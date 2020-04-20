«В классе 26 человек, а в школу после каникул вернулись 6». Как у школьников началась четвертая четверть во время коронавируса

20 апреля после трехнедельных каникул школьники возвращаются за парты. По цифрам, которые в конце прошлой недели приводили в Минобразования, 40% детей готовы вернуться в школу. 75% детей готовы учиться дистанционно, а 85% учителей готовы преподавать онлайн.

Во многих школах решили сочетать оба способа. Четвертая четверть для одних началась в школе, а для других дома. Мы сходили в несколько школ в спальном районе, чтобы посмотреть, много ли детей идут в школу.

«Как с маленькими детьми решить вопрос с масками - не представляю!»

- У нас в классе 26 человек. Классная в вайбер-чате попросила собрать списки, кто пойдет в школу. Получилось, что только шестеро родителей готовы отправить детей в школу, остальные - дома. У нас, к сожалению, нет возможности оставить дочку дома: мы с мужем работаем, одной ей быть еще рано, а бабушка, которая была с внучкой, уехала, - рассказывает мама третьеклассницы Ольга.

В некоторых школах учителя предупредили родителей: взрослым пока что вход в школу запрещен, а у детей с собой должны быть маски и антисептики. Наблюдаем, как трое школьников надевают одноразовые маски и отправляются на уроки.

- У меня дочка в 8-м классе, - рассказывает еще одна мама, которая работает рядом со школой и ходит с дочкой вместе. - С Настей попроще - она и по улице ходит в маске, купила себе несколько стильных многоразовых. А вот как с маленькими детьми решить вопрос с масками - даже не представляю!

В масках советуют быть не только детям, но и учителям - письма с такими рекомендациями получили во многих школах.

- Вести урок в маске оказалось гораздо сложнее, чем я думала, - рассказывает педагог одной из школ после нескольких часов в маске. - А еще непонятно, как организовать учебный процесс, если у меня урок в школе, а в вайбер пишут родители и спрашивают: где задания для дистанционной работы? Разорваться не получается.

«Тем, кто решил оставить детей дома, разрешили отправить заявление по электронной почте»

В Минобразования обещали, что школьников после каникул рассадят за полтора метра друг от друга, контакты классов друг с другом должны минимизировать.

- Нам написали, что дети не будут переходить из кабинета в кабинет, а все уроки будут проходить в одном помещении. Надеюсь, так и будет, - рассказывает мама шестиклассницы. - Тем, кто решил оставить детей дома, разрешили заявление отправить по электронной почте.

Но такие правила не во всех школах. Наблюдаем утром, как из здания выходит мужчина в защитной маске, брызгает на руки антисептиком.

- Я сына не приводил, - рассказывает папа школьника. - Пришел написать заявление о том, что оставляем ребенка дома. Жена работает удаленно, поэтому можем позволить себе такой вариант. Пообещали, что будет дистанционное обучение, и на каникулах уже потестировали такой формат: учитель присылает задания, мы выполняем и отправляем назад. Конечно, хорошо было бы уменьшить контакты пока что, но такого жесткого карантина со штрафами, как в соседних странах, не хотелось бы.