«Не могу поехать забрать получку, а здесь работу не нашел». Тысячи белорусов остались без дохода из-за карантина в России

Закрытые границы и карантин создали проблемы для тысяч белорусов, которые работали в других странах. В последние годы самая массовая трудовая миграция соотечественников - на стройки России, которые теперь остановлены. Свою историю «КП» рассказал 36-летний гомельчанин Константин, который сидит без работы уже больше месяца.

- Последние лет десять я работаю в Подмосковье на стройках каменщиком. Уже года три как зарплаты стали там меньше, но все равно платят лучше, чем в Беларуси. В феврале наша бригада закончила 17-этажку в Щелково. За последние 28 дней я получил где-то 570 долларов - это половина получки. Вторую половину пообещали после приемки дома. Большинство мужиков остались ждать, а я поехал домой - у меня в Гомеле жена и 10-летняя дочка, - говорит Константин.

Вернуться в Подмосковье он собирался в конце марта, но вдруг новость - с 18 марта Россия закрывает для белорусов границу. Коронавируса гомельчанин не боялся:

- Я им уже переболел, когда работал. Был сухой кашель, горло схватило, слабость большая. Но дня за три отлежался, лечился водкой, чесноком, имбирем и медом. Никому не советую так лечиться - может, меня просто пронесло, а другому это не поможет.

Так вот, позвонил Константин мужикам из бригады - говорят, работы пока нет, деньги еще не отдали:

- Решил остаться дома и думаю, что не прогадал. Вскоре ввели карантин и остановили почти все стройки. Мужики так и сидят на съемной квартире. Выходить никуда нельзя, работы вообще никакой нигде - помирают со скуки. Работодатель дает деньги на еду, только и всего.

Сам Константин тем временем попытался устроиться на работу в Беларуси:

- Строителем нигде не взяли, потому что нет корочки. Говорил со знакомыми прорабами - тоже не помогли. А я строитель с детства, любому фору дам. Говорю, возьмите на испытательный срок - но нет, без образования не положено, - продолжает гастарбайтер.

Почти месяц семья жила на небольшую зарплаты жены, потом Константин устроился таксистом, но через две недели уволился:

- За это время заработал всего 150 рублей. Значит, за месяц выйдет 300, ну пусть 400 рублей. Даже матерые таксисты сейчас страдают - говорят, что клиентов стало совсем мало, у людей деньги заканчиваются. За такую получку, которую едва на еду хватит, решил не париться сутками за рулем - уехал сейчас в деревню к родителям, там развернул ремонт дома. Они, пенсионеры, кормят. Бывает, соседи нанимают - кому стены утеплить, кому потолок побелить.

А когда еще Константин таксовал, несколько раз приезжал на российскую границу встречать коллег из своей бригады. Некоторые не выдержали и захотели домой - да транспорт отменили:

- Выезжать из России можно, в Беларусь тоже пускают без проблем. До границы добирались на попутках или в долг, а здесь уже я встречал. Мужики объясняют: что толку сидеть? Поговаривают, что этот карантин и запрет на строительные работы может продлиться до конца лета. Да, здесь тоже работы нет - но хотя бы родной дом, родители, родственники, друзья: кто-то да поможет.

По оценкам экспертов, в России постоянно работают от 300 до 600 тысяч белорусов. Это значит, что примерно такое количество человек остались сейчас без дохода из-за карантина и закрытой границы РФ.

КОММЕНТАРИЙ МИНТРУДА

«Безработным могут предложить варианты прохождения переобучения»

- Чтобы найти работу на родине, каждый может обратиться в свой региональный центр занятости, - ответили «КП» в Минтруда. - Не обязательно даже регистрироваться в качестве безработного. В центрах занятости всем оказывают содействие в поиске работы. А тем, кто зарегистрируется как безработный, могут предложить варианты прохождения переобучения: получения тех специальностей, которые сейчас востребованы на рынке труда региона. Сейчас сформированные группы продолжают обучение, идет формирование новых групп.