2020-04-17T19:20:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«Приходится заезжать домой, ведь перед этим я душ принимал еще в Польше!»: дальнобойщики говорят, что вынуждены нарушать правила из-за мер против коронавируса

Водители-международники считают, что ограничения на передвижение по Беларуси на распространение вируса не влияют. А вот их работу без нарушений делают невозможной
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Дальнобойщиков, которые останавливаются в местах, не входящих в список разрешенных для питания и отдыха, ловят и штрафуют. Фото: прокуратура Витебской области.Дальнобойщиков, которые останавливаются в местах, не входящих в список разрешенных для питания и отдыха, ловят и штрафуют. Фото: прокуратура Витебской области.
Изменить размер текста:

- Остановился на заправке, чтобы в туалет сходить. Ко мне тут же бежит оператор, кричит: «Вы не имеете права здесь находиться!» Я говорю: «Я в туалет хочу!» А он меня все равно выгоняет, - рассказывает Александр.

На автопоезде Александра иностранные номера. Он гражданин Беларуси, но работает на зарубежного работодателя. С 19 марта в Беларуси действуют определенные ограничения для иностранных водителей. Останавливаться они могут только в специально отведенных для этого местах из списка, утвержденного Министерством транспорта и коммуникаций. Большинство пунктов, отмеченных в списке, - это АЗС. Покидать территорию заправок дальнобойщикам запрещено, за остановку в каком-то другом месте их штрафуют. Штраф может составить до 50 базовых величин.

За тем, чтобы дальнобойщики не останавливались нигде, кроме мест, отмеченных в картах питания и отдыха, которые им выдают на границе, и ехали исключительно по трассам республиканского значения, следят транспортная инспекция, ГАИ, прокуратура. Так, в Витебской области прокуратура недавно наловила нарушителей.

- Выявлены факты длительной стоянки водителей-транзитеров в местах, не указанных в постановлениях: остановочных пунктах, где расположены объекты страхования, заправочных станциях, обочинах дорог и в населенных пунктах, - рассказали в службе информации прокуратуры.

Три фуры с занавешенными окнами прокуроры обнаружили в деревне Буда Дубровенского района. Водители отдыхали. Несколько транзитных авто стояло возле казино на трассе М1 около границы с Россией. Фура, которая перевозила груз из Украины в Россию, стояла на обочине трассы М8. До ближайшего разрешенного места остановки было 30 километров. Когда у водителей проверяли документы, они были без масок и без перчаток.

- Такие нарушения могут способствовать распространению вирусных инфекций на территории региона, - делает вывод прокуратура.

На 16 апреля уже 6 водителей привлекли к административной ответственности за неисполнение постановления Совмина №171, транспортная инспекция начала административные процессы по 41 факту нарушений, ГАИ зафиксировала 107 нарушений, а Государственный таможенный комитет - 282.

Дальнобойщик Владимир объездил всю Европу.

- Во всех странах понимают, что водители-дальнобойщики тоже на передовой после врачей, нам машут, приветствуют нас, хлопают. Душ, парковка, туалет - все бесплатно. А дома я не могу ни продукты купить, ни вымыться нормально на этих парковках. Приходится заезжать домой, потому что перед этим душ принимал еще в Польше. Или мыться из канистры возле машины. А заеду домой - тоже нарвусь на штраф.

Стоянки, которые входят в карты пунктов отдыха и питания, к тому же просто не вмещают все транзитные фуры.

- Например, на 112-м километре трассы Р20 может стать не более 10 машин, - говорит Владимир.

- Часто переезжаю пункт пропуска Берестовицы, здесь, не доезжая до границы, по левой стороне одно из мест, где нам можно останавливаться. Там только лесной паркинг. Нет ни туалета, ни душа - ничего. Это называется специализированная стоянка для места питания и отдыха водителей? - возмущается Александр. - Кстати, на заправках нельзя делать стоянку для сна, это небезопасно! Ребята же стоят с включенными печками, греются.

Дальнобойщики считают, что они оказались в патовой ситуации - им в любом случае приходится идти на нарушения.

- Водитель должен соблюдать режим труда и отдыха, останавливаться в определенное время для отдыха и сна. Если он сделает эту остановку в неположенном месте, его оштрафуют. Если же он не отдохнет вовремя, его тоже оштрафуют, - объясняет Дмитрий Тимофеев. Он ведет видеоблог, в котором говорит о проблемах дальнобойщиков.

