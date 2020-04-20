Белорусских стиральных порошков станет больше, импортных - меньше?

С 24 апреля все средства для стирки, как отечественные, так и импортные, подлежат процедуре обязательного декларирования. Это означает, что вся химия для стирки (порошки, гранулы, таблетки, пасты, гели и пр.) будет в обязательном порядке проверяться на соответствие требованиям ГОСТа. Проверять порошки и гели будут по двум параметрам: пенообразующая и моющая способности. Как пояснили в Государственном комитете по стандартизации, эти показатели непосредственно влияют не только на эффективность стирки, но и на безопасность для потребителя и сохранность его имущества, прежде всего стиральных машин. Специалисты отмечают, что избыток пены в машине приводит к тому, что она может не просто пойти в лоток для засыпания порошка, но даже выйти наружу через отверстия барабана. В конечном счете это может привести к короткому замыканию. Второй показатель - моющие качества порошка или геля для стирки - определяет их способность отстирывать загрязнения.

БОЛЕЕ 60% СРЕДСТВ ДЛЯ СТИРКИ НЕ ОТВЕЧАЮТ СТАНДАРТАМ

В прошлом году по инициативе холдинга «Белресурсы» были проведены выборочные испытания: в торговой сети Минска закупили образцы стиральных порошков и проверили их. Оказалось, в 29 из 47 случаев моющая способность порошков и гелей была ниже нормы - при нормативе не менее 85% она колебалась от 26,5% до 73,2%. Выходит, более 60% порошков на прилавках магазинов либо плохо отстирывают, либо не отстирывают вообще.

- Проблема присутствия в торговле некачественных средств для стирок стоит более чем остро, - рассказал заместитель главного инженера холдинга «Белресурсы» Василий Сергиеня. - Мы, можно сказать, провели независимое расследование: покупали разные марки, проверяли их и убедились в том, что конкуренция на рынке нездоровая. Есть производители, которые для того, чтобы снизить свои издержки и, соответственно, предложить товар по более низкой цене, меняют состав формулы моющего средства. Самый простой способ - добавить кальцинированную соду вместо активного моющего средства. В результате порошок не отстирывает должным образом. Покупатель чаще всего смотрит на цену, старается купить порошок, который стоит дешевле или продается по акции. Но низкая цена может достигаться в том числе и в результате снижения качественных свойств средств для стирки.

Как отмечают в Госкомитете по стандартизации, введение обязательного декларирования должно поставить преграду на пути некачественных стиральных порошков.

Есть еще одна причина: процедуры подтверждения качества обязательны в России и Казахстане, странах - партнерах Беларуси по ЕАЭС. Значит, белорусские производители порошков, гелей и капсул для стирки при поставках своей продукции на эти рынки должны иметь соответствующие документы.

Стоить декларирование будет от 90 до 180 рублей в зависимости от того, это партия продукции или ее серийный выпуск. Процедура займет не больше 5 дней. Декларация на серийно выпускаемую продукцию будет выдаваться на 5 лет, а на партию продукции - на время ее срока годности. Производители говорят, что на цене стиральных порошков нововведение не отразится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы давно работаем по нормам ГОСТа»

- Мы достаточно давно работаем по нормам, которые определены ГОСТом, вся наша продукция качественная. Теперь будем этот момент подтверждать посредством декларации, - подчеркнул в беседе с «Комсомолкой» замдиректора предприятия «Бархим» Олег Шлыков. - Основная часть нашей продукции поставляется на внутренний рынок, экспорт составляет около 10%. Думаю, что в связи с новыми правилами этот показатель может увеличиться.