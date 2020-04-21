2020-04-21T22:23:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Три-четыре донора крови могут спасти одного-двух пациентов с коронавирусом»: как белорусские медики заготавливают плазму с антителами для тяжелых больных

Как рассказывает директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, отказов от доноров, к которым обращались, практически нет. А первая заготовленная плазма уже перелита
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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15 человек, переболевшие коронавирусом, уже стали донорами плазмы. Фото Минздрава15 человек, переболевшие коронавирусом, уже стали донорами плазмы. Фото Минздрава
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Белорусские медики заготавливают иммунную плазму с антителами к COVID-19 для лечения пациентов. РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий обратилось к тем, кто перенес коронавирус. Они просят этих людей стать донорами плазмы. Эта плазма будет перелита больным пациентам, что ускорит их процесс выздоровления.

- Те, кто перенес коронавирус и хочет сдать кровь, должен быть здоров. После выписки человека из больницы должно пройти как минимум 15 дней. Есть и ограничения по возрасту. Донором может стать человек от 18 до 60 лет весом более 50 килограммов, - рассказал "Комсомолке" директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. - У человека не должно быть хронических заболеваний: язвы желудка, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и другие. Наши доноры - это те, кто легко переболел, у кого были минимальные клинические проявления коронавируса: боль в горле, кашель без выраженной интоксикации. Кроме того, доноры проверяются на наличие антител.

Метод лечения плазмой предназначен для среднетяжелых и тяжелых пациентов с пневмонией Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Метод лечения плазмой предназначен для среднетяжелых и тяжелых пациентов с пневмониейФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда вы стали заготавливать плазму?

- Две недели назад. И на сегодня всего 15 человек, переболевшие COVID-19, стали донорами плазмы. Вся плазма, которую мы заготовили, была перелита. Сейчас мы отслеживаем ее клиническую эффективность. Международные научные публикации говорят об эффективности. Поэтому мы ждем, что этот метод лечения будет помогать. Однозначно, он идет не во вред.

Карпенко отмечает, что метод лечения плазмой дополнительный к основному лечению, и он предназначен для среднетяжелых и тяжелых пациентов с пневмонией.

- Вот, например, три донора в Витебске сдали кровь - это будет 9 доз плазмы. А в день одному пациенту нужно перелить хотя бы 2 дозы. При этом стандартный курс лечения от 2 до 4 дней. Получается, что три-четыре донора могут спасти одного-двух пациентов.

По словам Карпенко, люди продолжают становиться донорами плазмы с антителами к COVID-19.

- На областной станции переливания крови Витебска в этот вторник, 21 апреля, донорами крови стали три человека. Есть потенциальные доноры в Бресте. 22 апреля в нашем РНПЦ ожидаем еще шесть доноров. Мы обзваниваем тех, кто переболел коронавирусом. Отказов стать донором практически нет.

- В какие клиники просят передать плазму?

- В 3-ю и 6-ю клиники Минска, в больницу Лиды. Мы не держим и не заготавливаем плазму под кого-то специально. Как только она появляется, мы ее передаем нашим коллегам.

- А где люди могут сдать кровь, чтобы стать донором?

- Пока в Минске и в Витебске. Но планируем, что в ближайшие дни это можно будет сделать во всех областных центрах трансфузиологии. В том числе забор иммунной плазмы будет проводиться в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й городской клинической больницы.

Кстати, в России с 1 апреля плазмаферез стали активно применять в большинстве инфекционных больниц. Там возрастной порог для донорства - 55 лет. Любопытно и то, что при сдаче плазмы кровь после отделения от нее части плазмы тут же возвращается обратно. Плазму можно сдавать каждые две недели. И в России выздоровевших от коронавируса пациентов приглашают на сдачу плазмы не один раз, а с интервалами в 14 дней.

БУДЬ В КУРСЕ!

Минздрав опубликовал контакты для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656; +375297705753;

Телефон Единого донорского центра:

+375293628293

+375172898484

+375172898643

+375172890108

Городской центр трансфузиологии УЗ "Городская клиническая больница №6": 80172395913

+375291909748

Витебск: 80212240380

Гомель: 80232539832; 80232539814

Брест: 80162285381

Могилёв: 80222257422

Гродно: 80152315404

Молодечно: 80176754735

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«Три-четыре донора крови могут спасти одного-двух пациентов с коронавирусом»: как белорусские медики заготавливают плазму с антителами для тяжелых больных
Как рассказывает директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, отказов от доноров, к которым обращались, практически нет. А первая заготовленная плазма уже перелита
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