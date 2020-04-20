2020-04-20T15:00:26+03:00
Спорт
КП Беларусь

Вратарю «Слуцка» звонят фанаты из Англии

Пятый тур футбольного чемпионата ознаменовался скандалом в Витебске и отставкой в минском «Динамо»
Захар ПЛАТОНОВ
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Вратарь "Слуцка" Борис Пакратов стал лучшим игроком пятого тура чемпионата Беларуси по футболу. Фото? ФК"Шахтер" СолигорскВратарь "Слуцка" Борис Пакратов стал лучшим игроком пятого тура чемпионата Беларуси по футболу. Фото? ФК"Шахтер" Солигорск
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В пятницу состоялся один из самых интересных матчей недели - «сахарно-соленое» дерби. Сенсационный «Слуцк» приехал в гости к «Шахтеру», чьи амбиции всегда подкреплены финансами и соответствующей комплектацией состава. У «Слуцка» же, наоборот, сейчас проблемы с деньгами (главный спонсор - сахарный комбинат). Зато есть поддержка по всему миру (из-за названия, потешающего иностранцев), которая, похоже, окрыляет. «Сахарники» увезли победу (2:1), хотя 40 минут играли в меньшинстве. 37-летний Борис Панкратов отбил пенальти.

- После победы в Солигорске обратились представители нашего фан-клуба из Англии, - сказал Борис Панкратов «Прессболу». - На следующий день мы созвонились и устроили своего рода онлайн-конференцию. Я сразу предупредил, что английский знаю не ахти. Поэтому они нашли того, кто может адресовать мне вопросы по-русски. Спрашивали о коронавирусе, об отношении к тому, что у команды стало столько фанатов.

Англоязычные фанаты «Слуцка»: вратарь Панкратов спас бы даже «Титаник»

Рулевой «Шахтера» Юрий Вернидуб дважды выводил луганскую «Зарю» в группу Лиги Европы, столько же раз в Украине признавался лучшим тренером года. В Солигорске пока не получается - пять очков после пяти игр.

- Такого начала я не помню в своей жизни. Но что есть, то есть. Оправдываться я не буду. Если команда в той игре – со «Смолевичами» наносит 21 удар, сейчас – 24 или 25 ударов из них 15 в створ и мы забить не можем… Не знаю. Значит, не умеем мы забивать. Если пенальти мы не можем реализовать… Забивай и было бы 40 минут времени. Все могло бы быть по-другому. Но что имеем, то имеем, - сказал Вернидуб.

Резонансный матч получился в Витебске, куда брестское «Динамо» прилетело буквально за пару часов до матча. Игра у чемпиона не получилась - поражение 0:1. Хотя, скорее, хощяева показали содержательную игру.

Фанаты "Витебска" почтили память бывшего пресс-атташе клуба, городского активиста Юрася Буракина. Фото: ФК "Витебск"

Фанаты "Витебска" почтили память бывшего пресс-атташе клуба, городского активиста Юрася Буракина. Фото: ФК "Витебск"

Так в Витебске ходят на футбол. Фото: ФК "Витебск"

Так в Витебске ходят на футбол. Фото: ФК "Витебск"

Но больше обсуждали два удаления у брестчан. Одиозный украинец Евгений Хачериди за свой фол был наказан не только красной карточкой, но и пенальти. По информации «Прессбола», после матча он пытался ударить рефери. Похоже, дисквалификацией на один матч не отделаться.

После пяти туров лидируют «Слуцк», «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» - по 10 очков. 9 баллов у «Энергетик-БГУ», «Городеи» и «Ислочи».

В понедельник стало известно, что главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко покинул свой пост.

Сергей Гуренко прощается с "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Гуренко прощается с "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщил официальный сайт, после матча 4-го тура он просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру. В пяти матчах чемпионата «Динамо» дважды выиграло и трижды проиграло. Наиболее вероятным кандидатом на пост называют белоруса Леонида Кучука, известного по работе с московским «Локомотивом», «Кубанью», тираспольским «Шерифом».

А главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал о своем отношении к продолжающемуся чемпионату в условиях пандемии коронавируса:

- Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно останавливать. Пока этого нет, риск заразиться есть у всех: все люди ходят на работу, мы ходим на работу. В данной ситуации нужен здравый смысл, любая крайность вредна.

Полностью высказывание Сергея Ясинского читайте тут.

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