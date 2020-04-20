2020-04-20T16:05:39+03:00
Спорт
КП Беларусь

Череп вместо яйца и куличи Домрачевой: как белорусский спорт отметил Пасху

Собрали самые яркие фото в Инстаграме наших спортсменов [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Дмитрий Комаровский сделал интересное видео на Пасху. Фото: стоп-кадр видеоДмитрий Комаровский сделал интересное видео на Пасху. Фото: стоп-кадр видео
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19 апреля православные христиане отмечали один из важнейших праздников – Пасху.

Футбольный клуб «Ислочь» сделала ремейк видео одного из главных футболистов-акционистов Хосе Рейны. Вратарь «Астон Виллы» на католическую Пасху опубликовал интересное видео. Смотрите.

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Да, он замаскировал свой блестящий череп под яйцо.

Лидер «Ислочи» Дмитрий Комаровский повторил трюк через неделю. И заодно почему-то решил показать свой торс.

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Дмитрий Комаровский поздравляет вас с Пасхой!
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Артем Милевский со своей девушкой Валерией Пасху отметил в Брестской области, где живут его родители. Милевский фото сделал в уже фирменном бушлате. С девушкой они показали, как стукнулись пасхальными яйцами.

Так Артем Милевский отмечал Пасху. Фото: instagram.com/timi1010

Так Артем Милевский отмечал Пасху. Фото: instagram.com/timi1010

Дарья Домрачева всех поздравила с праздником и показала, какие у нее красивые куличи на столе.

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Со светлым праздником Пасхи всех Вас! Прекрасное торжество! С добрыми воспоминаниями из детства о подготовке к празднику, наслаждались процессом вчера вместе со своей крохой. Волшебный, добрый день! Пускай он принесёт каждому душевную гармонию, добро, тепло и любовь. И пусть всё будет хорошо!
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Светлана Глеб показала, какая у них милая сервировка праздничного стола.

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С Праздником Светлой Пасхи! Будьте здоровы и очень счастливы
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Семейство футболиста брестского «Динамо» и сборной Беларуси Сергея Кисляка отмечали дружно.

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Со светлым праздником Пасхи Пусть Боженька всегда будет рядом с вашими семьями
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