с респираторно-вирусной инфекцией.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мы получили пробную партию тестов на определение антител»

В Беларусь уже доставили самолетом первые 5 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.

- Это лабораторная диагностика, которая выявляет не сам вирус, а реакцию организма. Если развивается заболевание, а не бессимптомное носительство, то через 5 - 7 дней в крови появляются антитела, которые можно выявить с помощью экспресс-теста за 15 - 20 минут, - сообщил Караник.

Тест покажет наличие активного иммуноглобулина (значит, человек болен) и антител памяти (значит, человек уже переболел).

- Они будут использоваться в приемных отделениях стационара для того, чтобы разделить потоки пациентов с обычной бактериальной пневмонией либо пневмонией, обусловленной другой вирусной инфекцией, и с осложнениями коронавирусной инфекции. Планируем, что на следующей неделе будет осуществлена поставка 100 тысяч тестов, чтобы более широко наладить типирование в организациях здравоохранения по всей стране. Это внедрено будет в рамках работы с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию с любыми признаками респираторной вирусной инфекции. Все пациенты с диагнозом "пневмония" будут прямо в приемном покое типироваться на наличие или отсутствие антител. Это будет уже на следующей неделе. Когда методика работы с экспресс-тестами будет отработана и внедрена, нашим гражданам будет предоставлена возможность пройти тест платно, - сказал министр.

«Уже заготовлены первые дозы иммунной плазмы»

В Беларуси от тяжелого течения коронавирусной инфекции будут применять плазму крови уже переболевших людей.

- За прошедшие сутки в Беларуси было выполнено более 5,5 тысячи тестов, а начинали мы с трехсот тестов в сутки, - говорит Владимир Караник. - На сегодняшний момент в Беларуси уже заготовлены первые дозы иммунной плазмы - плазмы пациентов, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию и благополучно выздоровели. Мы подтвердили экспресс-тестами, что у них есть антитела к данному вирусу. По литературным данным плазма может оказывать терапевтический эффект у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. О результатах применения данного метода лечения мы информируем дополнительно.

Владимир Караник также сообщил, что на сегодняшний момент используется менее 10% имеющегося парка оборудования для искусственной вентиляции легких.

КСТАТИ

Большинство умерших людей с коронавирусом - люди старше 60 лет

- Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, состояние после инфаркта миокарда (после хирургического вмешательства), это болезни бронхолегочной системы (бронхиальная астма, эмфизема легких), онкологические заболевания, любые иммунодефицитные состояния и аутоиммунные заболевания, - рассказал Александр Пацеев, начальник ГУ организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава. - Есть четкие данные, что курение оказывает негативное влияние на результаты и на прогноз.

Большинство умерших людей, зараженных коронавирусом, - люди старше 60 лет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Получим 22 миллиона масок из Китая

- Медработники жалуются, что не хватает средств индивидуальной защиты - масок, перчаток, комбинезонов. Они даже готовы дезинфицировать одноразовые маски, чтобы использовать их повторно. Скажите только, как это сделать? - спросили мы у замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан.

- Одноразовые - нельзя, комбинезоны можно.

В Минздраве отмечают, что с обеспечением врачей средствами индивидуальной защиты должна подсуетиться промышленность, чтобы тех же масок выпускали 50 тысяч в день. Хотя они далеки от масок со специальным защитным материалом европейского стандарта СЕ, который обеспечивает степень защиты более 50%. Именно такие маски нам поставляет Китай.

- Сейчас получим 22 миллиона этих масок, чтобы сначала обеспечить медработников, потом дадим в аптеки, - рассказали в Минздраве. - В общественных местах маски надо носить.

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