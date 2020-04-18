2020-04-18T20:29:10+03:00
Минск
КП Беларусь

Каждый третий в маске и дистанция в полтора метра. Как освящают куличи во время пандемии коронавируса

18 апреля у православных Страстная суббота: готовятся к Пасхе и освящают куличи [фото]
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Подготовка к Пасхе во времена пандемии коронавирусаПодготовка к Пасхе во времена пандемии коронавирусаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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19 апреля православные отмечают Пасху. За день до Пасхи проходит Страстная суббота. Считается, что в этот день нельзя проводить никаких торжеств и выполнять серьезную работу. Субботу еще называют Красильной, потому что в этот день красят яйца, а еще идут в церковь, чтобы освятить пасхальную еду. Фотокорреспонденты «Комсомолки» сходили в минские храмы и посмотрели, как проходит Страстная суббота во время пандемии коронавируса.

В Страстную субботу, за день до Пасхи, в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа освящали праздничные куличи Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Страстную субботу, за день до Пасхи, в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа освящали праздничные куличиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей собралось меньше, чем в прошлые годы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей собралось меньше, чем в прошлые годыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Около трети пришли к собору в масках Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около трети пришли к собору в маскахФото: Святослав ЗОРКИЙ

Медики советуют воздержаться от массовых скоплений людей. В крайнем случае - соблюдать дистанцию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медики советуют воздержаться от массовых скоплений людей. В крайнем случае - соблюдать дистанциюФото: Святослав ЗОРКИЙ

В собор заходили немногие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В собор заходили немногиеФото: Святослав ЗОРКИЙ

А в это время, например, Свято-Елисаветинский монастырь принимает пожертвования онлайн Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А в это время, например, Свято-Елисаветинский монастырь принимает пожертвования онлайнФото: Святослав ЗОРКИЙ

Столы расставлены приблизительно за полтора метра Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Столы расставлены приблизительно за полтора метраФото: Святослав ЗОРКИЙ

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