Недавно Минтранс обратился к гражданам с просьбой сдавать дальнобойщиков-нарушителей - заметив, что кто-то припарковался в неразрешенном месте, звонить в ГАИ или транспортную инспекцию. Граждане проявляют бдительность.

- Видят фуру, сразу же звонят в ГАИ, - сетует Владимир. - А как же, я же вам 20 тонн вируса в прицепе привез!

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Приходится заезжать домой, ведь перед этим я душ принимал еще в Польше!»: дальнобойщики говорят, что вынуждены нарушать правила из-за мер против коронавируса
Водители-международники считают, что ограничения на передвижение по Беларуси на распространение вируса не влияют. А вот их работу без нарушений делают невозможной
«Халаты на складе караулили с утра, чтобы не перехватили спекулянты»: как волонтеры помогают медикам защититься от коронавируса
Когда в Беларуси начался рост COVID-19, оказалось, что врачам не хватает респираторов, комбинезонов, бахил... Чтобы помочь, активизировались волонтеры. Мы посмотрели, как это работает
Школьные каникулы в Беларуси закончатся 20 апреля 2020 года: как будут учиться школьники в период коронавируса
Четвертая четверть после весенних каникул начнется 20 апреля. Школьникам придется учиться по субботам, но занятия постараются не затянуть до начала июня
Медсестра из Беларуси работает с больными коронавирусом в Израиле: «У врачей расходятся мнения, как лечить тяжелых пациентов»
По ее словам, больных много среди тех, кто игнорирует карантин и ходит на совместные молитвы. Средств защиты для медиков в Израиле хватает, а вот тестов – недостаточно
Президент сказал начать занятия в школах с 20 апреля, родителям рассылают задания. Что будет с четвертой четвертью?
Весенние каникулы 2020 года у школьников медленно заканчиваются. Но не ясно, в каком формате будут проводить занятия, как онлайн обучение, традиционные занятия за партой или сразу в двух форматах
«Лихорадка встречается у 20 - 80% заболевших, а озноб - у 40%»: медики назвали симптомы коронавируса и их разницу болезни у взрослых и детей
Представители Минздрава Беларуси ответили на вопросы граждан во время онлайн-трансляции, главными были темы тестов, заболевания у детей и больничных
Новости 24
Лукашенко о председателе Витебского облисполкома: «Он куркуль – качество неплохое»
«Уронила бутылку водки на газ, и произошла вспышка»: в Бобруйске от огня газовой плиты пострадали две женщины
Видеофакт. Пылевые бури на М1 идут полосами, как зебра
В Березовском районе двое выпивших парней ночью украли лодку и катались по реке
«Советовали отнести в лес или усыпить, но разве можно?»: в Борисовском районе фермер приютил малышку-медведицу
Под Климовичами BMW 525 лоб в лоб въехал в рейсовый автобус: есть пострадавшие
Министр образования: «Рассматриваем возможность смещения централизованного тестирования»
«Получил почти 290 тысяч рублей». Мужчина уговаривал минчан продать квартиры, а деньги забирал себе
Министр здравоохранения о распространении коронавируса: «По некоторым регионам пик прошли»
«Получим 22 миллиона масок из Китая, чтобы сначала обеспечить медработников»
Глава Минздрава о школах: «В эпидемически неблагоприятных районах рассматриваются вопросы дистанционного обучения»
«Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца»: медики о сопутствующих болезнях умерших, зараженных коронавирусом
Минздрав: «У 419 медработников диагностировали коронавирус»
В Беларуси на 90 дней ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу, мыло и некоторые продукты
От 300 до 4000 рублей в месяц. Стало известно, сколько заплатят медикам за работу в условиях коронавируса
Глава Минздрава: «Видим связь: после Вербного воскресенья идет рост инфицированных коронавирусом»
Минздрав: "Сейчас используется менее 10% имеющегося оборудования для ИВЛ"
На минской станции метро «Площадь Ленина» заработал тепловизор
У болеющих ОРВИ на дому будут проверять насыщение крови кислородом. На всякий случай
В службе скорой помощи Минска заражены коронавирусом 90 человек. Только 23 из них работали на выезде
«Покупал за 3 рубля, продавал за 15». СК рассказал подробности дела о мошенничестве с масками