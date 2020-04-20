2020-04-20T18:49:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Оплатят ли больничный, если заболел во время отпуска за свой счет?

На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВА
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На каких условиях можно идти на больничный?На каких условиях можно идти на больничный?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На каких условиях можно идти на больничный, если я нахожусь в отпуске без содержания? Суммируются ли дни больничного с трудовым отпуском?

Оксана.

Если вы заболели во время отпуска за свой счет, листок нетрудоспособности вам выдадут, но дни больничного, что попадут на этот отпуск, не оплатят. Об этом говорится в п. 9.6 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

Например, вы в отпуске за свой счет с 13 по 22 апреля. Больничный вам открыли 16 апреля и закроют, допустим, 30 апреля. Дни больничного с 16 по 22 апреля не оплатят, а с 23-го уже будет назначено пособие по временной трудоспособности. По общему правилу первые 12 дней болезни платят 80% от среднедневного заработка, а потом - 100% (ч. 1 п. 16 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам). Но несмотря на то, что часть вашего больничного не оплачивается, отсчет этих 12 дней будет вестись с первого дня, когда его открыли, - с 16 апреля. Поэтому с 28 апреля (не имеет значения, что это выходной праздничный день) размер пособия будет уже 100%.

Другая ситуация, если вы заболели во время трудового отпуска. В этом случае пособие будет выплачено за все дни нетрудоспособности. А отпуск можно либо продлить на соответствующее число дней или по желанию работника перенести неиспользованную часть на другой срок текущего рабочего года. Но даты переноса надо согласовать с руководителем.

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а/я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права», или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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