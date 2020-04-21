«Когда переболел коронавирусом, уже не паникуешь. Но и расслабляться нельзя - можно заболеть снова»: витеблянин вылечился от COVID-19 за две недели

Георгий Корженевский, витебский журналист и культуролог, две недели провел на больничной койке после возвращения из Португалии. Он перенес двухстороннюю пневмонию, и тест на коронавирус дал положительный результат.

В Португалии с Георгием случилось необычное событие - он сфотографировал НЛО. Снимал пейзаж, сделал по привычке два одинаковых кадра, а потом на одном из них увидел летящий в небе шарообразный объект. Но в том, что он заразился коронавирусом, мужчина, конечно, не винит НЛО.

- В Португалии было много туристов отовсюду, видел и китайцев, и англичан, и украинцев. Португальцы - народ доброжелательный, общительный, но уровень бытовой культуры в Беларуси выше. Есть районы, в которые страшно зайти, и не потому, что там криминальная обстановка, а потому что там антисанитария. Даже в центре Лиссабона, мягко говоря, недостаточно чисто. Не удержался, сделал фото на центральной площади, где бомжи разложили свои матрасы, и никто их не гоняет, - рассказывает Георгий.

В Португалии, где Георгий мог заразиться коронавирусом, недостаточно серьезно относятся к гигиене, и даже на исторической площади в центре города - лежбища бомжей. Фото: из арзива.

Когда он собрался возвращаться домой, из-за пандемии коронавируса уже начали отменять рейсы, и ему пришлось провести четыре ночи на автовокзале в Лиссабоне.

- Все это время постоянно подходили бомжи, просили денег. Кстати, от наших бомжей они отличаются. При том, что общий уровень санитарии в Португалии ниже, бомжи выглядят лучше и не воняют! В аэропорту в Амстердаме подавляющее большинство людей было без масок. Полицейский, который подошел ко мне проверить документы, тоже был без маски.

- В Португалии, получается, из-за пандемии не паникуют?

- По уровню паники Португалия, пожалуй, где-то между Беларусью и Италией, посередине. В столице закрыты общественные бары, рестораны - особенно в центре, где традиционно бывают туристы. Работают только некоторые заведения, для местных. Отменены спортивные состязания, никаких футболов. Но предприятия работают, магазины работают. В продовольственные магазины одновременно запускают ограниченное количество людей, в очереди стоят на расстоянии полутора метров. Маски на тот момент, когда я там был, носили едва ли не 50% населения. Это в столице. А в деревнях, в глубинке люди живут своей размеренной жизнью, достаточно замкнуто, никакого напряжения вообще не ощущается.

Прилетев домой, Георгий самоизолировался. В квартире он живет с мамой. Сидел в своей комнате, на кухню выходили по очереди, не прикасались друг к другу.

- Через несколько дней у меня повысилась температура. Пробовал сбивать парацетамолом, анальгином, но она держалась на уровне 38,3. 2 апреля вызвал скорую, меня привезли в инфекционную больницу. В трехместной палате сначала был один, как в келье, читал, медитировал. Потом ко мне подселили еще двоих, и в соседней палате людей прибавилось. Это был блок - на две палаты общий санузел, умывальник и душевая. В палату к соседям я не заходил. Пока не были известны результаты теста, боялся заразиться. А когда стало известно, что у меня коронавирус, тем более боялся заразить людей.

У одного из соседей Георгия по палате также подтвердили коронавирус, у второго - нет. У всех троих диагностировали пневмонию.

- Врачи ничего от нас не скрывали, у кого обнаруживали коронавирус - сразу об этом говорили. Им сейчас очень сложно, лечения от коронавируса нет, так что лечат только симптомы. У меня была двухсторонняя пневмония, у соседа по палате - односторонняя. Пока я лечился, наша врач тоже ушла на больничный - но не знаю, связано ли это с коронавирусом. У одного из моих соседей по палате умерла жена, она была медсестрой, и у нее был подтвержден коронавирус.

В больнице Георгий Корженевский провел две недели.

- Лечили капельницами, антибиотиками. Когда выписывался, врачи сказали, что еще окончательно не установлено, вырабатывается ли иммунитет у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, а значит, я снова могу заболеть. Когда уже переболел, на себе прочувствовал, что нельзя поддаваться панике, но в то же время нельзя культивировать разгильдяйство, безответственность. Коронавирус не уничтожить по распоряжению свыше. Остается только носить маски, не ходить в места скопления людей и следить за своим физическим и психическим здоровьем, что у нас почему-то не принято. Нет этого в нашей культуре. То ли самопожертвование такое своеобразное, то ли безалаберность.