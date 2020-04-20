«Пра Маму Му і яе сябра Крумкача»: послушайте, как красиво посол Швеции Кристина Юханнессон читает сказку на белорусском языке

Онлайн-проект называется «Шведские сказки белорусским детям». Посольство Швеции в Беларуси давно известно своим участием в культурной жизни нашей страны, с его помощью увидело свет немало самых разных книг в переводе на белорусский язык и фильмов с белорусской озвучкой.

Десятки проектов были созданы на основе известных шведских сказок о корове Маме Му и ее друге Вороне, о Петсоне и его коте Финдусе, о Билле и Боле и других. Эти герои уже «путешествовали» по Беларуси, сказки и представления о них видели дети в школах и интернатах, реабилитационных учреждениях, детсадах, клубах.

Кристина Юханнессон читает сказку на белорусском языке! Фото: кадр видео / Embassy of Sweden in Minsk

Сейчас не самое простое время и в мире, и в Беларуси. Не так просто детям и взрослым собраться вместе. Но есть выход! На YouTube-канале, который так и называется Embassy of Sweden in Minsk, сказки будут появляться в режиме онлайн.

Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон лично начала проект, прочитав сказку Юи и Томаса Висландер «Мама Му читает» в переводе на белорусский язык Надежды Кондрусевич.

- Я неверагодна радая, што магу нарэшце прадставіць вам гэты новы праект, прысвечаны шведскай дзіцячай літаратуры. Вельмі даўно хацелася яго распачаць, але, як заўсёды, не хапала часу. І вось нарэшце настаў момант, можа, і не самы радасны і шчаслівы, але той, калі вельмі важнае месца ў жыцці ізноў займаюць добрыя кнігі. Мы, канечне ж, абавязкова сустрэнемся ў афлайне і адзначым разам яшчэ не адзін Дзень Швецыі і іншыя цудоўныя святы, але цяпер важна трымаць сацыяльную дыстанцыю і часта папросту заставацца дома, - обратилась к слушателям и зрителям госпожа посол.

Шведскiя казкi беларускiм дзеткам. Источник: Embassy of Sweden in Minsk

Канал собираются пополнять сказками, спектаклями, песнями, мастер-классами и многим другим.