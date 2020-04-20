2020-04-20T11:43:13+03:00
Минск
КП Беларусь

Все плюсы - в пользу покупателя! Квартиры в столичном комплексе «Минск Мир» – без первого взноса в рассрочку на 10 лет!

Рассрочка на 10 лет по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» – это 120 ежемесячных выплат
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Не нужны справки о доходах и поручители. Не нужен даже первоначальный взнос. Просто берите паспорт – и покупайте квартиру, за которую расплатитесь в последующем за 120 месяцев!

Про эту новость сказано трижды: «Акция! Акция! Акция!» Невероятная акция «Покупайте сейчас – платите потом!» вызвала невероятный взрыв интереса на рынке новой недвижимости. Всего за несколько дней множество квартир разлетелось мгновенно! Не удивительно: покупка в длительную рассрочку без первого взноса – это мечта огромного количества белорусских семей. Застройщик поздравляет всех покупателей с праздником Воскресения Христова! И делает всем приятный подарок: количество домов на акции расширяется – не упускайте свой шанс!

Что делает квартирный вопрос особенно острым? Безусловно, нехватка средств. Банковский кредит – конечно, спасение, но со своими «но». Во-первых, и при кредитовании, и при рассрочке на длительный срок на обычных условиях необходимо часть стоимости квартиры внести собственными деньгами. И далеко не у всех, даже с хорошими зарплатами, есть отложенные суммы.

Во-вторых, накопленные средства могут как раз в этот момент «работать» – их не выведешь из бизнеса, не снимешь без потерь с депозита. И проблема с первоначальным взносом кажется нерешаемой.

И третий момент – получение банковского кредита связано с рядом ограничений и неудобств: слишком большой пакет документов, слишком обременительное обеспечение с поручителями, ограниченная сумма кредитования в зависимости от подтвержденных заработков.

Всех этих недостатков лишена длительная рассрочка от застройщика, которая не требует от покупателя ничего, кроме желания стать владельцем собственного жилья в Минске!

Длительная рассрочка на 10 лет по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» – это 120 ежемесячных выплат. Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите покупать свою квартиру, за которую расплатитесь в последующем за 120 месяцев!

Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется сложных гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности.

Покупателю не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно будет строго фиксированную сумму. Процедура очень прозрачна!

Расчеты показывают, что ежемесячная выплата в среднем составит менее половины от ежемесячных доходов семьи, в которой работают двое взрослых людей!

Предложение очень интересно в первую очередь тем, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать квартиры. Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц оплачивая определенную сумму, в итоге становитесь собственником своей квартиры!

Более того, ждать 10 лет, чтобы войти в свой новый дом, не придется!

Все квартиры, которые предлагаются по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в длительную рассрочку без первого взноса – в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем и следующем годах. Таким образом, уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир, смогут делать ремонты – и въезжать в квартиры, за которые даже не успели полностью рассчитаться!

Через несколько месяцев дома начнут сдаваться и покупатели получат ключи от своих квартир.

Через несколько месяцев дома начнут сдаваться и покупатели получат ключи от своих квартир.

Но и для тех, кто уже является собственником жилой недвижимости, акция «Покупайте сейчас – платите потом!» очень привлекательна! Во-первых, это квартиры в Минске, и многие хотели бы жить в центре столицы!

Во-вторых, квартира в престижном столичном комплексе – это инвестиция в будущее ваших детей! Пока они вырастут, квартиру можно сдавать и ежемесячно получать гарантированный доход, который можно направить в том числе на погашение рассрочки. А через 10 лет – хоть продать, хоть подарить квартиру детям!

Тем более, что покупка жилья наиболее выгодна в нестабильной ситуации – после любого мирового кризиса цены активно растут, и стоимость жилья в минских новостройках будет только увеличиваться.

Тем более, что все предложенные застройщиком квартиры по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» – в многофункциональном комплексе «Минск Мир»!

