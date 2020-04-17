«Приходится заезжать домой, ведь перед этим я душ принимал еще в Польше!»: дальнобойщики говорят, что вынуждены нарушать правила из-за мер против коронавируса

- Остановился на заправке, чтобы в туалет сходить. Ко мне тут же бежит оператор, кричит: «Вы не имеете права здесь находиться!» Я говорю: «Я в туалет хочу!» А он меня все равно выгоняет, - рассказывает Александр.

На автопоезде Александра иностранные номера. Он гражданин Беларуси, но работает на зарубежного работодателя. С 19 марта в Беларуси действуют определенные ограничения для иностранных водителей. Останавливаться они могут только в специально отведенных для этого местах из списка, утвержденного Министерством транспорта и коммуникаций. Большинство пунктов, отмеченных в списке, - это АЗС. Покидать территорию заправок дальнобойщикам запрещено, за остановку в каком-то другом месте их штрафуют. Штраф может составить до 50 базовых величин.

За тем, чтобы дальнобойщики не останавливались нигде, кроме мест, отмеченных в картах питания и отдыха, которые им выдают на границе, и ехали исключительно по трассам республиканского значения, следят транспортная инспекция, ГАИ, прокуратура. Так, в Витебской области прокуратура недавно наловила нарушителей.

- Выявлены факты длительной стоянки водителей-транзитеров в местах, не указанных в постановлениях: остановочных пунктах, где расположены объекты страхования, заправочных станциях, обочинах дорог и в населенных пунктах, - рассказали в службе информации прокуратуры.

Три фуры с занавешенными окнами прокуроры обнаружили в деревне Буда Дубровенского района. Водители отдыхали. Несколько транзитных авто стояло возле казино на трассе М1 около границы с Россией. Фура, которая перевозила груз из Украины в Россию, стояла на обочине трассы М8. До ближайшего разрешенного места остановки было 30 километров. Когда у водителей проверяли документы, они были без масок и без перчаток.

- Такие нарушения могут способствовать распространению вирусных инфекций на территории региона, - делает вывод прокуратура.

На 16 апреля уже 6 водителей привлекли к административной ответственности за неисполнение постановления Совмина №171, транспортная инспекция начала административные процессы по 41 факту нарушений, ГАИ зафиксировала 107 нарушений, а Государственный таможенный комитет - 282.

Дальнобойщик Владимир объездил всю Европу.

- Во всех странах понимают, что водители-дальнобойщики тоже на передовой после врачей, нам машут, приветствуют нас, хлопают. Душ, парковка, туалет - все бесплатно. А дома я не могу ни продукты купить, ни вымыться нормально на этих парковках. Приходится заезжать домой, потому что перед этим душ принимал еще в Польше. Или мыться из канистры возле машины. А заеду домой - тоже нарвусь на штраф.

Стоянки, которые входят в карты пунктов отдыха и питания, к тому же просто не вмещают все транзитные фуры.

- Например, на 112-м километре трассы Р20 может стать не более 10 машин, - говорит Владимир.

- Часто переезжаю пункт пропуска Берестовицы, здесь, не доезжая до границы, по левой стороне одно из мест, где нам можно останавливаться. Там только лесной паркинг. Нет ни туалета, ни душа - ничего. Это называется специализированная стоянка для места питания и отдыха водителей? - возмущается Александр. - Кстати, на заправках нельзя делать стоянку для сна, это небезопасно! Ребята же стоят с включенными печками, греются.

Дальнобойщики считают, что они оказались в патовой ситуации - им в любом случае приходится идти на нарушения.

- Водитель должен соблюдать режим труда и отдыха, останавливаться в определенное время для отдыха и сна. Если он сделает эту остановку в неположенном месте, его оштрафуют. Если же он не отдохнет вовремя, его тоже оштрафуют, - объясняет Дмитрий Тимофеев. Он ведет видеоблог, в котором говорит о проблемах дальнобойщиков.

Недавно Минтранс обратился к гражданам с просьбой сдавать дальнобойщиков-нарушителей - заметив, что кто-то припарковался в неразрешенном месте, звонить в ГАИ или транспортную инспекцию. Граждане проявляют бдительность.

- Видят фуру, сразу же звонят в ГАИ, - сетует Владимир. - А как же, я же вам 20 тонн вируса в прицепе привез!