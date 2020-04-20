2020-04-20T19:01:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Включая коррупционеров и распространителей наркотиков: в 2020 году амнистия коснется 12 тысяч человек

На свободу выйдут 2 тысячи человек, многим сократят срок наказания. Амнистия приурочена к 75-летию Победы
Полина СВЕТЛОВА
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На свободу выйдут около двух тысяч человекНа свободу выйдут около двух тысяч человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Кому из осужденных сократят сроки, рассказала заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». В ближайшее время пройдет масштабная амнистия, которая коснется 12 тысяч человек. На свободу выйдут около двух тысяч человек – об этом несколько дней назад сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Проект закона об амнистии подготовил Верховный суд. 16 апреля его рассмотрели на совещании у президента. Тогда Александр Лукашенко рассказал, что под амнистию в этом году попадут распространители наркотиков и коррупционеры. Этим осужденным предложили сократить срок на 1 год. Раньше осужденные за коррупцию под амнистию не попадали.

- Глава государства после обсуждения поддержал предложение, высказанное Верховным судом о том, чтобы распространить эту меру на несовершеннолетних, которые совершили преступление в сфере оборота наркотиков. На них будет распространяться эта мера, независимо от части статьи 328, - рассказала Ольга Чуприс.

Что касается амнистии коррупционеров, то решение президент будет принимать только после того, как ему представят подробную информацию о тех людях, которые могут попасть под нее.

- Это мера разового характера и приурочена к большому событию в истории нашей страны - к 75-летию Великой Победы.

- По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще не то что отпускать, а сокращать им срок, - сказал на совещании 16 апреля Александр Лукашенко.

Затронула Ольга Чуприс и тему помилования. На него смогут рассчитывать только люди, осужденные впервые. Ходатайство о помиловании от осужденных по наркотической статье будут рассматриваться, только если вместе с материалами дела поступит поручительство от близких родственников. При этом поручительство должно быть максимально конкретизировано: поручитель должен позаботиться о том, как трудоустроить, лечить, социализировать своего близкого родственника.

Напомним, недавно близкие осужденных обратились к президенту с просьбой освободить часть заключенных, которые находятся в группе риска по коронавирусу: пожилые люди, больные, те, которые совершили неопасные преступления.

Последний раз амнистию в нашей стране проводили в 2019 году. Тогда под нее попали 6 тысяч человек - только осужденные по преступлениям, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. В числе тех, кто вышел на свободу, оказались несовершеннолетние, беременные женщины, одинокие мужчины и женщины, у которых есть дети до 18 лет, пенсионеры, инвалиды I и II групп, больные онкологией и другие категории осужденных.

В 2019 году всем подросткам до 18 лет сократили срок наказания на два года или освободили от уголовной ответственности. На год уменьшили срок и осужденным по наркотической статье. Осужденных за коррупцию амнистия прошлого года не коснулась.

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