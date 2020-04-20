Череп вместо яйца и куличи Домрачевой: как белорусский спорт отметил Пасху
19 апреля православные христиане отмечали один из важнейших праздников – Пасху.
Футбольный клуб «Ислочь» сделала ремейк видео одного из главных футболистов-акционистов Хосе Рейны. Вратарь «Астон Виллы» на католическую Пасху опубликовал интересное видео. Смотрите.
Да, он замаскировал свой блестящий череп под яйцо.
Лидер «Ислочи» Дмитрий Комаровский повторил трюк через неделю. И заодно почему-то решил показать свой торс.
Артем Милевский со своей девушкой Валерией Пасху отметил в Брестской области, где живут его родители. Милевский фото сделал в уже фирменном бушлате. С девушкой они показали, как стукнулись пасхальными яйцами.
Так Артем Милевский отмечал Пасху. Фото: instagram.com/timi1010
Дарья Домрачева всех поздравила с праздником и показала, какие у нее красивые куличи на столе.
Светлана Глеб показала, какая у них милая сервировка праздничного стола.
Семейство футболиста брестского «Динамо» и сборной Беларуси Сергея Кисляка отмечали дружно.
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