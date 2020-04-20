Череп вместо яйца и куличи Домрачевой: как белорусский спорт отметил Пасху

19 апреля православные христиане отмечали один из важнейших праздников – Пасху.

Футбольный клуб «Ислочь» сделала ремейк видео одного из главных футболистов-акционистов Хосе Рейны. Вратарь «Астон Виллы» на католическую Пасху опубликовал интересное видео. Смотрите.

preinaofficial Seguimos en casa, pero siempre con una sonrisa

Да, он замаскировал свой блестящий череп под яйцо.

Лидер «Ислочи» Дмитрий Комаровский повторил трюк через неделю. И заодно почему-то решил показать свой торс.

fcisloch Дмитрий Комаровский поздравляет вас с Пасхой!

Артем Милевский со своей девушкой Валерией Пасху отметил в Брестской области, где живут его родители. Милевский фото сделал в уже фирменном бушлате. С девушкой они показали, как стукнулись пасхальными яйцами.

Так Артем Милевский отмечал Пасху. Фото: instagram.com/timi1010

Дарья Домрачева всех поздравила с праздником и показала, какие у нее красивые куличи на столе.

dadofun Со светлым праздником Пасхи всех Вас! Прекрасное торжество! С добрыми воспоминаниями из детства о подготовке к празднику, наслаждались процессом вчера вместе со своей крохой. Волшебный, добрый день! Пускай он принесёт каждому душевную гармонию, добро, тепло и любовь. И пусть всё будет хорошо!

Светлана Глеб показала, какая у них милая сервировка праздничного стола.

svetlgleb С Праздником Светлой Пасхи! Будьте здоровы и очень счастливы

Семейство футболиста брестского «Динамо» и сборной Беларуси Сергея Кисляка отмечали дружно.