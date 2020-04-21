2020-04-21T22:18:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не могу поехать забрать получку, а здесь работу не нашел». Тысячи белорусов остались без дохода из-за карантина в России

Гомельский гастарбайтер говорит, что уже переболел коронавирусом на стройке в Подмосковье
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В России остановили стройки - тысячи белорусов остались без работыВ России остановили стройки - тысячи белорусов остались без работыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Закрытые границы и карантин создали проблемы для тысяч белорусов, которые работали в других странах. В последние годы самая массовая трудовая миграция соотечественников - на стройки России, которые теперь остановлены. Свою историю «КП» рассказал 36-летний гомельчанин Константин, который сидит без работы уже больше месяца.

- Последние лет десять я работаю в Подмосковье на стройках каменщиком. Уже года три как зарплаты стали там меньше, но все равно платят лучше, чем в Беларуси. В феврале наша бригада закончила 17-этажку в Щелково. За последние 28 дней я получил где-то 570 долларов - это половина получки. Вторую половину пообещали после приемки дома. Большинство мужиков остались ждать, а я поехал домой - у меня в Гомеле жена и 10-летняя дочка, - говорит Константин.

Вернуться в Подмосковье он собирался в конце марта, но вдруг новость - с 18 марта Россия закрывает для белорусов границу. Коронавируса гомельчанин не боялся:

- Я им уже переболел, когда работал. Был сухой кашель, горло схватило, слабость большая. Но дня за три отлежался, лечился водкой, чесноком, имбирем и медом. Никому не советую так лечиться - может, меня просто пронесло, а другому это не поможет.

Так вот, позвонил Константин мужикам из бригады - говорят, работы пока нет, деньги еще не отдали:

- Решил остаться дома и думаю, что не прогадал. Вскоре ввели карантин и остановили почти все стройки. Мужики так и сидят на съемной квартире. Выходить никуда нельзя, работы вообще никакой нигде - помирают со скуки. Работодатель дает деньги на еду, только и всего.

Сам Константин тем временем попытался устроиться на работу в Беларуси:

- Строителем нигде не взяли, потому что нет корочки. Говорил со знакомыми прорабами - тоже не помогли. А я строитель с детства, любому фору дам. Говорю, возьмите на испытательный срок - но нет, без образования не положено, - продолжает гастарбайтер.

Почти месяц семья жила на небольшую зарплаты жены, потом Константин устроился таксистом, но через две недели уволился:

- За это время заработал всего 150 рублей. Значит, за месяц выйдет 300, ну пусть 400 рублей. Даже матерые таксисты сейчас страдают - говорят, что клиентов стало совсем мало, у людей деньги заканчиваются. За такую получку, которую едва на еду хватит, решил не париться сутками за рулем - уехал сейчас в деревню к родителям, там развернул ремонт дома. Они, пенсионеры, кормят. Бывает, соседи нанимают - кому стены утеплить, кому потолок побелить.

А когда еще Константин таксовал, несколько раз приезжал на российскую границу встречать коллег из своей бригады. Некоторые не выдержали и захотели домой - да транспорт отменили:

- Выезжать из России можно, в Беларусь тоже пускают без проблем. До границы добирались на попутках или в долг, а здесь уже я встречал. Мужики объясняют: что толку сидеть? Поговаривают, что этот карантин и запрет на строительные работы может продлиться до конца лета. Да, здесь тоже работы нет - но хотя бы родной дом, родители, родственники, друзья: кто-то да поможет.

По оценкам экспертов, в России постоянно работают от 300 до 600 тысяч белорусов. Это значит, что примерно такое количество человек остались сейчас без дохода из-за карантина и закрытой границы РФ.

КОММЕНТАРИЙ МИНТРУДА

«Безработным могут предложить варианты прохождения переобучения»

- Чтобы найти работу на родине, каждый может обратиться в свой региональный центр занятости, - ответили «КП» в Минтруда. - Не обязательно даже регистрироваться в качестве безработного. В центрах занятости всем оказывают содействие в поиске работы. А тем, кто зарегистрируется как безработный, могут предложить варианты прохождения переобучения: получения тех специальностей, которые сейчас востребованы на рынке труда региона. Сейчас сформированные группы продолжают обучение, идет формирование новых групп.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Мы уже два года митингуем, и сдаваться не намерены»: в Бресте по 15 суток получили лидеры уличных протестов против аккумуляторного завода
Тем временем завод получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и готовится к пусконаладочным работам
«Три-четыре донора крови могут спасти одного-двух пациентов с коронавирусом»: как белорусские медики заготавливают плазму с антителами для тяжелых больных
Как рассказывает директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, отказов от доноров, к которым обращались, практически нет. А первая заготовленная плазма уже перелита
Немец, живущий в Беларуси, о ситуации с коронавирусом: «В Минске санитайзеры на каждом углу, в Германии такого нет»
В то время как Германия лидирует среди европейских стран в борьбе с COVID-19, немецкий актер Жан-Марк Биркхольц переживает пандемию в Беларуси. Он рассказал, что думает о борьбе с коронавирусом в нашей стране
«Когда переболел коронавирусом, уже не паникуешь. Но и расслабляться нельзя - можно заболеть снова»: витеблянин вылечился от COVID-19 за две недели
Георгий уверен, что привез вирус из Португалии: там не очень хорошо с санитарией. После приезда он самоизолировался, а потом попал в больницу с двухсторонней пневмонией
Новости 24
Сельчанка из Лепеля поверила, что выиграла в интернете приз, и «заплатила» мошенникам 1900 рублей
Российский Минсельхоз ответил на слова Лукашенко о гречке
Минский таксист был оптовым закладчиком интернет-магазина наркотиков
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Видеофакт. На трассе Минск - Микашевичи вечером нашли 5-летнего мальчика на велосипеде
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 апреля 2020 года: 6723 случая инфицирования, умерли 55 человек
В Барановичах пьяный на Subaru разбил семь машин
В Борисовском районе сельчанин приревновал жену к соседу и устроил поджог
ВОЗ сделала заявление о происхождении коронавируса
У хоккеиста команды президента Беларуси подтвердили коронавирус. Но самоизоляции у Александра Лукашенко не будет
Лукашенко на «Славянке» подарили куртку
«Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника». Лукашенко объяснил, почему не хочет отменять субботник
Эксперты ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Беларуси и дали свои рекомендации
«Мы практически насытили масками рынок. Уже нет той остроты». Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок
Забор плазмы от переболевших коронавирусом начнут проводить во всех областных центрах Беларуси
«Честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул». Лукашенко объяснил, почему открылись школы
Прокуратура Минска обязала трех минчан сдать тест на коронавирус
Минчанка недалеко от станции метро встретила лося: пил воду из лужи и позировал для фото
«Мы должны подтянуть инфекционки». Лукашенко рассказал, на что пойдут европейские деньги
В Минске сезон аттракционов откроют 9 мая
Лукашенко: Несмотря на смертность 400 - 600 человек в сутки, Европа начала открываться
В Ветковском районе в «Фольксвагене» сгорели два человека
В России проверили белорусский творог. Посмотрите результаты: это интересно!
Трамп назвал кандидатуру на пост посла США в Беларуси
Белорусских школьников могут аттестовать по результатам трех четвертей
Во вторник, 21 апреля, в Минске разыграют крупные призы