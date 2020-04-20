2020-04-20T18:09:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске предложили ввести цветовую дифференциацию масок. В сети уже вспоминают фильм «Кин-дза-дза»

А если серьезно, то разноцветные метки помогут следить, чтобы люди меняли индивидуальные средства защиты вовремя
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске предлагают помечать маски разноцветными маркерами, чтобы было понятно, когда их нужно сменить.В Витебске предлагают помечать маски разноцветными маркерами, чтобы было понятно, когда их нужно сменить.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Идея цветовой дифференциации масок принадлежит Витебскому зональному центру гигиены и эпидемиологии. В сети уже проводят параллели с культовым фильмом Георгия Данелия "Кин-дза-дза!" и вспоминают, что "когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели". Цветовая дифференциация масок нужна не для того, чтобы знать, перед кем нужно два раза приседать, а для того, чтобы на предприятиях могли вести учет времени ношения масок и контролировать, меняют ли сотрудники их вовремя.

- Маску для защиты органов дыхания нужно менять каждые два часа, а если она намокла от кашля или чихания, ее нужно сменить немедленно. Если использовать маску дольше двух часов, это может нанести вред. Руководители предприятий и организаций обращаются к нам с вопросами, как можно эффективно контролировать сотрудников, чтобы они меняли маски вовремя. Мы предложили такой вариант, - рассказал замглавврача центра гигиены и эпидемиологии Александр Передков.

Предполагается, что ответственные лица (мастера, начальники отделов или участков) должны выдавать сотрудникам маски, помеченные разными цветами. Метку можно нанести на саму маску или на резинку, которой она крепится за ушами, любым способом - пометить маркером, прикрепить ярлычок. Сотрудники должны менять маски в установленной последовательности. Например, с 8.00 до 10.00 носить маски с зеленым ярлычком, следующие два часа - с желтым и так далее.

- Цветовая дифференциация - это лишь рекомендация от центра гигиены и эпидемиологии, внедрять ее в обязательном порядке не предполагается, подчеркнул Александр Передков.

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