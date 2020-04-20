Белорусы создали петицию об отмене парада на 9 Мая. В Минобороны ответили, что это часть боевой подготовки армии

День Победы приближается, и вопрос о том, целесообразно ли в текущей эпидемиологической ситуации проводить такое массовое мероприятие, как парад, остается открытым. В особенности после того, как такое же символическое и торжественное мероприятие в Москве было решением властей перенесено на неопределенный срок.

Часть белорусов явно сомневается в том, надо ли проводить парад именно сейчас. Еще 29 марта на сайте «Удобный город» появилась петиция с требованием отменить парад и подготовку к нему, которая уже вовсю идет в Минске. Инициаторы петиции требуют как отменить репетиции почетного караула на территории Минска, так и запретить проведение парада военной техники "во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения чрезвычайных ситуаций".

Под обращением подписалось уже больше 7 тысяч человек.

И вот от Министерства обороны пришел официальный ответ, датированный 16 апреля и подписанный министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. В этом документе четко прослеживается основной тезис: парад и его репетиция являются частью боевой подготовки армии и отменять их не собираются.

Авторам петиции пришел официальный ответ за подписью министра обороны Беларуси

Также в письме Министерства обороны отмечается, что «складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки». Подчеркивается, что для Беларуси военные парады - это «дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства».

Вместе с тем оборонное ведомство подчеркивает, что во время тренировок медицинская служба Вооруженных сил выполняет комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий. А эпидемиологическая обстановка в ВС поддерживается на должном уровне.