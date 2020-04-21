Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 апреля 2020 года: сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч, половина – в Минске

По свежим данным число зараженных COVID-2019 во всем мире превысило 2,3 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США: там инфицированы более 760 тысяч человек, погибли свыше 40 тысяч пациентов.

По последним данным Минздрава, которые опубликованы пока на понедельник, 20 апреля, в Беларуси зарегистрировано 6 264 положительных тестов на COVID-2019. Выздоровели и были выписаны 514 человек. В тяжелом состоянии находятся 92 пациента. Погиб 51 человек: у всех умерших обнаружены многочисленные хронические заболевания, осложненные выявленным COVID-2019.

Больше всего случаев коронавируса выявлено в Минске – 3 023. Затем идут Витебская (1 504) и Минская (789) области.

- В Гомельской – 322;

- В Могилевской – 265;

- В Брестской – 185;

- В Гродненской – 176.

Всего в республике проведено более 102,5 тысяч тестов. Лаборатории и специалисты, задействованные в исследованиях, работают в круглосуточном режиме. На этой неделе запланировано внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.

Цифры на вторник, 21 апреля, ведомство еще не называло, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Как фирмы и люди переводят деньги на борьбу с коронавирусом в Беларуси

«Комсомолка» уже писала о том, что Минздрав открыл благотворительный счет. Все средства, которые на него поступают, направляются на борьбу с COVID-2019 в Беларуси. С 25 марта по 17 апреля на два счета (рублевый и валютный) Минздрава поступило 5,3 млн рублей и 79 тысяч евро.

На счет в белорусских рублях юридические лица перевели 4,2 млн руб, физические – 1 млн руб. На валютный счет перечислили пожертвования 11 физических лиц и 2 юридических.

Уже потрачены 1,5 млн рублей – на них закуплены защитные комбинезоны, медицинские маски, экраны, респираторы для врачей. Также приобретено 2 тысячи наборов реагентов для выявления коронавируса.

Главный санитарный врач страны – о том, когда заболеваемость пойдет на спад

Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова сообщила, что ситуация с COVID-19 не закончится в течение 2-3 недель.

- Мы будем в эпидпроцессе. Но ситуация управляемая. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие 3-4 недели. Почему мы делаем такой вывод? Мы отслеживаем еще заболеваемость респираторными инфекциями. Коронавирус относится к группе, которая вызывает респиреторные инфекции. Снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам Беларуси дает основание предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через несколько недель во всяком случае стабилизируется либо начнет снижаться.

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