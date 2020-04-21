Коронавирус в Польше, последние новости на 21 апреля 2020 года: почти 10 тысяч зараженных, 380 умерших и первое смягчение карантина – можно в парк

По последним данным министерства здравоохранения Польши, а они озвучены вечером 20 апреля, в стране с момента начала эпидемии в Польше зарегистрировано 9593 случая заражения новым коронавирусом. За это время умерли 380 человек. В больницах с коронавирусом находятся 2511 человек. Выздоровели 1133 пациента. Отчет с актуальными цифрами и количеством заболевших в отдельных воеводствах польский Минздрав публикует ежедневно.

Напомним, вся страна находится на карантине – закрыты школы, рестораны, торговые центры, запрещены массовые мероприятия, запрещено без особой надобности выходить из дома. При этом на строгом карантине остаются 111 079 человек - это люди, которые вернулись из-за границы, а также те, кто контактировал с зараженными. Не зависимо от того, как они себя чувствуют, им на две недели запрещено выходить из дома, в том числе к врачу, в аптеку, в магазин, на прогулку с собакой. Еще более 17 тысяч – под эпидемиологическим надзором. Это те, кто не имел непосредственного контакта с зараженным, но, например, находился с ним в одном помещении.

За последние сутки прибавилось 140 новых пациентов с COVID-19. День назад было 166, неделю назад - ровно в два раза больше, более 300.

«Новая нормальность»: в Польше разрешили гулять в парках

С 20 апреля в Польше ослабляется карантин. Переходный период от строгого карантина к обычной жизни власти условно назвали «новая нормальность». Выход из режима карантина будет происходить в четыре этапа. Временные рамки этих этапов правительство назовет, когда станет понятна динамика. Если количество заболевших коронавирусом начнет уверенно снижаться, возврат к привычной жизни произойдет быстрее.

Первый этап начал действовать уже сейчас. Что это означает на практике, подробно разъясняет канцелярия премьер-министра.

– Мы предпринимаем осторожные действия, направленные на то, чтобы привести поляков в нормальное состояние, а также разморозить польскую экономику. Нам важно, чтобы поляки разумно отнеслись к новым правилам, - таким обращением сопровождаются постулаты «новой нормальности».

Вроцлав во время эпидемии: жителям выходить из дома можно только на работу, в аптеку и в ближайший магазин. Фото: Виктория ГОМОЛИНСКАЯ

Итак, с понедельника 20 апреля жители Польши могут выходить на короткие прогулки и пробежки в лес и парк, ездить на велосипеде – до сих пор это было запрещено. Молодежь старше 13 лет может находиться на улице без сопровождения взрослых. При этом всех без исключения обязывает правило носить маску – нос и рот на улице, в общественных местах должны быть закрыты. Детские игровые площадки остаются закрытыми.

В магазины разрешили пускать больше людей, чем раньше, но это не отменяет требования соблюдать 2-метровую социальную дистанцию.

Посещать храмы разрешено с условием, что количество людей рассчитывается исходя из площади здания: 1 человек на 15 «квадратов».

Отели и музеи откроют, но с ограничениями

На втором этапе власти планируют открыть строительные магазины, но пока только на выходные. С определенными ограничениями откроются отели и другие места для ночлега. Начнут работать библиотеки, музеи, галереи.

Третий этап подразумевает открытие парикмахерских и салонов красоты, магазинов в торговых центрах и гастрономов – тоже с существенными ограничениями. Разрешат проводить спортивные мероприятия до 50 человек, но только на открытом воздухе и без зрителей. Можно будет водить детей в ясли, детские сады и начальную школу, если получится разместить в одной комнате до 3 человек.

На последней, четвертой ступени откроют массажные салоны и солярии, спортзалы и фитнес-клубы, кино и театры.

Помощь польских властей бизнесу: 60% субсидий - невозвратные

Государство разработало программу поддержки бизнеса, который пострадал от карантина и эпидемии коронавируса. Это так называемый «Антикризисный щит». Более 670 тысяч польских фирм получат около 100 миллиардов злотых (около 22 млрд евро). Из них 60% - это субсидии, которые не надо возвращать. Так власти надеются сохранить в Польше от 2 до 5 миллионов рабочих мест.

Когда откроются границы в Польше?

Последнее решение польских властей по поводу границ такое: они остаются закрытыми как минимум до 3 мая. Санитарный контроль на границе по-прежнему действует: те, кто въехал в страну, обязаны 14 дней под угрозой крупных штрафов оставаться дома на самоизоляции. Международное авиа- и железнодорожное сообщение прекращено до 26 апреля. Возобновится ли оно после этой даты, пока не известно.

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