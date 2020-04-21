2020-04-21T11:08:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Почему я должен платить за уборку и сам убирать?» Как минчанин воюет с ЖЭСом за чистоту в подъезде

На примере одного конфликта мы разобрались, что делать, если в подъезде не убирают или делают это плохо. И выяснили, как вернуть деньги за такую услугу
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Коммунальники должны вернуть деньги за некачественную уборкуКоммунальники должны вернуть деньги за некачественную уборкуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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По правилам первые этажи подъездов в домах, которые обслуживает ЖКХ, должны подметать ежедневно. Причем, если подъезд убрали плохо, деньги за некачественно оказанную услугу должны вернуть. По словам коммунальников, механизм возврата денег работает исправно.

- Так, в 2019 году подрядчики недополучили в общей сложности 1 миллион 345 тысяч рублей, потому что не произвели уборку или выполнили ее некачественно, - заявляла ранее Анастасия Воробьева, заместитель гендиректора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением Минского городского жилищного хозяйства.

Работает это так: если в марте в подъезде убирали плохо или не убирали вовсе, службы пересчитывают плату за этот месяц и возвращают деньги жильцам. Но практика показывает, что все не так просто.

«Ежедневной уборкой даже не пахнет»

Виктор живет на первом этаже четырехэтажки в Московском районе столицы. И уже почти полгода пытается добиться от ЖЭСа ежедневной уборки, за которую, к слову, исправно платит каждый месяц.

- На лестнице постоянно валяются бычки, под ящиками - спам: реклама, мелкие бумажки, которые вываливаются из ящиков. Песок с улицы постоянно приносят, и это все остается у нас на первом этаже. Раньше я работал дома, и когда у меня было время, то сам убирал. Но сейчас я не могу этим заниматься, да и почему я должен платить за уборку и сам убирать? - возмущается Виктор.

По его словам, ежедневной уборкой в его подъезде даже не пахнет, хорошо, если ее делают раз в месяц. Он несколько раз обращался с жалобой на отсутствие уборки в службу «115».

- Они эти заявки не исполняли. Там есть такая возможность: закрыть заявку без исполнения, - поясняет наш собеседник. - Тогда я написал обращение на сайт Госконтроля. Те перенаправили письмо в администрацию Московского района, и через какое-то время мне пришел ответ, что сотрудников не хватает, поэтому ничего сделать не можем, извините, до свидания.

Виктора этот ответ не устроил, и он написал в Комитет госконтроля еще одно письмо, в котором указал, что в подъезде не проводится уборка и даже нет ее графика. А еще поинтересовался, кто отвечает за поиск уборщиков и какие меры этот человек предпринимал, чтобы найти работников.

На что ему ответили, что график уборки в подъезде есть, уборщиков ищут через управление занятости, а начальнику ЖЭСа за некачественную уборку снизили премию за февраль. А еще заверили, что в марте с чистотой в подъезде никаких проблем коммунальники не заметили.

- Конечно, не заметили - утром 20 марта сотрудники ЖЭУ подмели подъезд, а через пару часов приехала комиссия из ЖКХ и сделала вывод, что в подъезде все в порядке, - говорит Виктор. - И график действительно повесили, но только в феврале. И весь март у нас висел февральский график. Только после ответа из Госконтроля повесили мартовский график, но уже с отмеченными до конца месяца уборками. В апреле графика снова не было, как и уборок. По-прежнему все грязно, - резюмирует минчанин.

«Вопрос уже урегулирован»

В ЖКХ №1 Московского района г. Минска нам объяснили, почему возникла такая ситуация.

- Действительно, в этом ЖЭСе долго не хватало работника, но вопрос уже урегулирован, сотрудника нашли. В этом доме уже ежедневно убирают первый этаж, - заверила Ирина Ковальчик, заместитель директора по благоустройству.

Также она рассказала, каким образом в подъезде появился график с отмеченными наперед уборками. Оказывается, именно так график уборок и должен выглядеть. Он разрабатывается ежемесячно. Количество уборок рассчитывают в зависимости от количества проживающих в подъезде: если жильцов стало меньше, то и количество уборок уменьшится.

- Необходимое количество уборок заносят в график. И это не значит, что их наперед проставили, график показывает, в какие дни будет проводиться уборка, - пояснила замдиректора.

Так за что же платит жилец?

А что с деньгами, которые Виктор платил за уборку? Как пояснила сотрудница коммунальной службы, за месяцы, когда в подъезде было недостаточно чисто, Виктору насчитали оплату значительно меньше полной стоимости. Да и платим мы, как выяснилось, не только за чистоту на площадке.

- Сюда входит еще и дезинфекция и дератизация (уничтожение грызунов. - Ред.) подвалов и чердаков. То есть, может, ему за саму уборку насчитали полкопейки, а остальная плата пошла за эти услуги, - говорит специалист ЖКХ.

Действительно, за январь Виктор заплатил 28 копеек, а за февраль - 32. Между тем полная плата за уборку составила бы из расчета на двух жильцов 1 рубль 64 копейки, то есть 82 копейки с человека.

- Видимо, наши сотрудники ему не разъяснили, как рассчитывают оплату, - резюмировала собеседница. - Скорее всего, жильцу не объяснили правильно ситуацию, я планирую встретиться с ним и все разъяснить.

- Мне бы вместо разъяснений чистый подъезд увидеть, - говорит на это Виктор.

По его словам, подъезд с 20 марта так и стоит неубранным. Настойчивый жилец снова отправляет заявки в «115», а также ждет встречи с представителями служб, чтобы найти пути решения затянувшейся проблемы.

ТРИ ВОПРОСА ОБ УБОРКЕ

Куда обращаться, если не устраивает уборка?

Специалист советует обращаться в коммунальное унитарное предприятие (КУП), то есть организацию, которой подчиняется обслуживающий вас ЖЭС. Узнать номер и телефоны КУПа можно на сайте вашего района. Все дело в том, что заявки от жильцов видит только ЖЭС, а вышестоящие органы - нет, поэтому о затянувшейся проблеме без вашего звонка они могут и не узнать.

Что делать, если нет графика уборки?

По закону наличие графика в подъезде не обязательно, то есть его вывешивают по рекомендациям начальства, но нормативно такое требование нигде не закреплено. Поэтому его отсутствие не является нарушением.

Что делать, если в подъезде не проводят уборку?

По словам Ирины Ковальчик, потребитель может обратиться в ЖЭС с заявкой. Если заявку не выполняют, то тогда в присутствии жильца представители ЖЭСа должны составить претензионный акт и на его основании вернуть плату за месяц, в котором не проводили уборку или делали ее плохо.

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