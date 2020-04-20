«Попалась на «галочку». У певицы Кати Волковой украли Инстаграм

Певица Катя Волкова, которую зрители помнят по телепроекту «Хочу в ВИА Гру», рассказала, что мошенники «развели ее как лоха». Благодаря доверчивости артистки они заполучили пароль от ее Инстаграма и сейчас вымогают $300.

- На выходных я погуглила и узнала, что это довольно распространенный развод. Мошенники пользуются такой человеческой слабостью, как тщеславие. В общем, мне на почту пришло письмо о том, что я получила сертификацию галочки (то есть статус публичного, известного человека в соцсетях). А я в самом деле когда-то подавала свой аккаунт на сертификацию. И наивно поверила, перешла по ссылке, где было написано - введите свой пароль. В тот момент, когда нажала ввод, уже почувствовала, что что-то не так. Но было поздно. За три минуты они поменяли пароль и привязку к моему e-mail. Было полное ощущение, что они влезли в мою личную жизнь. А уже через полчаса с незнакомого номера мне пришло сообщение, что я должна заплатить $300 за возврат аккаунта, написали номер банковской карты. Я обратилась в милицию, там пробили, что карта азербайджанская, а звонок был из Москвы.

Катя Волкова решила не платить мошенникам за свой аккаунт. Фото: личный архив

- Какие твои дальнейшие действия?

- Собираюсь писать заявление в милицию. Первый день проплакала - у меня 21 700 подписчиков, все реальные люди, без накруток. Ну и жаль работы - там множество видеороликов, в том числе такие, которые репостил Филипп Киркоров. Платить мошенникам не буду, конечно. Сейчас издеваюсь над ними, пишу абракадабру. Они поняли, что диалога не получается, и постепенно снизили цену до $100. Я узнавала у блогеров, попавших в похожую ситуацию, и мне сказали, что, если мошенники не получают выкуп, могут удалить весь контент и выставить аккаунт с подписчиками на продажу за $50. Но бывали и такие случаи, когда через месяц аккаунт возвращали просто так.

Катя сильная и яркая девушка - но ситуация с украденным профилем в инстаграм ее сильно огорчила. Фото: личный архив

К сожалению, из-за карантина техподдержка Инстаграма и Фейсбука сейчас не работает, поэтому мошенники такие смелые - иначе бы его уже заблокировали, и они не смогли бы ничего сделать.