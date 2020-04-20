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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 апреля 2020 года: прогноз на месяц, китайские препараты для белорусов и ситуация в районных больницах

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом Беларуси на понедельник, 20 апреля 2020
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Главный санитарный врач страны Наталья Жукова предполагает, что в ближайшие три-четыре недели заболеваемость начнет снижатьсяГлавный санитарный врач страны Наталья Жукова предполагает, что в ближайшие три-четыре недели заболеваемость начнет снижатьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ
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По последним данным, число заражённых коронавирусом во всем мире составляет 2 293 879 человек. В лидерах по количеству инфицированных людей и смертельных случаев - США, Испания и Италия.

В последние два дня Минздрав Беларуси не называл точную цифру заражённых в республике. На стационарном лечении находятся 3 538 пациентов. Остальные либо выписаны после курса терапии, либо лечатся амбулаторно (с легкой или бессимптомной формой). Выздоровели 494 человека. Умерли - 47: это люди с рядом хронических заболеваний и подтверждённым COVID-2019. Это данные ведомства на 19 апреля. Цифры на понедельник, 20 апреля, Минздрав ещё не называл, но мы продолжаем следить за ситуацией.

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Это сделают, чтобы разделить людей с бактериальной пневмонией и пневмонией, обусловленной вирусной инфекцией. Подробнее об этом читайте здесь.

Лукашенко поручил перевести зараженных коронавирусом из районных больниц в областные

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин во время беседы с Александром Лукашенко сообщил, что областные учреждения здравоохранения получили китайские препараты, которые при лечении от COVID-2019 на ранних стадиях дают хороший эффект.

На это президент выразил надежду, что в дальнейшем ситуация будет развиваться «не так, как сейчас». И добавил, что нужно перевести зараженных коронавирусом из районных центров в областные. Это может помочь лучше контролировать ситуацию и оказывать более квалифицированную помощь. А районные больницы нужно привести в порядок исходя из имеющегося опыта.

Лукашенко: "Коронавирус стал политикой"

На Пасху Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посетил церковь в деревне Малые Ляды. Там он побеседовал с прихожанами в том числе на тему коронавируса.

- Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь, - передает слова президента телеграм-канал «Пул первого».

Также Лукашенко отметил, что коронавирус стал политикой и через некоторое время станет понятно, кто и как использует ситуацию в своих целях.

Главный санврач: «Заболеваемость коронавирусом должна снижаться в ближайшие 3-4 недели»

Главный санитарный врач республики Наталья Жукова заявила, что ситуация с COVID-2019 не закончится в течение двух-трех недель. Но, по ее словам, эта ситуация управляемая и есть предпосылки предполагать, что в ближайшие три-четыре недели заболеваемость должна пойти на спад. Медик объяснила свою позицию:

- Коронавирус относится к группе, которая вызывает респираторные инфекции. Снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам Беларуси дает основание предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через несколько недель во всяком случае во всяком случае стабилизируется либо начнет снижаться.

Как пояснила Наталья Жукова, есть количество тех, кто проходит лечение, и тех, у кого положительный тест на коронавирус.

- Эти цифры не могут никак совпадать. По данным ВОЗ, есть процент людей, которые имеют положительный результат тестирования на коронавирус, но не имеют признаков заболевания, они носители коронавируса, - пояснила она. таким людям, чтобы они не распространяли заболевание, выдается больничный, чтобы они оставались дома.

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