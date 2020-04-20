Сергей Гуренко покинул минское «Динамо»

20 апреля стало известно, что минское «Динамо» рассталось с главным тренером Сергеем Гуренко.

Как сообщил официальный сайт, после матча 4-го тура он просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру. В пяти матчах чемпионата «Динамо» дважды выиграло и трижды проиграло.

Гуренко вернулся в минское «Динамо» летом 2019 года, когда в клубе в активную фазу перешел процесс смены собственника.

В том сезоне «Динамо» финишировало на четвертом месте. Как позже говорил тренер, такую задачу минимум и ставило руководство.

Зимой долгое время не было понятно, что станет тренером «Динамо» в новом сезоне. В итоге Гуренко сохранил свой пост. Состав значительно изменился.

Старт сезона не задался. Два поражение от БАТЭ в четвертьфинале Кубка Беларуси (1:2 и 2:3), хотя по продвинутой статистике (соотношение ожидаемых голов в чужие и свои ворота) xG «Динамо» не смотрелось хуже.

В чемпионате старт выдался тяжёлым. В пяти турах две победы и три поражения. 16 апреля «Динамо» в Минске обыграло «Неман». После игры корреспондент KP.BY спросил у Гуренко, было ли давление на команду, учитывая результаты. Он отшутился, что было и есть только атмосферное давление.

- Думаю, вы тоже знаете, как изменилась у нас команда. Из прошлогоднего состава сегодня на поле вышли Плотников, Швецов и Олехнович. Три человека из 11. На 75 процентов новая команда, - сказал Гуренко. - Есть много молодых ребят, которые еще будут прибавлять. Понятно, что мы испытываем проблемы, например, в атаке. Чтобы ее выстроить, нужно время. Вторая проблема — поля. Чтобы играть в хороший быстрый футбол.

Гуренко отмечал, что не имеет претензий к игрокам, просто надо время для того, чтобы появилась сыгранность:

- По самоотдаче вопросов к ребятам нет. Если вы заметили, во втором тайме всегда прибавляем. Два матча играли в меньшинстве и давили соперника. Не скажу, что у наших ворот создают много моментов. Большинство мячей пропустили со стандартов. Это вопрос концентрации, несыгранности. Это опыт. Это приходит через игры.

Я обещал нашим уважаемым людям, что в прессе не буду их упоминать (имею в виду судьи – Ред.), если бы меньше ошибок делали в нашу сторону, у нас было бы больше очков. Нельзя собрать команду за месяц и сделать так, чтобы она всех громила. Ребят, давайте будем реалистами. Мы же не собрали всех лучших в Беларуси. Лучшие остались в других клубах, потому что там условия лучше. Но я верю в своих ребят. Знаю, они будут бороться. Играть в футбол. Да, что-то не получается, но мы стараемся. Играем в футбол, мяч держим внизу. По скорости игры к третьему туру шли на первом месте. Количество передач большое, хотя я не сторонник этого. Но ребята ищут свободные зоны, пространство. Нужно уметь ждать и верить, - завершил подробный ответ Сергей Витальевич.

Теперь, по информации «Прессбола», наиболее вероятным кандидатом на пост называют белоруса Леонида Кучука, известного по работе с московским «Локомотивом», «Кубанью», тираспольским «Шерифом».