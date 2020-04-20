Вратарю «Слуцка» звонят фанаты из Англии

В пятницу состоялся один из самых интересных матчей недели - «сахарно-соленое» дерби. Сенсационный «Слуцк» приехал в гости к «Шахтеру», чьи амбиции всегда подкреплены финансами и соответствующей комплектацией состава. У «Слуцка» же, наоборот, сейчас проблемы с деньгами (главный спонсор - сахарный комбинат). Зато есть поддержка по всему миру (из-за названия, потешающего иностранцев), которая, похоже, окрыляет. «Сахарники» увезли победу (2:1), хотя 40 минут играли в меньшинстве. 37-летний Борис Панкратов отбил пенальти.

- После победы в Солигорске обратились представители нашего фан-клуба из Англии, - сказал Борис Панкратов «Прессболу». - На следующий день мы созвонились и устроили своего рода онлайн-конференцию. Я сразу предупредил, что английский знаю не ахти. Поэтому они нашли того, кто может адресовать мне вопросы по-русски. Спрашивали о коронавирусе, об отношении к тому, что у команды стало столько фанатов.

Англоязычные фанаты «Слуцка»: вратарь Панкратов спас бы даже «Титаник»

Рулевой «Шахтера» Юрий Вернидуб дважды выводил луганскую «Зарю» в группу Лиги Европы, столько же раз в Украине признавался лучшим тренером года. В Солигорске пока не получается - пять очков после пяти игр.

- Такого начала я не помню в своей жизни. Но что есть, то есть. Оправдываться я не буду. Если команда в той игре – со «Смолевичами» наносит 21 удар, сейчас – 24 или 25 ударов из них 15 в створ и мы забить не можем… Не знаю. Значит, не умеем мы забивать. Если пенальти мы не можем реализовать… Забивай и было бы 40 минут времени. Все могло бы быть по-другому. Но что имеем, то имеем, - сказал Вернидуб.

Резонансный матч получился в Витебске, куда брестское «Динамо» прилетело буквально за пару часов до матча. Игра у чемпиона не получилась - поражение 0:1. Хотя, скорее, хощяева показали содержательную игру.

Фанаты "Витебска" почтили память бывшего пресс-атташе клуба, городского активиста Юрася Буракина. Фото: ФК "Витебск"

Так в Витебске ходят на футбол. Фото: ФК "Витебск"

Но больше обсуждали два удаления у брестчан. Одиозный украинец Евгений Хачериди за свой фол был наказан не только красной карточкой, но и пенальти. По информации «Прессбола», после матча он пытался ударить рефери. Похоже, дисквалификацией на один матч не отделаться.

После пяти туров лидируют «Слуцк», «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» - по 10 очков. 9 баллов у «Энергетик-БГУ», «Городеи» и «Ислочи».

В понедельник стало известно, что главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко покинул свой пост.

Сергей Гуренко прощается с "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщил официальный сайт, после матча 4-го тура он просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру. В пяти матчах чемпионата «Динамо» дважды выиграло и трижды проиграло. Наиболее вероятным кандидатом на пост называют белоруса Леонида Кучука, известного по работе с московским «Локомотивом», «Кубанью», тираспольским «Шерифом».

А главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал о своем отношении к продолжающемуся чемпионату в условиях пандемии коронавируса:

- Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно останавливать. Пока этого нет, риск заразиться есть у всех: все люди ходят на работу, мы ходим на работу. В данной ситуации нужен здравый смысл, любая крайность вредна.

Полностью высказывание Сергея Ясинского читайте тут.