Комплекс «Минск Мир» хорошо известен не только в Беларуси – он был признан самым масштабным проектом Европы. Это современнейший район, который строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Комплекс «Минск Мир» строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Комплекс «Минск Мир» строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Здесь все под рукой – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

При этом строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World – уже началось.

Международный финансовый центр Minsk World.

Международный финансовый центр Minsk World.

«Минск Мир» растет стремительно – каждый дом в среднем за неделю прибавляет по этажу! И на рынке появляются все новые заманчивые предложения. Например, недавно стартовали продажи квартир в новом доме «Киото» в квартале «Азия» с ценой «квадрата» всего от 2 490 рублей! На выбор жителей квартиры от 29 до 72 кв. м. Один из трех лифтов будет панорамным! Квартиры продаются очень активно, но еще есть возможность подобрать себе подходящий вариант!

Дом «Киото» и лобби дома «Киото».

Дом «Киото» и лобби дома «Киото».

На акции «Покупайте сейчас – платите потом!» представлено ограниченное количество квартир в домах различных кварталов комплекса «Минск Мир»«Квебек» и «Ванкувер» квартала «Северная Америка», «Сидней Люкс» и «Сочи» в квартале «Чемпионов», дом «Вальс» квартала «Мировых танцев», «Москва»– в квартале «Евразия», а также клубный дом «Афины» в квартале «Южная Европа». Кроме того, действие акции расширено на дома «Александрия» в квартале «Африка», «Стамбул» в квартале «Южная Европа» и «Токио» в квартале «Азия».

Выбор потрясающий! Что решите вы?

Дом «Александрия» – это 24 этажа и квартиры свободной планировки от 30 до 74 квадратных метров.

Дом «Александрия» и лобби дома «Александрия».

Дом «Александрия» и лобби дома «Александрия».

Его фасад получит оригинальное цветовое решение – в теплых песочно-коричневых тонах. Окна – с бронзовой тонировкой. С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка – это символ одного из семи чудес света, Александрийского маяка, прославившего город в веках.

В квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.

Остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.

Остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.

Дом «Стамбул» – 25 этажей и квартиры площадью от 43 до 72 квадратных метров.

Дом «Стамбул» и лобби дома «Стамбул».

Дом «Стамбул» и лобби дома «Стамбул».

На первом этаже будут размещены коммерческие помещения. Для жильцов будет удобно иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе!

Панорамное остекление и застекленные лоджии дома «Стамбул» – это всегда много солнца, воздуха и света!

В доме «Токио» 25 этажей и квартиры размером от 30 до 74 квадратных метров. На первом этаже – шесть изолированных помещений с собственным входом с улицы и террасами.

Дом «Токио» и лобби дома «Токио».

Дом «Токио» и лобби дома «Токио».

В квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

В каждой квартире запланированы открытые для свежего воздуха пространства в зависимости от площади и этажа: терраса, остекленная лоджия, балкон. Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий в некоторых домах выполняют функции жалюзи и служат для проветривания квартиры, также при желании вы сможете установить здесь наружный блок кондиционера.

Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы – благоустроенные и без транзитного движения машин.

Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания с квартирами свободной планировки.

Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания с квартирами свободной планировки.

Во всех домах скоростные бесшумные лифты OTIS.

Во всех домах скоростные бесшумные лифты OTIS.

Самое главное, акция «Покупайте сейчас – платите потом!» не исключает, что вы можете сэкономить при покупке дополнительные суммы!

Ведь у застройщика есть несколько дополнительных вариантов, как можно сэкономить!

Например, при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Акция очень удобна для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Акция «Платежные каникулы» – это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей при покупке квартиры в длительную рассрочку. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт – ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!

А для покупателей квартир в квартале «Северная Америка» еще один дополнительный бонус – акция «Минус 10%». Стоимость всех квартир во всех домах квартала снижена на 10% от цены на сайте! Самое время поторопиться – акция продлится лишь до 30 апреля!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир»! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Праздник Пасхи – время добрых подарков и приятных новостей: вам доступна своя квартира!

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.

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